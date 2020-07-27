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Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, "ЄС" - 14,3%, "Батьківщина" - 10%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

Якби вибори в Раду відбувалися цього тижня, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готову підтримати майже 28% серед готових голосувати і тих, хто визначився з вибором, за "Опозиційну платформу" готові проголосувати майже 16%, "Європейську Солідарність" - 14%, "Батьківщину" - близько 10%. Близько 4% підтримали б Радикальну партію та партію "Сила і честь", майже 3% готові підтримати партію Шарія, "Свободу", Українську стратегію Гройсмана.

Половина опитаних схиляються до того, аби підтримати на місцевих виборах у жовтні саме місцеву партію, навіть якщо вона буде балотуватися лише в одній області, натомість майже 30% мають намір голосувати за відому національну політичну силу.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 15-20 липня 2020 р.

Також читайте: Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: Слуга народу - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЄС - 14,3%, Батьківщина - 10%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЄС - 14,3%, Батьківщина - 10%, - опитування Рейтингу 02
Рейтинг партій: Слуга народу - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЄС - 14,3%, Батьківщина - 10%, - опитування Рейтингу 03
Рейтинг партій: Слуга народу - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЄС - 14,3%, Батьківщина - 10%, - опитування Рейтингу 04

Автор: 

опитування (1965) рейтинг (1664) Батьківщина (586) Слуга народу (2817) Європейська Солідарність (1089) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+36
Новая примета нашего времени - когда дела у слуг идут совсем ниже плинтуса, то срочно появляются подобные опросы от "Рейтинга", Центра Розумкова или подобных. Любой процент за ваши кровные.
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27.07.2020 11:53 Відповісти
+34
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, ЕС - 14,3%, "Батькивщина" - 10%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4961
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27.07.2020 11:46 Відповісти
+28
А хто за цю БРЕХНЮ буде нести відповідальність?
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27.07.2020 11:44 Відповісти
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ОПЗЖ - 15,5%,/Весёлая компания за печкою сидит: кум Путина Медведчук, дваждысидевший но не диссидент Рабинович и Кива-дрочун.
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27.07.2020 12:16 Відповісти
стоит Пороху договориться с Юлькой - и зелёным кирдык!
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27.07.2020 12:16 Відповісти
Між ними стоїть Беня, а такий союз можливий після здачі Коломойського американському правосуддю, що при нинішньому розкладу не можливо, бо в цьому ділі замішаний і Бубочка - особисто.
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27.07.2020 12:25 Відповісти
На помойке - украинская "политика", новые рейтинги появились...)
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27.07.2020 12:17 Відповісти
В Україні нема ні політики, ні політичних партій !! Весь ,без жодних винятків , істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !! Політична боротьба, це імітація бурхливої боротьби, з метою відволікти увагу плебса ,щоб не заважали красти !! Поділ лохтората на вселяких ботів , це втілення давнього гасла володарів-" Розділяй та володарюй " !!!)))
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27.07.2020 12:54 Відповісти
So slugami vsio jasno dalnejsem ecio budet padat,no vot vtoryje ruski mir sovsem neponiatno.Neuzeli xocet zyt kak golodranci ruskije?Vet v raske teper 22 mln liudej eto 15% naselenyje zyvut nize prozytocnogo minusa po kontejneram lazyt.A ecio 60% naselenyja raski polnoj nicyte daze sebe sobagi nemozet kupit.Eto vsio realnost teperesnej raski,sto oni tak xocet zyt eti vse kto za Boiko ili Sarija?
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27.07.2020 12:18 Відповісти
Как только увидел ЕС 14%, так можете засунуть этот опрос в дупу т.к. это полная брехня.
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27.07.2020 12:39 Відповісти
Звісно брехня!!!! Там якщо 0,14 набереця то й добре.....
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27.07.2020 16:35 Відповісти
зато у вашого х...ла 146%
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28.07.2020 11:16 Відповісти
Как вам такое?!!!
Арест Порошенко: Милосердие (?) Зеленского заканчивается
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020

Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.

Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетку.

