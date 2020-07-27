Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере
Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що Анкара і Київ обговорюють питання спільної розробки і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні у разі забезпечення відповідних умов.
Про це сказав Гюльдере в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Україна вже закупила системи безпілотних літальних апаратів Bayraktar. У нас були дискусії на різні теми, й це питання також обговорювалося між двома країнами. Також обговорюється спільна розробка іще потужніших систем і навіть виробництва дронів Bayraktar в Україні в разі забезпечення відповідних умов. Я думаю, що оборонна промисловість може стати новим символом у турецько-українській співпраці, включно з цим конкретним елементом", - сказав Гюльдере.
За його словами, цього року в обох країн були дві важливі зустрічі в галузі оборонної промисловості.
"Нещодавно, цього місяця, був візит міністра оборони Туреччини в Україну й також була зустріч наших оборонних промисловостей, зокрема представників міністерств оборони, на початку цього року. Під час цих зустрічей ми обговорили дуже важливі проекти, які зроблять Туреччину й Україну сильнішими разом, допоможуть нам покращити нашу національну безпеку, разом розробляти певні системи. Ми дуже інтенсивно працюємо в цій сфері", - пояснив посол.
Він також зазначив, що угода про військову фінансову співпрацю є елементом, який допомагає спростити, прискорити роботу із закупівель.
"Через ці контакти ми вже розробили низку спеціальних проектів, і за допомогою ще кількох взаємних візитів ми зможемо визначити, які саме сектори будуть задіяні в цій програмі, і яка сторона рухатиметься в якому напрямі. Знову-таки, це ще один елемент, який робить турецько-українську співпрацю у сфері оборонної промисловості сильнішою", - наголосив Гюльдере.
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в Турции христианские храмы превращают в мечети, а в Украине эти мечети строятся, да еще и в центре Киева...
Впрочем малоросне похер - какаяразница...
Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості.
https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.
«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.
чтоб как Javelin пылились на складах? до первого вороватого...
Тебя забыли спросить, кацапура!
Злізь з пляшки, вялікоє!