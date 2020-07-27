Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, "ЄС" - 14,3%, "Батьківщина" - 10%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори в Раду відбувалися цього тижня, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати майже 28% серед готових голосувати і тих, хто визначився з вибором, за "Опозиційну платформу" готові проголосувати майже 16%, "Європейську Солідарність" - 14%, "Батьківщину" - близько 10%. Близько 4% підтримали б Радикальну партію та партію "Сила і честь", майже 3% готові підтримати партію Шарія, "Свободу", Українську стратегію Гройсмана.

Половина опитаних схиляються до того, аби підтримати на місцевих виборах у жовтні саме місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися лише в одній області, натомість майже 30% мають намір голосувати за відому національну політичну силу.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.

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