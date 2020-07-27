Від початку липня на водоймах України загинуло понад 200 осіб, зокрема 22 дитини, - ДСНС

В Україні від початку липня на водоймах країни загинули понад 200 осіб. Більшість смертельних випадків пов'язані з власною необережністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 27 липня на водних об’єктах України від початку місяця загинули понад 200 осіб, з них 22 дитини. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тому, вирушаючи до водойми, будьте вкрай обережні і відповідальні", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді:

заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

заборонено вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

заборонено стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

заборонено купатися наодинці;

заборонено використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

заборонено вживати спиртні напої до та під час купання;

заборонено купання дітей без супроводу дорослих.

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