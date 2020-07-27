За добу в ЗСУ зафіксовано два нові випадки COVID-19, хворіють 156 осіб, - Командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано два нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10:00 26 липня в Збройних силах України хворіють 156 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 570 осіб, летальних випадків - 5", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 1 особа (Західний регіон, медичний пункт військової частини – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 1 особа (Львівська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 428 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 97 осіб.









