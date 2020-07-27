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Найближчим часом буде доопрацьовано текст угоди про ЗВТ між Туреччиною та Україною, - посол

Найближчим часом буде доопрацьовано текст угоди про ЗВТ між Туреччиною та Україною, - посол

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що текст угоди про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною буде доопрацьовано незабаром.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що обидві сторони докладають усіх зусиль, щоб вийти на спільну позицію. Минулої п'ятниці (17 липня. - Ред.) у нас був раунд переговорів, який відбувся в онлайн-режимі. Знову-таки, ми бачимо, що коронавірус нас не уповільнює. Я сподіваюся, що відповідно до інструкцій наших президентів ми зможемо остаточно доопрацювати текст якнайшвидше", - сказав він.

За словами Гюльдере, Туреччина та Україна охопили дуже важливі питання в плані укладення цього договору.

"Президенти обох країн мають чіткі інструкції, вони повторили їх у лютому, коли зустрілися в Києві, а саме укласти цю угоду якнайшвидше. Поза сумнівом, коли йдеться про такі дві великі економіки, як Туреччина та Україна, ми говоримо про 120 млн людей, різні конкуруючі галузі, в яких одна сторона іноді має дуже важливі конкурентні переваги над іншою. Очевидно, в обох країнах є кола, які мають побоювання щодо цієї угоди", - пояснив дипломат.

Водночас Гюльдере наголосив, що угода про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною є безпрограшною для обох сторін.

"Коли я чую всі ці аргументи про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, як негативно вона вплине на деякі сектори, я вважаю, що нам необхідно дивитися на ширшу картину і додаткову перевагу, яку принесе ця угода нашим економікам і, врешті-решт, споживачам в Україні і Туреччини. Як говорить президент Зеленський, це "казан-казан", тобто безпрограшна угода", - зазначив посол.

Він додав, що наразі триває робота над визначенням дати наступної Стратегічної ради високого рівня на рівні президентів України і Туреччини.

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Автор: 

посол (1108) Туреччина (3620) ЗВТ (361)


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Значит скоро закроется даже Житомирская фабрика носков.
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27.07.2020 09:59 Відповісти
Почему турки умеют делать дешево и качественно, а мы нет?
И зачем нам фабрика носков? У нас была космическая, авиационная, судостроительная промышленности и т.д.. Где это все? А теперь мы гордимся фабрикой носков? Кто нам доктор?
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27.07.2020 10:17 Відповісти
Ну так це ж очевидно вже пару тисяч років.
Обкласти бізнес великими податками, створити структури
з сотнями тисяч паразитів-перевіряючих, добавте рейдердерство,
плюс контробанда з країн з розумнішою владою і розумнішим народом.

І ось в результаті нормальна економічна діяльність позбавлена сенсу,
виживають сотні фірм, там де могли би процвітати тисячі.
Але тепер зевлада ще добє багатьох і виживших, зробивши їх продукцію
неконкурентноздатною.
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27.07.2020 11:22 Відповісти
Помидорки кончились, ну сейчас привезут
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27.07.2020 10:03 Відповісти
Я эти новости не понимаю. Вот когда доработает соглашение и подпишите, так сразу и заявляйте.
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27.07.2020 10:15 Відповісти
 
 