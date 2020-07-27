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В Україні за добу зафіксували 807 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, видужали - 315
За добу в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайте РНБО.
За добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19. Загалом в Україні від коронавірусу померли 1616 осіб.
Водночас одужали 315 осіб, а загальна кількість пацієнтів, які вилікувалися, становить 36 122 особи.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (120), Івано-Франківській (96), Рівненській (78) областях та в Києві (70).
Топ коментарі
+4 OA
показати весь коментар27.07.2020 10:13 Відповісти Посилання
+3 Николай Колесник #469311
показати весь коментар27.07.2020 11:35 Відповісти Посилання
+3 Александр Гебреесус
показати весь коментар27.07.2020 12:46 Відповісти Посилання
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или
"Каждый раз, когда вы прикасаетесь к поверхность за пределами вашего дома, дезинфицируйте руки" - советуют нам эксперт в коммунистической газетке штата Виктория "The Age".
Во как, каждый раз.
После прикосновения к каждой поверхности.
И не пепка какая советует, а профессор, "Michael Kidd, the nation's Deputy Chief Medical Officer, had some very practical advice during his press conference this afternoon".
3 месяца назад эксперты нам советовали, что эффективным в отношении макароновируса являются санитайзеры, которые содержат не менее 60-80% алкоголя:
("https://www.abc.net.au/news/2020-04-02/coronavirus-hand-sanitiser-may-not-be-effective/12110170 ")
Таким образом, что делает популяция всего земного шара?
Наслушавшись экспертов, популяция, прикоснувшись к любой поверхности за пределами дома, дезинцифирует руки, то есть занимается выведением особо устойчых разновидностей бактерий (слабые то подохнут).
Вы все поняли?
Через пару лет ждем вспышки бактериальных инфекций, устойчивых ко всему: к алкоголю, к антибиотикам, и так далее. Так всегда бывало в истории, будет и и в этот раз. И вот что вы тогда будете делать, 'зайчики' от медицины, лично я - ХЗ.
Ну, имена то вас, "зайчиков" известны, с вас и спросят.
P.S. Обратите внимание, что на санитайзерах для рук производители пишут слово "антибактериальный". А почему не "антивирусный"? А потому, что производители - не дебилы, охота им отвечать, что вирус жив остался. А слабые бактерии санитайзер, несомненно, убьет. Слабые бактерии убьет, а сильные бактерии - останутся, причем везде, во всем мире.
Чистота (cleanliness), а не дезинфекция - вот к чему надо стремиться, чисота и дезинфекция - это разные вещи, дезинфекция не заменяет чистоту. Да только вот незадача, руки вымыть то нельзя - многие общественные сортиры из-за карантина закрыты.
Также я помню, что вирус просто так, через неповрежденную кожу в организм наш проникнуть не может, а проникает через рану, воздушно-капельным путем (нос, рот) или слизистые глаза.
Зачем каждый раз после прикосновения к любой поверхности руки дезинфицировать - загадка для меня, важнее не лезть немытыми руками в рот или глаза (или нос вытирать), короче, к лицу не прикасаться.
Одно дело: дезинфицировать руки, если нет возможности их вымыть, другое дело, убивать кожу 60-80% раствором спирта на постоянной основе.
Хотя, есть у меня такая мысль: сдается мне, что этот чиновник по-крупному вложился в производство санитайзеров и ему просто нужно "отбиыть" вложенные деньги, а что бактерии вырастут устойчивые - то ему в голову не приходит, хотя отдельных госпиталей для него в Австралии нет.
До пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году антисептики использовали только в медучреждениях. Но во время этой пандемии органы здравоохранения стали поощрять свои маркетинговые предложения санитайзеров населению, несмотря на имевшиеся и тогда свидетельства того, что эти средства мало помогают. В результате том году продажи антибактериальных гелей и салфеток в США выросли более чем на 70% за шесть месяцев. А уже в в 2017 году эксперты https://www.marketwatch.com/press-release/hand-sanitizer-market-2018-global-sharetrendsegmentation-and-forecast-to-2024-2018-08-13 оценивали рынок санитайзеров в $2,4 миллиарда. Сейчас этот маркетинговый опыт успешно повторяется - по https://www.cnbc.com/2020/03/09/new-york-is-making-hand-sanitizer-with-prison-labor.html данным компании по исследованию рынков Nielsen, только в США продажи антисептиков для рук выросли на 313,4% за одну неделю с 22 по 29 февраля 2020 года. В результате, сейчас рынок карманных антисептиков - один из самых прибыльных и быстрорастущих в мире
В течение пяти месяцев половина семей получала бесплатное дезинфицирующее средство для рук и программу «энергичной гигиены рук». Но распространение респираторных инфекций в домах не сдвинулось с места, результат, который «несколько удивил» исследователей.
