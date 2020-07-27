Львів до кінця 2020 року звільнив готельєрів від сплати туристичного збору, - міськрада
Львівська міська рада вирішила звільнити заклади тимчасового розміщення в місті від сплати туристичного збору до 31 грудня 2020 року.
Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, за внесення змін до розпорядження міськради №6464 від 28 квітня 2020 року "Про заходи підтримки суб'єктів підприємницької діяльності на термін дії карантину" проголосували 38 депутатів.
"З метою створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі та відновлення турпотоку до Львова було продовжено термін дії пільги до кінця 2020 року", - зазначено в повідомленні.
Згідно з підрахунками, з ухваленими змінами бюджет Львова у 2020 році недоотримає 9,4 млн грн.
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