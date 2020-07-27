Жодної співпраці з РФ в оборонно-промисловому комплексі не може бути, - Уруський

Віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський відкидає можливість будь-якої співпраці з Російською Федерацією в оборонно-промисловому комплексі.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція є однозначною: зараз ніякого співробітництва з Російською Федерацією бути не може в принципі. Насправді я ще в 1990-х про це говорив, бо в Росії була чітка програма відсторонення України від кооперації військово-технічного співробітництва. Вони залишали саме такі моменти, які їм важко було компенсувати, які потребували мільярдних вкладень. Такі як "Мотор Січ". Тоді вони ходили, красиво посміхалися, а насправді вели роботу на максимальне вилучення українських підприємств з кооперації. Ми прокинулися, коли вже зрозуміли, що розпочалася війна", - сказав Уруський.

Він вважає, що в Україні ще з 2014 року в межах реформування ОПК потрібно було починати програму імпортозаміщення.

"Зрозуміло, що держава не може взяти на себе всі питання імпортозаміщення. Але визначити стратегічні моменти ми мусимо. А менеджмент, кожне підприємство має шукати європейський ринок, американський ринок, азійський ринок. Світ на одній країні клином не зійшовся", - сказав він.

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