Исследование, проведенное в Колумбийском университете, также не выявило снижения распространенности инфекций среди семей, проживающих в городских районах, при условии бесплатного антибактериального мыла для рук, моющих средств и чистящих средств.
В том же году, Эпидемиолог Мичиганского университета Аллисон Айелло суммировала данные по гигиене рук для FDA и указала, что три из четырех исследований показали, что дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе не предотвращают респираторные инфекции.
Затем, в 2008 году, группа из Бостона повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат. Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась.
Наконец, в октябре 2009 года в отчете Агентства общественного здравоохранения Канады был сделан вывод о том, что нет убедительных доказательств того, что строгие правила гигиены рук предотвращают передачу гриппа. Бостонская группа повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат.
Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась. http://www.healthandsocietyscholars.org/1866/26872/117865
Вывод: после посещения сортира руки нужно мыть было испытыемым, прежде чем в тарелку ими лезть. И в этом деле да, салфетки помогают, равно как и простое мыло и вода.
Обратимся к официальной статистике за месяц, предшествующий решению МОЗ об отмене второго контрольного теста, среднедневное количество заболевших составляло 412 человек.
После введения в силу решения об отмене второго контрольного теста произошло резкое повышение среднесуточных показателей заболевания которое на данный момент составляет (*по официальным данным) 757 человек, что соответствует росту на 83,7% среднедневного количества заболевших. https://timeze2019.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-Rao9X5H5pOY/Xxq8ji9qwyI/AAAAAAAAAng/cur5yBhVLa4I9X8t_C3IRx_I0FoozuvBQCLcBGAsYHQ/s701/1.png
Задаю вопрос: а зачем вообще покупать что-либо в этой рептилоидной сети магазинов?
Пусть разоряется, пусть там не будет покупателей.
Есть и иные магазины стройматералов, саженцев растений и прочих (зчастую поганых, дешевых китайских) товаров для дома.
Краску для стен, потолка и прочее можно купить в массе иных, специализированных магазинов, равно как и доски, и осветительные приборы, и ак далее.
Пусть Bunnings разорится, раз так любит китайских коммуняк и их присоску - Премьера Виктории, лейбористкого коммуняку Эндрюса.
В магазине Bunnings, когда я там последний раз была, и так никого не было почти из покупателей, 3 человека на магазин.
Покупателей у них не будеы, а арендную плату платить придется - выложи да полож каждый месяц.
Перекредитоваться придется, если мне не изменяет память, сеть эта на бирже listed, акции ее торгуются.
Вот и пусть разориться, обанкротится, раз так перед лейбористами и китайцами выслуживается.
P.S. Работяги в этой сети не скупаются, они ходят в другие магазины, у них так открыт счет.
P.P.S Я больше никогда ничего не куплю Bunnings, за их вуыслуживание перед лейбористкой китайской прокладкой. Эндрюса смесут, а репутация про-китайского г*вна у Bunnings останется. Навсегда останется. До разорения.
"Ardern's 40th birthday present: Sky-high polls"
Раз такое дело, то есть у меня вопрос: учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в Австралии и растущуя безработицу (та же коммуняцкая газетка писал, что в Мельбурне тысячи (не одна тысяча, а несколько тысяч) новый безработных каждый день), то существует ли закон, по которому на работу принимают прежде всего граждан и резидентов Австралии, а только потом всех остальных?
Я к тому, что поскольку визит Премьера Новой Зеландии с предложением создать "травел бубль" со штатами Австралии закончился фиаско, то есть ей не дали возможность завозить в Австралию исламистких боевиков в обход федеральной визовой системы, может ей допомочь и еще подсыпать безработных к уже имеющимся в NZ "двойным цифрам" безработицы? Нехай их наш глав-вакцинатор, Билл гейтс, отсиживающийся в своем бункере в NZ, сиской кормит по примеру госпожи премьерши.
Наша коммуняцкая газетка штата Виктория, "The Age", в статье о наказании за неношение масок прикрылась фотографией кого в маске?
Думайте, голова нужна не только чтобы шашку носить.
Если бы у дедушки Байдена были шансы на победу, то прикрылись бы это шлюхи от журналистики, это про-китайские прокладки фотографией в маске дедушки Байдена, бо их достаточно.
Ох, и отсыпят же вам за шашни с Китаем, зайчики викторианские.
Ох, и отвалят же.