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Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 51 людина, під час пожеж - 13, - ДСНС

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 51 людина, під час пожеж - 13, - ДСНС

Минулого тижня, з 20 по 26 липня, на водоймах України загинула 51 людина, під час пожеж - 13.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникли 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких постраждали 15 осіб.

Зареєстровано 3 тис. 47 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 64 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку липня на водоймах України загинуло понад 200 осіб, зокрема 22 дитини, - ДСНС

Ліквідовано 2 тис. 493 пожежі, врятовано на пожежах 22 людини і не допущено знищення вогнем 404 будинків і 31 од. техніки. Під час пожеж загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 9 млн 266 тис. грн.

Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 360 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 935 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинула 51 людина.

Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 51 людина, під час пожеж - 13, - ДСНС 01

Автор: 

пожежа (4351) ДСНС (5144) вода (1181)


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І на куя це пишуть ! Щоб заретушувати інші кричцщі проблеми, заткнути рота тим хто говорить про втрати на фронті - "Ну вот утопилось и сгорело столько то, а на фронте ш один ранений". Так само шоу з луцьким та сумським терористами, а через кілька днів бац і "полноє перемирие и звоночек куйлу".
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27.07.2020 10:32 Відповісти
вася- ти ж адвокат навроди..= пишуть, шоб нарид, хоч на чужому гори вчився та думав, як жити дали, шоб прожити дали..- але нариду цього поки мало (хватало б- й на фронтах не так би гинули..) - подивимось статистику наступну....(((
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28.07.2020 00:58 Відповісти
Нажаль багато тонуть по п'яні, немає культури вживання алкоголю.
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27.07.2020 11:53 Відповісти
 
 