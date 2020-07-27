Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, ситуація на лінії розмежування стабільна і контрольована.

"На жаль з боку противника в 0:20-0:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку Об'єднаних сил немає, наші підрозділи поки що мовчать", - зазначив Кравченко.

Командувач Об'єднаних сил додав, що нічний обстріл загрози для життя українських воїнів не становив.

"Близько 9 ранку з ручних протитанкових гранатометів противник тричі вистрілив і встановив три міни ПОМ", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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