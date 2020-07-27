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Новини
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68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

19% українців вважають, що в цілому справи в Україні рухаються у правильному напрямі, і 68% - протилежної думки.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування Рейтингу 01

Зазначається, що також понад 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення.

Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення. Однак у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення, – падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%).

68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування Рейтингу 02

Причину можливої економічної кризи 57% опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча 26% вважають, що економічний занепад настане через пандемію коронавірусу, а 8% - що причиною занепаду стане війна на Донбасі. Під час опитування, яке відбувалося в червні, місяцем раніше, такі відповіді давали 53%, 32% і 6% опитаних відповідно.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-20 липня 2020 року. Під час дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, "ЄС" - 14,3%, "Батьківщина" - 10%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1965) рейтинг (1664) українці (2547) економіка (934)


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Топ коментарі
+26
Або:

Телега старая, колеса гнутые
А нам все пох..., мы е...нутые...
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27.07.2020 12:30 Відповісти
+22
І при цьому значна частина серед них чомусь задоволенні правлінням блазня. І навіть когнітивного дисонансу не виникає...
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27.07.2020 12:16 Відповісти
+22
19 % это те у которых принцип - нас ни кому не сбить с пути. нам всё равно куда идти
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27.07.2020 12:17 Відповісти
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21.04.2019
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27.07.2020 12:15 Відповісти
" Вегной догогой идёте,товагищи !!" В.И.чЛенин !!!)))
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27.07.2020 13:44 Відповісти
... в цырк... все в цырк!!!
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27.07.2020 13:49 Відповісти
І при цьому значна частина серед них чомусь задоволенні правлінням блазня. І навіть когнітивного дисонансу не виникає...
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27.07.2020 12:16 Відповісти
когнитивний - у хоча б трохи мислячих, а у ватної толпи - поки по зомбоящиук не скажуть - своїх думок не буде)
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27.07.2020 12:47 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
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27.07.2020 12:56 Відповісти
19 % это те у которых принцип - нас ни кому не сбить с пути. нам всё равно куда идти
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27.07.2020 12:17 Відповісти
Або:

Телега старая, колеса гнутые
А нам все пох..., мы е...нутые...
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27.07.2020 12:30 Відповісти
Это ошибка, ошибка природы.
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27.07.2020 12:48 Відповісти
Блин, ну каждую неделю свежий опрос. Ну что поделать, артист при власти. Зеленский говорил что-то о реформах? Рейтинги наше все.
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27.07.2020 12:20 Відповісти
Не получается с первого раза угодить, возвращают нга доработку. Мендель, она капризная.
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27.07.2020 13:33 Відповісти
Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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27.07.2020 12:22 Відповісти
Звичайно що так...
Барига досі не сидить і безглузду кроваву бійню на Донбасі не припинено.
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27.07.2020 12:24 Відповісти
Тебе послати, чи ти сам підеш, викидиш кацапський.
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27.07.2020 12:35 Відповісти
Какая "кривава бийня"? За 1 день в Украине в ДТП, на пожарах и в водоемах гибнет больше людей чем за месяц на войне. Где ты "криваву бийню" увидет?
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27.07.2020 13:47 Відповісти
Та... то таке... вы мне лучше скажите, одуванчики кому нужны? Отдам за так в надежные руки... самовывозом... самокопом...
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27.07.2020 12:24 Відповісти
народ Украины начните думать - во всем виноват зеленский ,как прежде Порошенко - и не как не иначе - по сему рейтинг - бездельника ,шута и неуча - должен быть - 7% как у юща ,а он еще хуже него - это справедливая оценка действий - как то так
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Для начала "народ Украины" должен признать что облажался и его купили не то шо за 30 серебренников но вообще забесплатно.
А это вступает в противоречие с законами природы - чем человепк тупее тем меньше он склонен признавать свои ошибки. Поэтому надежды на прорение и покаяние стада у меня лично нет.
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27.07.2020 13:49 Відповісти
Поки народ України не стане українським народом будемо місити ногами власне лайно.
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27.07.2020 13:59 Відповісти
Хм, цікаво, графік показує що в 2014-2019 роках цей відсоток був такий же або навіть вище, особливо зрісши після закінчення Євромайдану і приходу до влади Порошенка. Але ж ********* не хочуть цього помічати, еге-ж?
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27.07.2020 12:29 Відповісти
Ну так це лише показує, що нова влада так само не виправдала очікувань, хіба не так?

