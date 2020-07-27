Від сьогодні Австрія обмежила в'їзд на свою територію для мешканців 32 країн, зокрема і для громадян України, - посол

Австрія з понеділка, 27 липня, обмежує в'їзд на свою територію для мешканців 32 країн, зокрема для громадян України, через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"На жаль, з 27 липня Австрія обмежує в'їзд на свою територію для громадян 32 країн, де ситуація з пандемією не покращується. Україна в цьому списку. Оскільки авіасполучення і не було, це погана новина насамперед для тих, хто в'їжджає в Австрію машиною. Тепер цей канал працює тільки на транзит", - зазначив посол на сторінці у фейсбуці в суботу вранці.

Він також додав, що українці, які в'їжджають з іншої країни Шенгенського простору, і які не були останні 14 днів в Україні та інших країнах ризику, мають пред'явити PCR-тест і піти на 10-денний карантин (з підтвердженням місця його проведення).

Зі свого боку громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Австрії, мають пред'явити негативний тест, що не давніший за 72 години.

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"Те саме стосується сезонних працівників, медичного персоналу, дипломатів або якщо громадянина чи громадянку України очікує в Австрії чоловік або дружина, або якщо вони направляються в Австрію на весілля чи похорону. В такому випадку PCR-тест обов'язковий, але в'їжджати можна", - написав Щерба.

Серед країн, які також потрапили до "червоного списку": США, Швеція, Росія, Болгарія, Румунія, Молдова, Білорусь та інші.

Посол пізніше додав, що точної інформації про спецрейси ще немає. Відповідати на всі питання доручено консулу Мирославі Зінкевич.

Як повідомлялося, в Україні знову різко зросла кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.