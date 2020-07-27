Количество активных больных COVID-19 выросло в 18 областях Украины и в Киеве, - СНБО

Количество заболевших COVID-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 18 из 24 областей Украины и в Киеве, еще в 4 областях количество болеющих не изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас в области болеет 597 человек (на 40 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 56 новых случаев заболевания и 22 случая выздоровления, сейчас в области болеют 997 человек (на 34 больше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксирован 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 232 человека (на 1 больше за сутки);

- в Донецкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас, как и днем ранее, болеют 336 человек;

- в Житомирской области 14 человек заболели и 1 – выздоровел, сейчас болеют 314 человек (на 13 больше за сутки);

- в Закарпатской области 33 новых случая заболевания и 1 случай смерти, сейчас болеют 2 838 человек (на 32 больше за сутки);

- в Запорожской области 16 новых заболевших и 3 выздоровевших за сутки, сейчас болеют 150 человек (на 13 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 96 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 23 случая выздоровления, сейчас болеют 2 503 человека (на 71 больше за сутки);

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Австрия ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе и для граждан Украины, - посол

- в Киеве 70 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 4 813 человек (на 70 больше за сутки);

- в Киевской области 45 новых заболевших, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 927 человек (на 45 больше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксированы 2 случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 35 человек (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеет 31 человек;

- во Львовской области подтверждены 120 новых случаев заболевания COVID-19, 5 - смерти и 125 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 644 человека (на 10 меньше за сутки);

- в Николаевской области 13 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 117 человек (на 13 больше за сутки);

- в Одесской области 53 новых случая заболевания, 2 – смерти и 1 – выздоровления, сейчас болеют 1 687 человек (на 50 больше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеют 60 человек;

- в Ривненской области 78 новых случаев заболевания и 30 – выздоровления, сейчас болеют 1 223 человека (на 48 больше за сутки);

Читайте: СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 652,2 тыс., инфицированных - 16,4 млн

- в Сумской области 15 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Сейчас болеют 108 человек (на 15 больше за сутки);

- в Тернопольской области 48 новых случаев заболевания и 6 – выздоровления, сейчас болеют 1 022 человека (на 42 больше за сутки);

- в Харьковской области 50 новых случаев заболевания и 44 – выздоровления, сейчас болеют 1 311 человек (на 6 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 65 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеют 147 человек;

- в Черкасской области 5 новых случаев заболевания и 2 человека выздоровели, сейчас болеют 210 человек (на 4 больше за сутки);

- в Черновицкой области 42 новых случая заболевания, 1 – смерти и 59 человек выздоровели, сейчас болеют 1 335 человек (на 18 меньше за сутки);

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 265 человек (на 9 больше за сутки).

Читайте также: В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315