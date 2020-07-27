Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-20 липня 2020 року.
"Президентський рейтинг також очолює В.Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Ю.Бойка проголосували б 14,4%, П.Порошенка – 13,7%, Ю.Тимошенко – 9,1%. Ще 5,8% проголосували б за І.Смешка, 3,9% - за О.Ляшка, 3,1% - В.Гройсмана, 3,0% - А.Гриценка. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися", - йдеться в матеріалі дослідження.
Водночас діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, а 56% - не задоволені, роботою Голови Верховної Ради Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу прем’єр-міністра Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та Уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їхньою діяльністю, а майже по 80% - не задоволені.
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.
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Их в реальной жизни не видно и не слышно.
Розумію хто підтримує Бойка,вони совкодрочери та колоборанти,не вважають себе укрнаїнцями,але ж Шарій це фрікякий піариться на проблемах та маніпулює фактами+ працює на Кремль,доказів сотні! Шарий гірше за Зеленського в тисячу разів по всіх параметрах!
"Лучший друг Авакова: Анатолий Шарий. История ментовской любви"
https://youtu.be/K93RZyEjGek
Докази роботи на росію голови партії Шарія
https://youtu.be/_WRnNoj-45s
Но ещё теплется надежда от этих рейтингов: за моих 42 года, никто ниразу ни меня, ни моих родных, ни моих друзей и знакомых, никогда не спросили ни по мобильному, ни по городскому, ни на улице, ни на выборах по экзитполу за кого отдают свой голос.
Может у кого есть информация где собирают опросы?
Надеюсь, что это все накручено. А если нет, то в этой стране делать нечего. Жить здесь становится невозможно.
Бо через таких, як ти, бовдурів, українці сруться між собою.
Ніколи такого не було, поки сивочоле падло не набрало десятки тисяч ботів і не стало поливати всіх лайном за допомогою цих платних повій.
Сумно. Але така хвороба лікується не просто. Це ті, в кого від неї в голові вже пішли метастази.