Об этом пишут авторитетные телеграмм каналы:
«Пора Порошенко отправлять в СИЗО, а не давать устраивать площади. Всем понятен мотив его акций протеста, но 73% украинский выбрали Зеленского за его позицию по отношению к миру на Донбассе. Экс-президент в последнее время настолько вдохновился возможной победой Байдена в США, уже открыто говорит о 3 майдане «.

Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время. Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!

https://hotnews.guru/?p=11273
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27.07.2020 12:41 Відповісти
Люблю істерики ворогів України.
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27.07.2020 12:52 Відповісти
Плебс голосував за Голобородька ,а отримав зеленого блазня , клоуна !!))
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27.07.2020 12:56 Відповісти
Треба зробити не аби яке зусилля, щоб подібну маячню дочитати до кінця.
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27.07.2020 14:18 Відповісти
Фигня якась.А куда делись 43% от Зелиных 73%?У цыгана Бойко как был так и есть стабильный и больше не поднимется.Петя прибавил и ещё прибавит.Юля стабильна.А где потеряли 43% от Зели и к кому они ушли не понятно
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27.07.2020 12:52 Відповісти
Они ушли к тем, кто знает, о чем пишет. У Слуги народа никогда не было 73%. На прошлых выборах в парламент за них проголосовало 43%. Поэтому "куда-то ушли" 15%: 6% к Евросолидарности, 2,5% к ОПЗЖ, 2% к Батькивщине, 1% к Шарию, ну и по мелочи к другим партиям и к числу тех, кто не пойдет голосовать.
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27.07.2020 17:01 Відповісти
Какие 73 % ? Голову включи. Речь идёт не о президентском рейтинге, а о партийном. "Слуга народа" в 2019-м году набрала 43 % и стало быть "потерялись" 15 %. Если верить этому рейтингу.
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27.07.2020 19:21 Відповісти
Та я вже понял свой косяк.Я читал до того,ниже по ленте Президентский рейтинг...Ну и не туда комент вмастырил
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27.07.2020 19:25 Відповісти
Опросы делю пополам на фоне роста рейтинга опзжо, пятую колонну беса путлера, по своей ценности для Украины, считаю клопами в нашем доме, которые питаются нашей кровью, и самое грустное, что украинцы позволяют им это делать, вместо того, чтобы употребить дуст, с другой стороны, украинцы не поддерживают единственную, настоящую украинскую партию "Голос", парадокс, но есть положитеььное, выходит из тени "Свобода", в противовес пятой колонне.
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27.07.2020 12:53 Відповісти
Какой уматный рейтинг!
Просраные голоса приписали Шлюшке и Смешке, процента эдак 4%.
6% приписали не определившимся, с барского плеча дали 1% процент Гнойсману, к не голосовавшим приклеили ещё 5%. Судя потому как мочат шариёвцев реальный рейтинг у шарика процентов 10% и растёт. Ну-ну) Дурики себе рейтинги рисуют и радуются))
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27.07.2020 13:00 Відповісти
Как тяжело жить среди дебилов.
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27.07.2020 13:02 Відповісти
А вы кто? Сверхчеловек Фридриха Ницше?
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28.07.2020 06:47 Відповісти
Эти 27 процентов не хотят сейчас на линию разграничения с кацапскими войсками? Поддержать ,,мирные,, инициативы своего президента?
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27.07.2020 13:05 Відповісти
Украина населена биомусором, а такие подонки, как вакарчук наживаются на ситуации
шарий, бойко , ляжко - какими дегенератами надо быть, чтобы голосовать за эти отбросы ?
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27.07.2020 13:20 Відповісти
і де ж ті 27,8 відсотків?? "..Дайте мені їх хоч за горло подержать.."
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27.07.2020 13:27 Відповісти
Дебіл, цим постом ти визнаєш, що реальний Президент України Петро Порошенко, а не клоун, який протягом року 10 раз відпочивав, останній раз у липні цього року десять днів у резиденції на острові Бірючий, яку він обіцяв ліквідувати.
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28.07.2020 10:14 Відповісти
"Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28%

