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Від початку липня на водоймах України загинуло понад 200 осіб, зокрема 22 дитини, - ДСНС

Від початку липня на водоймах України загинуло понад 200 осіб, зокрема 22 дитини, - ДСНС

В Україні від початку липня на водоймах країни загинули понад 200 осіб. Більшість смертельних випадків пов'язані з власною необережністю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 27 липня на водних об’єктах України від початку місяця загинули понад 200 осіб, з них 22 дитини. У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тому, вирушаючи до водойми, будьте вкрай обережні і відповідальні", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві нагадали про правила купання, які допоможуть уникнути неприємностей на воді:

  • заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
  • заборонено вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • заборонено стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
  • заборонено купатися наодинці;
  • заборонено використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;
  • заборонено вживати спиртні напої до та під час купання;
  • заборонено купання дітей без супроводу дорослих.

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Від початку липня на водоймах України загинуло понад 200 осіб, зокрема 22 дитини, - ДСНС 01

Автор: 

смерть (6777) ДСНС (5144) вода (1181)


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и что теперь?
запретить купаться?
осушить водоемы?
такое было и будет ВСЕГДА!
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27.07.2020 09:56 Відповісти
Так штрафовать на 17000, а пьяных на 43000. Утонут - то такое, а вот наполнение бюджета - святое.
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27.07.2020 10:11 Відповісти
таки да, овец всегда проще стричь...
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27.07.2020 10:16 Відповісти
Больше чем от коронавируса и войны!
По закону, запрещено распивать спиртное в общественных местах!
На пляжах, и на берегах рек употребляющих спиртное больше, чем трезвых.
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27.07.2020 11:18 Відповісти
 
 