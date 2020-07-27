Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 51 людина, під час пожеж - 13, - ДСНС

Минулого тижня, з 20 по 26 липня, на водоймах України загинула 51 людина, під час пожеж - 13.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникли 2 надзвичайні ситуації, в результаті яких постраждали 15 осіб.

Зареєстровано 3 тис. 47 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 64 людини.

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Ліквідовано 2 тис. 493 пожежі, врятовано на пожежах 22 людини і не допущено знищення вогнем 404 будинків і 31 од. техніки. Під час пожеж загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 9 млн 266 тис. грн.

Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 360 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 935 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинула 51 людина.