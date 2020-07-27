Найімовірніше, кандидатуру Дейтона на посаду посла США в Україні затвердять до листопадових виборів, - Єльченко

Призначення відставного генерала Кіта Дейтона новим послом США в Україні може відбутися відразу після президентських виборів у США в листопаді. Процес його затвердження затягнувся через коригування графіка роботи Сенату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко.

Посол заявив, що чув про його кандидатуру лише позитивні відгуки, і "немає жодного сумніву, що вона буде затверджена, як тільки Сенат збереться".

"Але через пандемію графік роботи Конгресу поламаний, вони кілька місяців були на карантині. Інколи вони збираються, але у них безліч нагальних медичних та економічних питань", - зазначив Єльченко.

Також він додав, що до листопадових виборів кандидатуру Дейтона, найімовірніше, затвердять: "Я сподіваюся, але точно ніхто не може сказати. Найімовірніше, так".

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Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.

Нагадаємо, до вересня 2019 року повноваження спецпредставника з питань України були покладені на Курта Волкера, він пішов у відставку після скандалу з оприлюдненими розмовами Зеленського і Трампа.

На початку поточного року Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео попросив призначити нового спецпредставника з питань України.