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Новини
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Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере

Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере

Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що Анкара і Київ обговорюють питання спільної розробки і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні у разі забезпечення відповідних умов.

Про це сказав Гюльдере в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже закупила системи безпілотних літальних апаратів Bayraktar. У нас були дискусії на різні теми, й це питання також обговорювалося між двома країнами. Також обговорюється спільна розробка іще потужніших систем і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов. Я думаю, що оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українській співпраці, включно з цим конкретним елементом", - сказав Гюльдере.

За його словами, цього року в обох країн були дві важливі зустрічі в галузі оборонної промисловості.

"Нещодавно, цього місяця, був візит міністра оборони Туреччини в Україну й також була зустріч наших оборонних промисловостей, зокрема представників міністерств оборони, на початку цього року. Під час цих зустрічей ми обговорили дуже важливі проекти, які зроблять Туреччину й Україну сильнішими разом, допоможуть нам покращити нашу національну безпеку, разом розробляти певні системи. Ми дуже інтенсивно працюємо в цій сфері", - пояснив посол.

Він також зазначив, що угода про військову фінансову співпрацю є елементом, який допомагає спростити, прискорити роботу із закупівель.

"Через ці контакти ми вже розробили низку спеціальних проектів, і за допомогою ще кількох взаємних візитів ми зможемо визначити, які саме сектори будуть задіяні в цій програмі, і яка сторона рухатиметься в якому напрямі. Знову-таки, це ще один елемент, який робить турецько-українську співпрацю у сфері оборонної промисловості сильнішою", - наголосив Гюльдере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анкара отримала оновлені списки українських політв'язнів у РФ, - посол Туреччини Гюльдере

Автор: 

безпілотник (4310) посол (1108) Туреччина (3620) дрони (4870)


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Топ коментарі
+5
Зачем? Украина под руководством Галабародьки уже капитулирует и скоро станет южным федеральным округом рашки. Спасибо зебилам!
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27.07.2020 10:47 Відповісти
+5
Зеленій соплі дрони вже не потрібні. У нього з ****** мир-дружба-жвачка.
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27.07.2020 10:58 Відповісти
+5
Зеленчуки їх продадуть.
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27.07.2020 11:00 Відповісти
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очень хорошо...
в Турции христианские храмы превращают в мечети, а в Украине эти мечети строятся, да еще и в центре Киева...
Впрочем малоросне похер - какаяразница...
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27.07.2020 10:45 Відповісти
Байрактар це унилоє гавно яке неспроможне виконувати бойові завдання! За весь час перебування Байрактарів в Україні їх жодного разу не використали на фронті. Виробляти цей непотріб немає жодного сенсу!
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27.07.2020 15:26 Відповісти
Зачем? Украина под руководством Галабародьки уже капитулирует и скоро станет южным федеральным округом рашки. Спасибо зебилам!
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27.07.2020 10:47 Відповісти
Пфф, на Прямому каналі поплавок херачіт свої вистави в обнімку з москалями((( гроші не смердять...
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27.07.2020 10:48 Відповісти
з Турцією треба бути дуже обережними, особливо в оборонній сфері. Як, власне, і з усіма сусідами.
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27.07.2020 10:57 Відповісти
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html Зенітні системи С-300В1 поки не модернізуватимуть

Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості.
https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.

«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере - Цензор.НЕТ 2316
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27.07.2020 10:57 Відповісти
Зеленчуки їх продадуть.
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27.07.2020 11:00 Відповісти
Зеленій соплі дрони вже не потрібні. У нього з ****** мир-дружба-жвачка.
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27.07.2020 10:58 Відповісти
а нафига? их же запретили использовать?
чтоб как Javelin пылились на складах? до первого вороватого...
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27.07.2020 11:01 Відповісти
"а нафига?"
Тебя забыли спросить, кацапура!
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27.07.2020 14:07 Відповісти
а чё сказать то хотел, оракул??? )))
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27.07.2020 14:11 Відповісти
Ще й чёкає.
Злізь з пляшки, вялікоє!
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27.07.2020 14:26 Відповісти
шта?
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27.07.2020 14:30 Відповісти
так зеля ж дроны запретил
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27.07.2020 11:02 Відповісти
Ну, сейчас он делает это не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Байрактар на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки. (с)
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27.07.2020 12:56 Відповісти
Покажеш, де про це почитати? Щось я не чув за таке. Аж цікаво.
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27.07.2020 14:08 Відповісти
сопля уйдёт а вот байкатары надо
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27.07.2020 11:08 Відповісти
А що прапорьі со склада джавеліни ще не продали?
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27.07.2020 11:38 Відповісти
Поддержите завод "Антонова" , политические уроды !
Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере - Цензор.НЕТ 9273
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27.07.2020 12:15 Відповісти
 
 