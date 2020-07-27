68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

19% українців вважають, що в цілому справи в Україні рухаються у правильному напрямі, і 68% - протилежної думки.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що також понад 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні пів року, чверть думають, що воно не змінилося, і лише 8% помітили покращення.

Водночас настрої щодо майбутнього є більш оптимістичними: 17% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 35% вважають, що вона не зміниться, і 40% - очікують погіршення. Однак у довгій динаміці відсоток тих, хто очікує покращення, – падає, поряд з цим дещо зменшується і відчуття емоції надії (26%) серед населення, а розчарування залишається емоцією, яку відчувають найбільше (43%).

Причину можливої економічної кризи 57% опитаних бачать у некомпетентності влади, хоча 26% вважають, що економічний занепад настане через пандемію коронавірусу, а 8% - що причиною занепаду стане війна на Донбасі. Під час опитування, яке відбувалося в червні, місяцем раніше, такі відповіді давали 53%, 32% і 6% опитаних відповідно.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-20 липня 2020 року. Під час дослідження методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 27,8%, ОПЗЖ - 15,5%, "ЄС" - 14,3%, "Батьківщина" - 10%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА