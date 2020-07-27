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Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування

Якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-20 липня 2020 року.

"Президентський рейтинг також очолює В.Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Ю.Бойка проголосували б 14,4%, П.Порошенка – 13,7%, Ю.Тимошенко – 9,1%. Ще 5,8% проголосували б за І.Смешка, 3,9% - за О.Ляшка, 3,1% - В.Гройсмана, 3,0% - А.Гриценка. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися", - йдеться в матеріалі дослідження.

Водночас діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, а 56% - не задоволені, роботою Голови Верховної Ради Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу прем’єр-міністра Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та Уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їхньою діяльністю, а майже по 80% - не задоволені.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування Рейтингу 01
Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування Рейтингу 02

Автор: 

Бойко Юрій (441) вибори (6718) Зеленський Володимир (24308) Порошенко Петро (15191) рейтинг (1664) соціологія (260)


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Топ коментарі
+61
Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4605
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27.07.2020 11:19 Відповісти
+38
почем рейтинг у "Рейтинга" ?????
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27.07.2020 11:15 Відповісти
+29
«за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% Источник: https://censor.net/n3210265»

Відсоток хохломанкуртів.
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27.07.2020 11:17 Відповісти
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всё благодаря борьбе порохоботов с Зе...президентом будет Бойко
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27.07.2020 12:28 Відповісти
Ну, с этим можно поздравить подсвинков!
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27.07.2020 12:29 Відповісти
и Алексеичу там место найдется, не думаю что Медведчук забудет всё хорошее, что для него Пётр Алексеич сделал...
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27.07.2020 12:31 Відповісти
Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленский-Бойко. Качели.
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27.07.2020 12:31 Відповісти
Це зрада! Помпы давал. Пасочки пек. Где рейтинг?!
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27.07.2020 12:40 Відповісти
Власть это деньги, а деньги это власть тут круг и замкнулся. А до стада с которого зарабатывают эти деньги отношение постольку поскольку оно участвует в их властьимущих войне между собой за долю наркотика- власти. Если раньше за власть они убивали друг друга то теперь у них это прфесиональный спорт называемый политикой так безопасней.Пересичным надо забрать деньги и власть в громады и на низовом уровне заниматься этим спротом. И чем ниже уровень тем значимее становятся пересични при дележке потоков.А управленцев нанимать и увольнять по договору. Самоуправление называется. Это государство не имеет будущего, значит менять систему надо. Это поняли и посадовци и для этого ковид придумали. Но нам свое робить
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27.07.2020 12:47 Відповісти
Петро шота погано тужиться
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27.07.2020 13:11 Відповісти
Так і будемо жити--бо "мудрий нарід" складається з тупих ватних ідіотів.
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27.07.2020 13:18 Відповісти
Да покажите уже этих мудаков, которые поддерживают до сих пор ЗЕ, в реале.
Их в реальной жизни не видно и не слышно.
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27.07.2020 13:20 Відповісти
как же много идиотов
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27.07.2020 13:21 Відповісти
Все ж таки українці не всі ідіоти! Порошенка топить Кремль+***********-шарій+майже всі українські олігархи разом з Зеленою соплею,але рейтинг на -1% від другого місця!
Розумію хто підтримує Бойка,вони совкодрочери та колоборанти,не вважають себе укрнаїнцями,але ж Шарій це фрікякий піариться на проблемах та маніпулює фактами+ працює на Кремль,доказів сотні! Шарий гірше за Зеленського в тисячу разів по всіх параметрах!
"Лучший друг Авакова: Анатолий Шарий. История ментовской любви"
https://youtu.be/K93RZyEjGek
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27.07.2020 13:36 Відповісти
Не всі, але переважна більшість, на жаль
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27.07.2020 20:22 Відповісти
25% никуда не делись все живы здоровы и продолжают топить рейтинги зеленского.
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27.07.2020 15:41 Відповісти
Хто сумнівається на кого працює Шарій..
Докази роботи на росію голови партії Шарія
https://youtu.be/_WRnNoj-45s
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27.07.2020 13:37 Відповісти
саме смішне те, шо ті мої родичі, які повелися на клоуна, вже знайшли в собі сміливість визнати шо були не праві, при Пороху було краще і будуть знову голосувати за нього. Про які "рейтинги" намагаються мені втюхати ці "опитування" ?!
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27.07.2020 13:38 Відповісти
Если столько долбоящеров голосуют за Бойко - пожалуй придется стать налогоплательщиком какой-то другой страны. Не могу даже представить теоретически, как с такими мразями у власти можно жить. Если честно - с трудом воспринимаю тех, кто сейчас.
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27.07.2020 13:54 Відповісти
Я полностью с Вами соглашаюсь. Я раньше писала, что жить с уродами и недоумками в одной стране это противно.
Но ещё теплется надежда от этих рейтингов: за моих 42 года, никто ниразу ни меня, ни моих родных, ни моих друзей и знакомых, никогда не спросили ни по мобильному, ни по городскому, ни на улице, ни на выборах по экзитполу за кого отдают свой голос.
Может у кого есть информация где собирают опросы?
Надеюсь, что это все накручено. А если нет, то в этой стране делать нечего. Жить здесь становится невозможно.
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27.07.2020 14:22 Відповісти
Так давай вали чим швидше.
Бо через таких, як ти, бовдурів, українці сруться між собою.

Ніколи такого не було, поки сивочоле падло не набрало десятки тисяч ботів і не стало поливати всіх лайном за допомогою цих платних повій.
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27.07.2020 14:24 Відповісти
Ладно еще за Зе - мозгов мало, квартала много, но тех, кто за Бойко нужно сразу депортировать на Колыму, где рузьким духом пахнет.
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27.07.2020 14:06 Відповісти
Якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 30,2% Джерело: https://censor.net/ua/n3210265

Сумно. Але така хвороба лікується не просто. Це ті, в кого від неї в голові вже пішли метастази.
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27.07.2020 14:17 Відповісти
Верим.У Х-ла то же меньше чем 90% не падает, а у ким-чен -ина 107%%,причем всегда.
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27.07.2020 14:22 Відповісти
всіх цих "лідерів" в бан
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27.07.2020 15:51 Відповісти
страна катится в жопу, население 2/3 дебилы и холуи кремля.
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27.07.2020 16:20 Відповісти
У Зе рейтинг равен сумме конкурентов.
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27.07.2020 22:20 Відповісти
Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1949
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27.07.2020 23:31 Відповісти
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