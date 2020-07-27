68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
19% українців вважають, що в цілому справи в Україні рухаються у правильному напрямі, і 68% - протилежної думки.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що також понад 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення.
Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення. Однак у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення, – падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%).
Причину можливої економічної кризи 57% опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча 26% вважають, що економічний занепад настане через пандемію коронавірусу, а 8% - що причиною занепаду стане війна на Донбасі. Під час опитування, яке відбувалося в червні, місяцем раніше, такі відповіді давали 53%, 32% і 6% опитаних відповідно.
Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-20 липня 2020 року. Під час дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.
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21.04.2019
Телега старая, колеса гнутые
А нам все пох..., мы е...нутые...
Барига досі не сидить і безглузду кроваву бійню на Донбасі не припинено.
А это вступает в противоречие с законами природы - чем человепк тупее тем меньше он склонен признавать свои ошибки. Поэтому надежды на прорение и покаяние стада у меня лично нет.
Ні посадок, ні закінчення війни, ні деолігархізації, ні обіцяного податку на виведений капітал, ні зарплат вчителям по 4000 доларів... Що там ще обіцяли?
Зате більше неосвічених профанів у органах влади та собачомовної вати...
Чорновіл і Лук'яненко мабуть в домовинах перевертаються від такої влади!!
А ще Зе обіцяв, що піде з посади,я кщо хоч раз порушить закон... От похід в кафе без маски і невказання в декларації активів - це хіба не порушення закону?
опрос за май
быстро то все как... - сейчас 68%
Зе рассчитывает что капитуляция поправит дело - ЕГО СТАВКА НА МАЛОРОСНЮ..
может и прав он ХЗ..
18.05.20 11:23
51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга".
Куда и с кем двигаться - для 73% избирателей задача на уровне тройного интеграла......
Это процент упоротых зеблодятлов?
- Так я, это…
- Ну да. https://citaty.info/topic/rabota Работа такая… А я всю жись тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст...
- Так я, это…
- Теперь как я, а? Хыхаха! Эхыхыхы! Ох!осталось ждати недовго скоро бубочка буде відповідати за всі свої дії
Развитый идиотизм!
А ось як насправді в Ужгородському СІЗО сидять відомі в регіоні бандити Жені Білого - https://zakarpattya.net.ua/News/204299-V-uzhhorodkomu-SIZO-zatrymani-za-strilianynu-i-reket-vidpochyvaiut-za-nakrytym-stolom-iz-viski-cheskym-pyvom-ta-selfi-FOTO
Що думаєте, він цього не знає? Скільки зняв із начальника СІЗО в баксах за ці фото, щоби не знімати із посади?
Как можно падать в правильном направлении?
Как же так вышло? Непонятно.
і не треба його міняти.
Фракция СН разделилась на три группы: схематозники, болваны и отчаявшиеся.
Первые две легко идентифицировать в фракционном чате по стадному восторгу (связанному, правда, с разными причинами), а третью, - по мрачному молчанию.
Критической точкой станет середина августа, мажоритарщики ждут, что фракция их кинет, и она таки кинет с местными выборами.
После этого квоты мажоритарщиков срежут, они потеряют интерес к кампании, оставив ее билетящим всех направо и налево «штабам Павлюка», выборы будут гордо проиграны, и морковки перед носами ослов закончатся.
Больше никто не будет бояться, что его не допустят к выборам, не дадут подать людей в обл и райсоветы, и потому ни один лоббистский бред, спускаемый сверху, проголосован затем не будет.
Следите за нами, вы видите фракцию вот такой последние две недели.
И больше не увидите никогда.