В Україні за добу зафіксували 807 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, видужали - 315

За добу в Україні підтверджено 807 випадків коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих - 65 656 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайте РНБО.

За добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19. Загалом в Україні від коронавірусу померли 1616 осіб.

Водночас одужали 315 осіб, а загальна кількість пацієнтів, які вилікувалися, становить 36 122 особи.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (120), Івано-Франківській (96), Рівненській (78) областях та в Києві (70).

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