Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що Анкара і Київ обговорюють питання спільної розробки і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні у разі забезпечення відповідних умов.

Про це сказав Гюльдере в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже закупила системи безпілотних літальних апаратів Bayraktar. У нас були дискусії на різні теми, й це питання також обговорювалося між двома країнами. Також обговорюється спільна розробка іще потужніших систем і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов. Я думаю, що оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українській співпраці, включно з цим конкретним елементом", - сказав Гюльдере.

За його словами, цього року в обох країн були дві важливі зустрічі в галузі оборонної промисловості.

"Нещодавно, цього місяця, був візит міністра оборони Туреччини в Україну й також була зустріч наших оборонних промисловостей, зокрема представників міністерств оборони, на початку цього року. Під час цих зустрічей ми обговорили дуже важливі проекти, які зроблять Туреччину й Україну сильнішими разом, допоможуть нам покращити нашу національну безпеку, разом розробляти певні системи. Ми дуже інтенсивно працюємо в цій сфері", - пояснив посол.

Він також зазначив, що угода про військову фінансову співпрацю є елементом, який допомагає спростити, прискорити роботу із закупівель.

"Через ці контакти ми вже розробили низку спеціальних проектів, і за допомогою ще кількох взаємних візитів ми зможемо визначити, які саме сектори будуть задіяні в цій програмі, і яка сторона рухатиметься в якому напрямі. Знову-таки, це ще один елемент, який робить турецько-українську співпрацю у сфері оборонної промисловості сильнішою", - наголосив Гюльдере.

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