А они мало тог что дебилы- так они еще и УПОРНЫЕ ДЕБИЛЫ
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27.07.2020 13:45 Відповісти
Упороті дебіли стоять на банковій,аж 1,5 штуки!!!! Біжи добав 0,15 штуки1
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27.07.2020 21:00 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/f/b/b/8/fbb839d1933583808cb73b3361da11ee/original.jpgЯкби вибори в Раду відбувалися цього тижня, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян Джерело: https://censor.net/ua/n3210268

Добре, що вибори не цього тижня - може за наступні 2-3 місяці хтось із цих 27,8% ще зможе підлікувати голову.
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27.07.2020 14:08 Відповісти
27,8% це "тайнос агентос" ? вже більше як пів року ніде не бачив зебіла вживу окрім як по телевізору ...
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27.07.2020 14:47 Відповісти
а почему не делают "антирейтинга", типа, кого из вышеназванных вы хотите видеть в гробу? можно пофамильно.
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27.07.2020 15:12 Відповісти
Зеленский уже «политический труп» и ничего вообще не может - политолог Июль 27, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bf-%d0%b8-%d0%bd.html#comments Комментарии: 4

У Зеленского сейчас истерика…
Зеленский позвонил Путину и вновь пообещал провести федерализацию Украины под видом изменений в Конституцию о децентрализации.

Об этом https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk пишет в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5.html Зеленский «услышал» Кадырова и пообещал Путину выборы в ОРДЛО осенью - политолог
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5.html Семенченко: если власть быстро не отменит преступное решение, надо будет брать ее за я@ца
Как мы понимаем (и видели на примере низкопробного балагана в Луцке), у Зеленского сейчас истерика.
Рейтинг стремительно падает. И немалую роль в этом играют СМИ ОПЗЖ.
На носу местные выборы. Которые будут катастрофой для «Слуги народа».
Зеленский решил вновь надавать обещаний Кремлю, в надежде, что снизится градус критики Зе за невыполнение Минских соглашений.
Конечно же, Путин поверит Зеленскому, который уже «политический труп» и ничего вообще не может)))
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27.07.2020 15:46 Відповісти
Відверта брехня. За клоунів-ідіотів ніхто б не проголосував навіть рік тому. Все куплено й підлаштовано.
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27.07.2020 15:50 Відповісти
Журналисты ленятся приводить сравнение с результатом выборов, чтобы лучше было понятно, кто теряет, кто поднимается.


Было (результат на парламентских выборах 2019 по партийным спискам) - стало (по этому опросу):
- Слуга народа 43,16% (27,8)

- Оппозиционная платформа - За жизнь 13,05% (15,5)
- Батькивщина 8,18% (10,0)
- Европейская солидарность 8,10% (14,3)
- Голос 5,82% (2,4)
- Радикальная партия Олега Ляшко 4,01% (4,0)
- Сила и честь 3,82% (3,5)
- Оппозиционный блок 3,03% (-)
- Украинская стратегия Гройсмана 2,41% (2,8)
- Партия Шария 2,23% (3,4)
- Свобода 2,15% (3,3)

- Гражданская позиция 1,04% (1,3)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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27.07.2020 17:10 Відповісти
За ******* шария больше дегенератов проголосовало, чем за проукраинскую Гражданскую Позицию. Нет у этого "народа" никакого будущего
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27.07.2020 20:52 Відповісти
Якщо Україна припинить війну, України не буде, якщо Путін припинить війну, - не буде війни, - Андерс Фог Расмуссен©, екс-генсек НАТО
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27.07.2020 17:21 Відповісти
Не там воюєте. Ворог давно в середині
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27.07.2020 20:51 Відповісти
После выволочки устроенной вождю партии "слуг"- сначала " аятоллой Кадыром", а потом его " учителем и солнцеликим божеством Пу".. Проглоченным плевком от Пескова, о том что " рф вообще к прекращению огня не имеет отношения", и два обстрела и минирование за последние 18 часов после объявленного " полномасштабного прекращения огня и т.д.", которую Зе объявил " невероятным прорывом" и "победищем".. Ну что можно делать очередной замер мнения - процента 3-4 можно смело еще убрать . "Правильной дорогой идете товарищи." ( так говорил теска нынешнего президента Украины, В И Ульянов)
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27.07.2020 18:30 Відповісти
Ну вот. ТОП4 партии достойных суда Линча
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27.07.2020 20:50 Відповісти
Мы правдой плюем в глаз на вас
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного и круговорот беды послушного,
А у Вас забирают висты на распасы.

