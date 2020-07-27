У центрі Києва планують побудувати мечеть, наразі триває обговорення дизайну, - посол Туреччини Гюльдере

Обговорення дизайну мечеті, будівництво якої планується в Києві, триває, а питання місця її зведення переважно вирішене.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Україна - це дім для значної кількості мусульман, включно, звісно, з кримськими татарами. Особливо після 2014 року ми бачимо, що багато кримських татар мали переїхати, і в Києві живе значна спільнота. До нас звернулися з проханням про співпрацю і допомогу Україні та її мусульманській спільноті побудувати мечеть у Києві. Питання землі більшою мірою вирішено. Обговорення дизайну наразі триває", - сказав Гюльдере".

Він додав, що після того, як фаза обговорення дизайну закінчиться, буде можливість запустити офіційні процедури затвердження.

"У Києва дуже красивий пейзаж, це дуже красиве місто, і я абсолютно переконаний, що цей проект додасть особливого, унікального доповнення красі Києва, його багатим контурам і вигляду", - наголосив посол.

За його словами, мечеть планується побудувати в місці, розташованому в центрі Києва, а більше деталей з'явиться найближчими місяцями.

"Поки що варто сфокусуватися на дизайні. Коли буде виконана ця робота, розпочнуться офіційні процедури затвердження, і потім стане відомо, де вона буде. Але я можу сказати, що планується її побудувати в місці, розташованому в центрі Києва. Сподіваюся, що більше деталей з'явиться найближчими місяцями", - підсумував Гюльдере.

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