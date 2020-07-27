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У центрі Києва планують побудувати мечеть, наразі триває обговорення дизайну, - посол Туреччини Гюльдере

У центрі Києва планують побудувати мечеть, наразі триває обговорення дизайну, - посол Туреччини Гюльдере

Обговорення дизайну мечеті, будівництво якої планується в Києві, триває, а питання місця її зведення переважно вирішене.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Україна - це дім для значної кількості мусульман, включно, звісно, з кримськими татарами. Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар мали переїхати, і в Києві живе значна спільнота. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні та її мусульманській спільноті побудувати мечеть у Києві. Питання землі більшою мірою вирішено. Обговорення дизайну наразі триває", - сказав Гюльдере".

Він додав, що після того, як фаза обговорення дизайну закінчиться, буде можливість запустити офіційні процедури затвердження.

"У Києва дуже красивий пейзаж, це дуже красиве місто, і я абсолютно переконаний, що цей проект додасть особливого, унікального доповнення красі Києва, його багатим контурам і вигляду", - наголосив посол.

За його словами, мечеть планується побудувати в місці, розташованому в центрі Києва, а більше деталей з'явиться найближчими місяцями.

"Поки що варто сфокусуватися на дизайні. Коли буде виконана ця робота, розпочнуться офіційні процедури затвердження, і потім стане відомо, де вона буде. Але я можу сказати, що планується її побудувати в місці, розташованому в центрі Києва. Сподіваюся, що більше деталей з'явиться найближчими місяцями", - підсумував Гюльдере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анкара отримала оновлені списки українських політв'язнів у РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Автор: 

Київ (19640) мечеть (46) мусульмани (91) кримські татари (2005) Гюльдере Ягмур Ахмет (4)


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Топ коментарі
+34
Когда-то так арабы к Муссолини явились. - Можно у вас мечеть? - Та ради бога. А мы у вас католический собор в столице построим, хорошо?
Оказалось, что капец как нехорошо. Ходоки повернулись и ушли. А у нас только турки захотели и уже идёт обсуждение дизайна.
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27.07.2020 10:49 Відповісти
+30
После Собора Софии ваше строительство раздражает людей.
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27.07.2020 10:49 Відповісти
+24
что как и в турции вместо Софии??
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27.07.2020 10:43 Відповісти
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Странно. Только я вижу подставу Кличко? На фоне рейдерского захвата Софии в Стамбуле строить еще одну мечеть в Киеве? Без народного обсуждения? Это плевок не только в сторону упц мп но и ПЦУ. И вообще христиан. В Украине в Крыму достаточно мечетей. Помогите лучше единоверцам татарам. Хотя, похоже, история повторяется...
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28.07.2020 00:46 Відповісти
Только неграмотные ватники называют крымцев татарами.
Крымцы - это один из исторических украинских народов.
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28.07.2020 09:42 Відповісти
Мусульмане прекрасные люди, но замечено, после строительства мечетей в центре европейских столиц, худшая часть мусульман начитает создавать населению городов да и своим единоверцам горы проблем. В мечетях со временем обязательно заводятся проповедники шариата, ненависти к США и Западу, а в итоге и к христианской цивилизации. Ничего личного, это просто закон перехода количества в качество, и мы видим массу примеров как это работает в странах ЕС. Зачем повторять ошибки Парижа и Брюсселя, своих проблем выше крыше.
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28.07.2020 10:15 Відповісти
Уважаемые мусульмане, всегда с интересом и уважением отношусь к узбекам, айзербарджанцам, туркам, всегда импонировал крымстко-татарский народ еще задолго до событий 14 года. Не помню, чтобы с мусульманами в личном общении возникали какие-то проблемы или негативные эмоции. Понимаю трагедию Палестины и ту рану, которую нанес Израиль своими жесткими действиями миллионам мусульман. Но тем не менее пока вы не повыкидывает на задворки истории всех этих полуумных архаичных попов или как они там у вас называются у вас будут большие проблемы .У мира тоже будут но у мусульман гораздо больше.
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28.07.2020 10:24 Відповісти
В Конче-Заспе пусть строят. У же два еврея Крещатик "отреставрировали".
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28.07.2020 10:40 Відповісти
Турки запретили константинопольской церкви купола строить, обставили минаретами византийскую церковь и присвоили себе, а тут мля в центре самой древней славянской столицы дизайн себе размалевывают ☹️
А буев тачку и кондомов пачку они не хотят?
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28.07.2020 10:43 Відповісти
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