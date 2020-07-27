COVID-19: у квітні-червні до лікарень госпіталізували понад 18,7 тис. пацієнтів, 3472 із них до відділень інтенсивної терапії, - НСЗУ

У квітні-червні до медзакладів було госпіталізовано 18 724 пацієнтів із COVID-19, з них 3472 пацієнти отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами директора департаменту договірної роботи Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Андрія Віленського на брифінгу в понеділок, НСЗУ у квітні-червні виплатила медзакладам близько 2,5 млрд грн за медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 і підозрою на це захворювання.

Медзаклади, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, отримали 1,866 млрд грн. Нині на надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 НСЗУ законтрактувала 241 медзаклад.

Крім того, 481 млн грн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги, 101,7 млн ​​грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19. Нині контракти на надання медичної допомоги мобільними бригадами мають 929 медзакладів, у яких працює понад 1500 мобільних бригад.

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Крім того, 48 млн грн отримали медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили до переліку лікарень, визначених для госпіталізації. Такі виплати від НСЗУ отримала 141 лікарня.

Віленський також повідомив, що до переліку лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 включено ще 13 медзакладів, контракти із чотирма з них вже підписані.

"Частка пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19 серед госпіталізованих, які потребують медичної допомоги в умовах інтенсивної терапії, в середньому становить 18-19%. Тоді як у світі зазвичай інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів", - констатував Віленський.