Ні посадок, ні закінчення війни, ні деолігархізації, ні обіцяного податку на виведений капітал, ні зарплат вчителям по 4000 доларів... Що там ще обіцяли?

Зате більше неосвічених профанів у органах влади та собачомовної вати...

Чорновіл і Лук'яненко мабуть в домовинах перевертаються від такої влади!!
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27.07.2020 12:33 Відповісти
А, ще Зе обіцяв, що не буде кортежів і державних дач! А на ділі - кортежі, більші, ніж у Яника (подекуди більше 20 машин) і Зе переїхав на державну дачу !
А ще Зе обіцяв, що піде з посади,я кщо хоч раз порушить закон... От похід в кафе без маски і невказання в декларації активів - це хіба не порушення закону?
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27.07.2020 12:35 Відповісти
Шото я не помню чтоб при Порохе президентские рейтинги опрашивались чуть ли не ежедневно. Интересно ачем?
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27.07.2020 12:30 Відповісти
Тому що приблизно місяці через 2 після обрання Порошенка президентом - його рейтинг став від'ємною величиною.
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27.07.2020 12:32 Відповісти
А може тому що Порошенку на відміну від оманського ішака було чим зайнятись? А не рейтинги мірять.
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27.07.2020 12:35 Відповісти
Звичайно що було чим зайнятись. Магазинів "Рошен" в одному тільки Києві стало більше в 17 разів.
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27.07.2020 12:39 Відповісти
Не бреши, - в 117
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27.07.2020 12:42 Відповісти
А хіба ж це не добре? Кількість магазинів збільшується при зростанні попиту, а значить і заможності громодян.
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27.07.2020 13:48 Відповісти
Хорошие конфеты, много магазинов. Это хорошо, но не для безмозглой ботвы. А то, что зе!ля за, сколько там он преЗе!дент, не показал ровным счетом ничего, даже не начал делать того, что за это время сделал Порошенко, то ботве не важно. Всё та же песня: рошен!!!, канхфэты!!!, липецк!!!
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27.07.2020 13:56 Відповісти
Как связана деятельность Порошенко как президента, с открытием магазинов "Рошен"? По твоему, ботва, Порошенко сам на фабрике, своими руками конфеты лепит?
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27.07.2020 13:53 Відповісти
Замовлення наркомана. Він просто забуває, що вчора він вже замовляв рейтинг на свою користь.
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27.07.2020 12:37 Відповісти
В динаміці "опросів" вони тягнуть бойка. Мовляв зюзя не впорався, тепер потрібен "хазяйственнік-профффесіонал".
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27.07.2020 12:41 Відповісти
Бо, на даний час, це єдина стабільна річ в Україні окрім відосиків найвеличнішого бідоносця. Якщо ще й регулярні рейтинги зникнуть, а лишаться тіко відосики, то зелєбобіки почнуть щось підозрювати (десь далеко-далеко, в глибині душі)
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27.07.2020 13:38 Відповісти
Я вам скажу, что это еще НЕМНОГО исходя из реалий жизни в Украине ...
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27.07.2020 12:33 Відповісти
https://censor.net/n3196149

опрос за май
быстро то все как... - сейчас 68%
Зе рассчитывает что капитуляция поправит дело - ЕГО СТАВКА НА МАЛОРОСНЮ..
может и прав он ХЗ..

18.05.20 11:23
51% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга".
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27.07.2020 12:35 Відповісти
Рейтинг ригівська контора. Цими "опросамі" отують для зебілів нового "месію" з бойка
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27.07.2020 12:38 Відповісти
Было - движение в Европу, сейчас - не туда!
Куда и с кем двигаться - для 73% избирателей задача на уровне тройного интеграла......
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27.07.2020 12:40 Відповісти
не, для них все просто. Где потрясут колбасой за 2,20 - туда они и готовы двигаться.
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27.07.2020 13:51 Відповісти
А уже поздно.
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27.07.2020 12:41 Відповісти
8% респондентов отметили улучшение.Источник: https://censor.net/n3210282

