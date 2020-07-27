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Новини Коронавірус і карантин
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Щодня понад 20 літаків із туристами з України прибувають до Туреччини, - посол Гюльдере

Щодня понад 20 літаків із туристами з України прибувають до Туреччини, - посол Гюльдере

Щодня понад 20 літаків із туристами з України прибувають до Туреччини, а в Анталью за перші два тижні липня прибули понад 30 тис. українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Кордони відкрилися наприкінці червня, а більшість рейсів розпочалася 1 липня. Тож ми говоримо лише про період у дві-три тижні, за які ми змогли відновити ці зв'язки. Проте я можу сказати, що картина - дуже позитивна. На сьогодні щодня більше ніж 20 літаків із туристами з України приземляється в Туреччині. Лише до Анталії за перші два тижні липня прибуло понад 30 тис. українців", - сказав він.

Гюльдере також розповів про заходи, яких вживає Туреччина для того, щоб уникнути поширення COVID-19 серед туристів.

"Ми розробили унікальну та прогресивну систему сертифікації безпечного туризму, яка має сотні критеріїв, включно з гігієною пасажирів, транспортних засобів, готелів, безпекою пляжів, соціальним дистанціюванням. Наразі у нас напрацьований дуже хороший досвід для туристів, які приїжджають. За нормальних умов для того, щоб мати додатковий простір для себе, потрібно платити гроші. А тепер правила соціального дистанціювання забезпечують кожному цей додатковий простір безкоштовно", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорногорія заборонила в'їзд туристам з України на авто

За словами посла Туреччини, ні від кого з усіх 30 тис. українських туристів не чули відгуків про проблеми.

"Тому я розумію, що система працює дуже добре", - додав дипломат.

Він зазначив, що в Туреччині немає жодних заборон для українських туристів, але в аеропортах у нас є вимірювання температури.

"Якщо у вас немає високої температури і симптомів COVID-19, ви можете вільно насолоджуватися своїм відпочинком. Потрібна тільки ID-картка, адже, як ви знаєте, українські і турецькі громадяни можуть подорожувати одне до одного, лише маючи з собою свої ID-картки нового покоління з чипами. З самого початку 2020 рік був дуже складним. Ми вважаємо, що всі вже заслужили на дуже хороший відпочинок. І для українців, які хочуть провести свій відпочинок у Туреччині, ми вжили всіх заходів, які лише можна уявити, вони можуть вільно приїжджати до Туреччини і насолоджуватися заслуженою відпусткою", - наголосив посол Туреччини.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1564) Туреччина (3620) Україна (5956) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Увы да. Как турок уважительно говорит о туристах и попробуй услышать такое например, в Одессе. Да, камень в огород Одессы - самый хамский город в Украине, противно туда ездить, смотрят а туристов как на станок печатающий деньги. Поеду лучше на Арабатскую стрелку.
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27.07.2020 10:25 Відповісти
+5
Турки працюють, а у нас не можуть забезпечити подібне.
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27.07.2020 10:19 Відповісти
+3
Увы, Одесса хамский город, а Геническ свинарник, хотя я бы предпочел последнее.
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27.07.2020 10:27 Відповісти
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Турки працюють, а у нас не можуть забезпечити подібне.
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27.07.2020 10:19 Відповісти
Увы да. Как турок уважительно говорит о туристах и попробуй услышать такое например, в Одессе. Да, камень в огород Одессы - самый хамский город в Украине, противно туда ездить, смотрят а туристов как на станок печатающий деньги. Поеду лучше на Арабатскую стрелку.
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27.07.2020 10:25 Відповісти
Дорого эта ваша Арабатская стрелка! Египет дешевле.
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27.07.2020 15:09 Відповісти
Людям пофиг коронавирус, пофиг кризис в стране, пофиг война - погреть жопу на турецком пляже святое!
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27.07.2020 10:21 Відповісти
И правильно. Схерали сидеть дома?
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27.07.2020 10:24 Відповісти
Главное-померить температуру. Дебилизм безразмерен!
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27.07.2020 10:25 Відповісти
С фронта пишешь? Или отдал волонтёрам все деньги?
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27.07.2020 18:35 Відповісти
А как же Одесса? ((( а Гениченск? ((((
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27.07.2020 10:21 Відповісти
Увы, Одесса хамский город, а Геническ свинарник, хотя я бы предпочел последнее.
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27.07.2020 10:27 Відповісти
Знал бы ты что о тебе турки за твое спиной говорят и как лажают, не рассказывал бы про хамов))))
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27.07.2020 10:28 Відповісти
Турки за спиной, а в Одессе в лицо, но если ты из России то ... И шо, мне туда надо ездить? Нет, я лучше в Турцию или в Железный порт на крайняк.
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27.07.2020 10:31 Відповісти
Ты откуда знаешь?))
И знаешь ли значение слова "лажать"?)
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27.07.2020 18:36 Відповісти
Скоро и Арабатская стрелка и Кинбурнская коса превратятся в свинарник . Главное, побольше пляжи засорять, окурки в песок зарывать и, конечно, все время что- то жрать и запивать пивом, как это происходит на одесских пляжах.
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27.07.2020 10:48 Відповісти
Так в Одессе бесплатного паленого бухла в отельчиках не нальют. Не то что в "Тюрции"! Там и бухлишко паленное и жратва просроченная. Зато на тарелочках и "все включено". А дураки верят в сервис от хачей))))))
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27.07.2020 10:27 Відповісти
Даже если все самолеты - 737-ые, то это 20х120=2400 человек.
Даже по самым скромным подсчетам средняя стоимость тура

2400/2 х 1000 у.е. = 1.200.000 долларов
в день вывозят из Украины любители "нормального отдыха"
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27.07.2020 10:22 Відповісти
2400 на двоих очень дёшево для Турции, халупа 3х звездочеая
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27.07.2020 10:27 Відповісти
Так откройте под Одессой отель, хоть немного по сервису близкий к турецкому и не космическими ценами, почистите море от говна и повезём деньги вам.
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27.07.2020 18:33 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Керівник Офісу простих рішень вже зробив свої реформи за 70 днів, о 10 годині недільного ранку закинувся коньячком та полетів до Стамбулу. Всі важко працюють, щоб наблизити для вас кінець епохи бідності.

Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере - Цензор.НЕТ 1292
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27.07.2020 10:48 Відповісти
вірус? який вірус? де вірус?
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27.07.2020 10:59 Відповісти
Вчера вернулись, да, весь персонал гостиниц в масках, везде санитайзеры, еду кладут официанты, НО это всё иллюзия безопасности, потому что:
1) официант берёт у гостя тарелку, кладёт еду, и теми же руками берёт тарелку другого гостя. Так что вирус легко может мигрировать по всем тарелкам.
2) все гости без масок и постоянно держаться на расстоянии не получается.
3) в самолёте и автобусе ВСЕ снимают маски и так летят больше 2 часов.
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27.07.2020 18:31 Відповісти
 
 