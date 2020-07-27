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Жінка намагалася незаконно вивезти з України двох дітей через пункт пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба

Жінка намагалася незаконно вивезти з України двох дітей через пункт пропуску

Учора в пункті пропуску "Тиса" прикордонний наряд виявив жінку, яка планувала за підробленим документом вивезти за кордон двох малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що під час паспортного контролю пасажирів мікроавтобуса Mercedes, який прямував до Італії, у віськовослужбовців виникли сумніви щодо законності видачі одного з документів.

На перевірку разом з паспортами 44-річна чернівчанка пред’явила заяву від батька про згоду на вивіз двох восьмирічних хлопчиків за кордон, начебто видану Генеральним консульством України в Мілані.

Під час поглибленої перевірки документа прикордонники встановили, що заява підроблена.

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За цим фактом прикордонники надіслали до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Після завершення процесуальних заходів щодо неповнолітніх було винесено рішення про відмову в пропуску.

Діти разом із супроводжуючою особою повернулися на територію нашої держави.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6126) діти (5135)


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"вроде как выданную" - грамотно звучит как "якобы выданную".
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27.07.2020 11:30 Відповісти
Стара проблема. Із нею зустрічались десятки тисяч. Особливо, якщо це розлучена жінка із дітьми, а відносини із "колишнім" погані.
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27.07.2020 11:34 Відповісти
ну за границу то ещё такое . прописать без согласия не могут . знакомая кинулась . а сына прописать нельзя без согласия его отца которого она в глаза лет 10 не видела и не знает где он вообще . пришлось через суд это делать. вот это дебилизм неописуемый .
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27.07.2020 12:06 Відповісти
Дивлячись для кого. На Закарпатті саме кордон найбільша проблема.
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27.07.2020 13:04 Відповісти
Ще й статтю 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон) їй накинути.
Але менти не горять бажанням займатися провадженням у таких справах щодо дітей.
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27.07.2020 13:31 Відповісти
 
 