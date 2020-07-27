Жінка намагалася незаконно вивезти з України двох дітей через пункт пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба

Учора в пункті пропуску "Тиса" прикордонний наряд виявив жінку, яка планувала за підробленим документом вивезти за кордон двох малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що під час паспортного контролю пасажирів мікроавтобуса Mercedes, який прямував до Італії, у віськовослужбовців виникли сумніви щодо законності видачі одного з документів.

На перевірку разом з паспортами 44-річна чернівчанка пред’явила заяву від батька про згоду на вивіз двох восьмирічних хлопчиків за кордон, начебто видану Генеральним консульством України в Мілані.

Під час поглибленої перевірки документа прикордонники встановили, що заява підроблена.

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За цим фактом прикордонники надіслали до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Після завершення процесуальних заходів щодо неповнолітніх було винесено рішення про відмову в пропуску.

Діти разом із супроводжуючою особою повернулися на територію нашої держави.