Это процент упоротых зеблодятлов?
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27.07.2020 12:46 Відповісти
Она вообще никуда не движется.
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27.07.2020 12:46 Відповісти
это Жулькина компания, которая давала ей 30% в 1 туре. впрочем, кто платит, тот и танцует.
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27.07.2020 15:56 Відповісти
Страна движется в оппу. Если кому нравиться, значит у него что то с ориентацией
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27.07.2020 12:55 Відповісти
С 1994 г. когда Кучма стал президентом, олигархи захватили власть в Украине. Пока Украиной правят олигархи ничего не будет, никакого развития, только грабеж.
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27.07.2020 12:58 Відповісти
зеленский унылое кидло
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27.07.2020 13:11 Відповісти
68 процентов! А 28- дегенератов все равно за Ослика. Развоение личности у зебилов.
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27.07.2020 13:12 Відповісти
Ты погоди до следующих выборов. То, что не туда, то и дураку понятно, вопрос в том, кому эти дегенераты доверятся в этот раз: бойку, дубинскому или медведчуку.
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27.07.2020 13:32 Відповісти
А может если выбрать бойка или дубинского то всё наладица? Нада попробовать, ведь хуже уже просто не может быть...
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27.07.2020 13:30 Відповісти
- А помнишь, как ты меня гонял?
- Так я, это…
- Ну да. https://citaty.info/topic/rabota Работа такая… А я всю жись тут мотаюсь и никто мне сам косточку не даст...
- Так я, это…
- Теперь как я, а? Хыхаха! Эхыхыхы! Ох!осталось ждати недовго скоро бубочка буде відповідати за всі свої дії
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27.07.2020 13:32 Відповісти
73% отбросили страну назад в развитии, а теперь большинство из них заявляют, что "страна движется в неправильном направлении". !!!
Развитый идиотизм!
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27.07.2020 13:36 Відповісти
значит 72-68 = за Зебобу только 5%.
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27.07.2020 15:55 Відповісти
Маячня. Якби це було б правда, то Зєлелена шмаркля вже б шукала шляхи для втечі.
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27.07.2020 13:36 Відповісти
Ну чому ж у невірному напрямку? Пам'ятаєте цього ідіота - Малюська, того, що у СІЗО віп камери робить і сертифікати подарункові пропонував дарувати чиновникам?
68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7186

А ось як насправді в Ужгородському СІЗО сидять відомі в регіоні бандити Жені Білого - https://zakarpattya.net.ua/News/204299-V-uzhhorodkomu-SIZO-zatrymani-za-strilianynu-i-reket-vidpochyvaiut-za-nakrytym-stolom-iz-viski-cheskym-pyvom-ta-selfi-FOTO
Що думаєте, він цього не знає? Скільки зняв із начальника СІЗО в баксах за ці фото, щоби не знімати із посади?
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27.07.2020 13:48 Відповісти
ЗЕ арифметика: 68 процентів проти, а 73 проценти за.
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27.07.2020 13:51 Відповісти
Вопрос поставлен неверно!
Как можно падать в правильном направлении?
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27.07.2020 13:56 Відповісти
Да вы что! Быть не может. Ведь президента и его "команду" выбирали по такому мудрому принципу "я не за Зеленского, а против Порошенко" и "хуже не будет".
Как же так вышло? Непонятно.
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27.07.2020 13:59 Відповісти
68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, але провідник хороша проста людина, тупіша за відомих ним
і не треба його міняти.
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27.07.2020 15:14 Відповісти
Тёмный Рыцарь, [26.07.20 09:48]
Фракция СН разделилась на три группы: схематозники, болваны и отчаявшиеся.
Первые две легко идентифицировать в фракционном чате по стадному восторгу (связанному, правда, с разными причинами), а третью, - по мрачному молчанию.
Критической точкой станет середина августа, мажоритарщики ждут, что фракция их кинет, и она таки кинет с местными выборами.
После этого квоты мажоритарщиков срежут, они потеряют интерес к кампании, оставив ее билетящим всех направо и налево «штабам Павлюка», выборы будут гордо проиграны, и морковки перед носами ослов закончатся.
Больше никто не будет бояться, что его не допустят к выборам, не дадут подать людей в обл и райсоветы, и потому ни один лоббистский бред, спускаемый сверху, проголосован затем не будет.
Следите за нами, вы видите фракцию вот такой последние две недели.
И больше не увидите никогда.
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27.07.2020 16:25 Відповісти
 
 