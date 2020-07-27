Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 15-20 липня 2020 року.

"Президентський рейтинг також очолює В.Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Ю.Бойка проголосували б 14,4%, П.Порошенка – 13,7%, Ю.Тимошенко – 9,1%. Ще 5,8% проголосували б за І.Смешка, 3,9% - за О.Ляшка, 3,1% - В.Гройсмана, 3,0% - А.Гриценка. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися", - йдеться в матеріалі дослідження.

Водночас діяльністю Президента Зеленського задоволені 36%, а 56% - не задоволені, роботою Голови Верховної Ради Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу прем’єр-міністра Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та Уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їхньою діяльністю, а майже по 80% - не задоволені.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЄС - 14,7%, "Батьківщина" - 11,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА



