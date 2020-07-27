Щодня понад 20 літаків із туристами з України прибувають до Туреччини, - посол Гюльдере

Щодня понад 20 літаків із туристами з України прибувають до Туреччини, а в Анталью за перші два тижні липня прибули понад 30 тис. українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Кордони відкрилися наприкінці червня, а більшість рейсів розпочалася 1 липня. Тож ми говоримо лише про період у дві-три тижні, за які ми змогли відновити ці зв'язки. Проте я можу сказати, що картина - дуже позитивна. На сьогодні щодня більше ніж 20 літаків із туристами з України приземляється в Туреччині. Лише до Анталії за перші два тижні липня прибуло понад 30 тис. українців", - сказав він.

Гюльдере також розповів про заходи, яких вживає Туреччина для того, щоб уникнути поширення COVID-19 серед туристів.

"Ми розробили унікальну та прогресивну систему сертифікації безпечного туризму, яка має сотні критеріїв, включно з гігієною пасажирів, транспортних засобів, готелів, безпекою пляжів, соціальним дистанціюванням. Наразі у нас напрацьований дуже хороший досвід для туристів, які приїжджають. За нормальних умов для того, щоб мати додатковий простір для себе, потрібно платити гроші. А тепер правила соціального дистанціювання забезпечують кожному цей додатковий простір безкоштовно", - пояснив він.

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За словами посла Туреччини, ні від кого з усіх 30 тис. українських туристів не чули відгуків про проблеми.

"Тому я розумію, що система працює дуже добре", - додав дипломат.

Він зазначив, що в Туреччині немає жодних заборон для українських туристів, але в аеропортах у нас є вимірювання температури.

"Якщо у вас немає високої температури і симптомів COVID-19, ви можете вільно насолоджуватися своїм відпочинком. Потрібна тільки ID-картка, адже, як ви знаєте, українські і турецькі громадяни можуть подорожувати одне до одного, лише маючи з собою свої ID-картки нового покоління з чипами. З самого початку 2020 рік був дуже складним. Ми вважаємо, що всі вже заслужили на дуже хороший відпочинок. І для українців, які хочуть провести свій відпочинок у Туреччині, ми вжили всіх заходів, які лише можна уявити, вони можуть вільно приїжджати до Туреччини і насолоджуватися заслуженою відпусткою", - наголосив посол Туреччини.