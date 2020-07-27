Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький
Екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький розповів, що в справах проти п'ятого президента України Петра Порошенка не бачив складу злочину і неодноразово звертався до керівництва ДБР щодо їхнього закриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Euractiv.
"8 липня Корецький публічно заявив, що під тиском виконувача обов'язків директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова продовжував працювати над справами Порошенка, попри відсутність доказів", - повідомляє видання.
Корецький також заявив, що на нього чинили тиск, щоб розслідувати справу телеканалу "Прямий".
Він зазначив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова - колишня радниця президента Зеленського і депутатка від його партії - сказала йому: "Ми наймемо PR-групи, ми просунемо вас, ви будете в центрі уваги. Найголовніше для нас "спіймати" Петра (Порошенка. - Ред.)".
На прохання відреагувати на звинувачення у зв'язках з п'ятим президентом Корецький розсміявся, сказавши, що його спочатку звинуватили в тому, що він людина Портнова, а потім в тому, що він союзник Коломойського.
"Я не працюю ні на кого, крім своєї совісті", - сказав він, додавши, що "найсмішніше, я ніколи не спілкувався із жодним із них".
Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".
Також раніше Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова.
23 липня 2020 року стало відомо, що слідчого Корецького звільнили з ДБР "у зв'язку зі скороченням посади".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
"Речь шла о новой компьютерной игре".
Зебилам понравится!
Якби слідчі діяли професійно, то й питань до них менше було!
Спочатку то був генпрокурор Рябошапка, тепер начальник відділу ДБР Корецький
https://www.youtube.com/watch?v=2mRk3AzH0Yk
что вы не преступник, это значит, что мы плохо работаем
Керівник Офісу простих рішень вже зробив свої реформи за 70 днів, о 10 годині недільного ранку закинувся коньячком та полетів до Стамбулу. Всі важко працюють, щоб наблизити для вас кінець епохи бідності.
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
Вместо того, чтобы круглосуточно благодарить Президенту Зеленскому милости, олигарх Порошенко открыто начал угрожать Украине площадью и государственным переворотом в условиях войны.
Порошенко начал нести угрозу государственным интересам Украины, территориальной целостности и независимости.
Он и его злоичинне группировки во главе с Турчиновым хотят открыть еще один фронт в Западной Украине и СБУ об этом известно.
Президент Зеленский и правоохранительные органы дали шанс олигарху Порошенко. Было принято решений ?начать рассмотрение уголовных производств против Порошенко пился местных выборов, чтобы ни у кого не возникало сомнений, и никто не говорил о политических преследованиях.
Порошенко воспользовался милосердием Президента Зеленского и начал расшатывать ситуацию в Украине.
Сейчас он несет угрозу стране и у власти нет другого пути как немедленно задержать подозреваемого и посадить его в клетк
Источники в СБУ сообщают, что арест Порошенко состоится в ближайшее время.
Никто уже не верит олигарху, и все понимают, что, если его не задержать, в сентябре он и его группировка откроют западный фронт.
Будем благодарны за репост!
https://hotnews.guru/?p=11273
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
Фельдман Аркадий Айзикович
Родился 1 января 1947 года в городе Овруч Житомирской области Украины.
Аркадий Фельдман, с большим успехом представляет российское музыкальное искусство и гастролирует в Германии, Италии, Испании, Австрии, Польше
Фельдман А.А. - заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на 27 июля на 19:00, которая состоится на Банковой.
Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за https://strana.ua/news/280819-peremirie-na-donbasse-nachnetsja-27-ijulja-udastsja-li-ostanovit-ohon.html объявляемого понедельника перемирия на Донбассе.
Также текст заявления о начале акции размещен на https://spgr.org.ua/news/zahistimo-armiyu-445 сайте организации «Справа громад».
«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, человек, являющийся президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинское войско капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский», - сказано в рассылке.
- Видишь суслика?
- Нет.
- А он там есть.
У нас есть олигархи, которые никогда не нарушали закон?
Як там у Євангелії? «Хто без гріха, хай перший, кине в неї каменя».
Сейчас в тренде: "У меня на всех вас есть компрамат".
Доречі, лаптєнога Венедіктова принишкла, лікує, напевно ...