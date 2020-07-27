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Новини
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Жодної співпраці з РФ в оборонно-промисловому комплексі не може бути, - Уруський

Жодної співпраці з РФ в оборонно-промисловому комплексі не може бути, - Уруський

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський відкидає можливість будь-якої співпраці з Російською Федерацією в оборонно-промисловому комплексі.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі. Насправді я ще в 1990-х про це говорив, бо в Росії була чітка програма відсторонення України від кооперації військово-технічного співробітництва. Вони залишали саме такі моменти, які їм важко було компенсувати, які потребували мільярдних вкладень. Такі як "Мотор Січ". Тоді вони ходили, красиво посміхалися, а насправді вели роботу на максимальне вилучення українських підприємств з кооперації. Ми прокинулися, коли вже зрозуміли, що розпочалася війна", - сказав Уруський.

Він вважає, що в Україні ще з 2014 року в межах реформування ОПК потрібно було починати програму імпортозаміщення.

"Зрозуміло, що держава не може взяти на себе всі питання імпортозаміщення. Але визначити стратегічні моменти ми мусимо. А менеджмент, кожне підприємство має шукати європейський ринок, американський ринок, азійський ринок. Світ на одній країні клином не зійшовся", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Автор: 

Кабмін (14150) оборона (4820) росія (65974) ОПК (226) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+3
а с чего вдруг он об этом заговорил ?
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27.07.2020 11:23 Відповісти
+3
Зондаж суспільства.
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27.07.2020 11:26 Відповісти
+2
Зелеський поговорив із ******...
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27.07.2020 11:29 Відповісти
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а с чего вдруг он об этом заговорил ?
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27.07.2020 11:23 Відповісти
Зондаж суспільства.
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27.07.2020 11:26 Відповісти
Зелеський поговорив із ******...
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27.07.2020 11:29 Відповісти
Седьмой год уж как война идёт, а они до сих пор определяют, всё никак не могут определить "стратегические моменты". Позорище!
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27.07.2020 11:27 Відповісти
«Тогда они ходили, красиво улыбались, а на самом деле вели работу на максимальное извлечение украинских предприятий по кооперации. Мы проснулись, когда поняли, что началась война", - сказал Уруский.Источник: https://censor.net/n3210266».

Подякуй комунякам -шістскам Россіі, Симоненку і Морозу.
Ссан Ссаничу.
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27.07.2020 11:29 Відповісти
Кому ты там в 1990х чего чего говорил, придурок
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27.07.2020 11:29 Відповісти
И именно поэтому Уруский до вчерашнего дня был директором компании, владельцем которой являются россияне.
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27.07.2020 11:33 Відповісти
фраза " ... этого не должно быть" это маркер вранья . Такая неопределенность- неответственность- непричастность . Правильная фраза " я лично за это отвечаю"
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27.07.2020 11:45 Відповісти
Уже было!!!
Порохня говорил что нет, а по факту оказалось что есть!
И когда перестанем рашке выдавать по их запросам людей? Уже спалились с добробатом, продолжаем палится дальше? Читал новость, что недавно выдали мать с ребенком - украинцем! Может конечно фэйк, но не удивлюсь!
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27.07.2020 13:03 Відповісти
..аххереть... вапрос из области внеземной фантастики, а на нього ще й ответы дають...= так хто нами тут хоче правити..?????????????
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28.07.2020 01:11 Відповісти
 
 