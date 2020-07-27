За добу на COVID-19 захворіли 65 дітей і 43 медпрацівники, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 65 656 осіб. З них 4661 дитина, а також 8380 медичних працівників.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 807 осіб. З них 65 дітей, а також 43 медпрацівники. Госпіталізовано 161 особу. За минулу добу в Україні зафіксували 11 летальних випадків. При цьому одужали 315 пацієнтів", - зазначив міністр.

За словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіли 65 656 осіб. З них 4661 дитина, а також 8380 медичних працівників.

Загалом одужали 36 122 особи, а летальних випадків - 1616.

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