И Альтер-эго твоего смысла огненного
Отнюдь не хайп моего сломленного.
Хотите Радость нового наследника ?
Найдите своего Близкого местника .

Ведь нет его ,ни у кого из нас ,
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
И сами все обнулили на аванс .

Неужели мы верим,что в это метим ,
Оторванные летим в броде огненном
В своем дерьме обмоченные костром,
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ.

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
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27.07.2020 21:02 Відповісти
Странная ментальность украинцев: во время войны с Россией избирают президентом страны уклониста от призыва в армию, политического авантюриста,шута. Искренне жаль страну и народ. Люблю Украину и желаю ей удачи в борьбе с российской агрессией.
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27.07.2020 21:39 Відповісти
Зелю выбрали не украинцы а гомососы.
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28.07.2020 09:54 Відповісти
Слуги народу громят конкурентов.
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27.07.2020 21:49 Відповісти
Некоторые комментарии вызывают смех,но не потому что смешно,а потому что пошло! Откуда такое неуважение,презрение,высокомерие по отношению к украинскому народу?Вы что какие-то сверхчеловеки(Фридрих Ницше отдыхает)? Вы что не являетесь частицей этого народа? Почти все согласны,что старая политическая элита,которую олицетворяют Порошенко,Бойко,Тимошенко,Ляшко, цинична,воровата,двулична,лжива,бездарна!? И вот когда украинский народ дважды послал эту псевдоэлиту в политический нокдаун,что очень хорошо,в принципе,вы подняли истошный вой,поливаете грязью,клевещете,оскорбляете украинский народ,потому что ,видите ли,большинство украинского народа проголосовало за Зеленского и его партию Слуга народа! Скажите,а в украинского народа был лучший выбор? Трагический вопрос.Драматический ответ-не было лучшего выбора.И тут тоже вина старой политической элиты,породившей такую лохотронную политическую систему,когда настоящие демократические выборы подменяются политическим лохотроном!
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28.07.2020 07:23 Відповісти
Если больной, недовольный официальной медициной кинется к целителю и подохнет от его лечения - кто будет виноват?
Трагический вопрос!
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30.07.2020 18:20 Відповісти
чесно подивився стрічку новин... За кого не голосуй все одно буде ***. Тому я проти всіх, як завжди.
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28.07.2020 07:55 Відповісти
нет ни одной про украинской партии(
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28.07.2020 09:40 Відповісти
Половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области - Наконец-то! Складывается ощущение что ошибка с Зе народ чему-то научила )))))
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28.07.2020 09:54 Відповісти
соц.опрос малоПИД,,,роса и барыги разумкова это Х,,Я на постном ......Опэздэшных Идиотов хватает, но их не так много и большинство из них дохнет ежедневно....
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28.07.2020 09:54 Відповісти
Рейтинг не всиляє оптимізму. Проросійські партії набирають більше ніж проукраїнські.

46,7%- Слуга+ОПЗЖ+шарій.

44,1 - ЄС+Батьківщина+Радикальна+Сила і честь+Свобода+Українська стратегія+Голос+Удар+Гр.позиція+Самопоміч.

На проросійському боці 3, на українському 10: дві великих ЄС і Батьківщина, а решта дрібні 8 будуть топити ці 2, щоб відібрати голоси.
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28.07.2020 10:00 Відповісти
Не могу понять,как только опрос так ОПЗЖ на втором месте. И это не первый раз. Не верю,что наши люди будут идти с этой мразотой.Объясните,пожалуйста кратко,кто в курсе
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29.07.2020 16:04 Відповісти
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