Венедіктова давала завдання "спіймати" Порошенка, - екскерівник слідчої групи ДБР Корецький

Екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький розповів, що в справах проти п'ятого президента України Петра Порошенка не бачив складу злочину і неодноразово звертався до керівництва ДБР щодо їхнього закриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Euractiv.

"8 липня Корецький публічно заявив, що під тиском виконувача обов'язків директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова продовжував працювати над справами Порошенка, попри відсутність доказів", - повідомляє видання.

Корецький також заявив, що на нього чинили тиск, щоб розслідувати справу телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова - колишня радниця президента Зеленського і депутатка від його партії - сказала йому: "Ми наймемо PR-групи, ми просунемо вас, ви будете в центрі уваги. Найголовніше для нас "спіймати" Петра (Порошенка. - Ред.)".

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На прохання відреагувати на звинувачення у зв'язках з п'ятим президентом Корецький розсміявся, сказавши, що його спочатку звинуватили в тому, що він людина Портнова, а потім в тому, що він союзник Коломойського.

"Я не працюю ні на кого, крім своєї совісті", - сказав він, додавши, що "найсмішніше, я ніколи не спілкувався із жодним із них".

Нагадаємо, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький заявив, що фактичне керівництво Державного бюро розслідувань в особі Олександра Бабікова чинило тиск на слідчих з метою заарештувати телеканал "Прямий".

Також раніше Корецький зареєстрував в НАБУ заяву про злочин своїх керівників Бабікова і Соколова.

23 липня 2020 року стало відомо, що слідчого Корецького звільнили з ДБР "у зв'язку зі скороченням посади".

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