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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив Командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко.

За його словами, ситуація на лінії розмежування стабільна і контрольована.

"На жаль з боку противника в 0:20-0:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку Об'єднаних сил немає, наші підрозділи поки що мовчать", - зазначив Кравченко.

Командувач Об'єднаних сил додав, що нічний обстріл загрози для життя українських воїнів не становив.

"Близько 9 ранку з ручних протитанкових гранатометів противник тричі вистрілив і встановив три міни ПОМ", - зазначив Кравченко.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командувач Об'єднаних сил Кравченко нагородив десантників на горі Карачун. ФОТО

Автор: 

обстріл (29082) Донбас (22357) перемир’я (993) 36 окрема бригада морської піхоти (206) операція Об’єднаних сил (6725) Кравченко Володимир (27)


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Топ коментарі
+83
И так будет каждый день...только идиот или осел может думать что с орками можно о чем то договориться..
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27.07.2020 12:23 Відповісти
+76
Ви праві, саме так віслюк наш і думає...

Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 2776
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27.07.2020 12:25 Відповісти
+62
Наемники РФ с начала суток уже дважды нарушали режим полного прекращения огня, - Командующий ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 4818
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27.07.2020 12:27 Відповісти
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"из стрелецкого оружия"
Долбаный google, когда уже переводить научится!
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27.07.2020 12:31 Відповісти
А разве могло быть по другому ,а вот теперь мы посмотрим на реакцию Зеленского ,если он скажет ,Вот видите ,мы и так и сяк и хотели и пытались ,но ******** стреляет и потребует введения новых санкций это неплохая история а вот если он не отреагирует таким образом то это для него может закончится поездкой в Ростов ...
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27.07.2020 12:32 Відповісти
вот и сказочки конец...
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ!
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27.07.2020 12:32 Відповісти
Ибо так мир устроен. И только идиоты не понимают это...
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27.07.2020 12:36 Відповісти
опять моника обманул - все как обычно .......
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27.07.2020 12:32 Відповісти
А чому мовчить говнокомандуючий? Мабуть знов обісрався.
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27.07.2020 12:32 Відповісти
То у них часы на 45 минут отставали.
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27.07.2020 12:33 Відповісти
И что дальше? Продолжаем в глазах искать стремление к миру?
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27.07.2020 12:34 Відповісти
Ай-яй-яй, как неожиданно!
Кого из наших говнокомандующий накажет?
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27.07.2020 12:36 Відповісти
Говорили же дебилам что на болотистой переправе, не меняют коня на осла чисто чтобы поржать
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27.07.2020 12:37 Відповісти
ukrainian.voanews.com/a/poroshenko-peace-plan/1939481.html
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27.07.2020 12:40 Відповісти
Кадыров сказал "Вова,ты не мужик. Не можешь позвонить своему старшому Вовану ? Не будь ссыклом." Вовочка подумал и позвонил, и мир добыл... Песков заявил,что телефонный разговор произошел по умолению ураинской стороной.
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27.07.2020 12:39 Відповісти
Ты текст сообщения читал ?

Орки по факту нарушили перемирие уже с утра.
Для "окончательного достижения мира в Донбассе" ждём наших раненых и, прости Господи, убитых?
Опять за Ослиное "и Я" кто-то должен отдать жизнь ?

Долой ЗЕльоную банду!
Караулу пора устать !
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27.07.2020 12:48 Відповісти
Наших ребят дважды обстреляли, они в ответ молчат согласно приказу. Чему из этого ты аплодируешь?
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27.07.2020 12:54 Відповісти
Ну как... Обстрелам аплодирует, и радуется гибели украинских воинов. Он же враг.
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27.07.2020 13:25 Відповісти
На очереди режим самого-самого, полного-полного, *** буду, полнейшего прекращения огня.
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27.07.2020 12:41 Відповісти
А Гавно Зелене вже взяло ситуацію під свій особистий контроль?
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27.07.2020 12:44 Відповісти
Да что вы хотели от этого сопливого клоуна, который Украину называл проституткой, а вы ещё голоса свои отдавали за эту дрянь.
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27.07.2020 15:32 Відповісти
Не ви, а вони - не путайте українців з малоросами і хохлами.
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28.07.2020 08:20 Відповісти
атфет будет бысстрым и ришитильным!
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27.07.2020 12:45 Відповісти
Хто б сумнівався..
Кацап є кацап. Віри йому нема.
Як і нашему зеленому чму.
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27.07.2020 12:46 Відповісти
Это Ксюша, верно всё сказано.
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27.07.2020 15:35 Відповісти
сколько они ещё будут натягивать сову на глобус называя это "провокациями"
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27.07.2020 12:46 Відповісти
Барани бладь...Нахріна ці мантри - прєкращение агня - кому потрібні ?? Вже скіко разів писав - НЕ буде жодного прєкрасчения агня .Вони тупі ?Чи хворі ?
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27.07.2020 12:46 Відповісти
воно агент России на посту Президента Украины
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27.07.2020 13:23 Відповісти
Может показалось? Не все так однозначно. Надо спросить у сивохи.
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27.07.2020 12:49 Відповісти
даже по вашей писульке установка мин это наступательные действия, и кто понес ответственность как вы написали в своей бумажке? очковтиратели зеленые
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27.07.2020 12:50 Відповісти
"перемирие" будет пока кого-то из наших бойцов не убьют.
потом еще парочку дней оно будет... пока кто-то журналистам не проговориться.
потом Бубочка запилит видосик:
"Всем привет... у нас не получилось... давайте попробуем еще 100500 раз!"
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27.07.2020 12:51 Відповісти
Не долго музыка играла.
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27.07.2020 13:00 Відповісти
президент по-приколу
обещания по-приколу
перемирие по-приколу
все 95 квартал...
только вот бойцы и мирные люди гибнут
дети на минах подрываются-
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27.07.2020 13:00 Відповісти
"Штаб ООС: Бойовики здійснили провокацію, замінувавши українські позиції напередодні режиму припинення вогню мінами,які самоліквідуються".
Обстрілів не було! Це вони просто прийшли і на наших позиціях понавтикали всюди міни, які потім самі повибухали!
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27.07.2020 13:00 Відповісти
Колись Бісмар сказав,що договори з кацапами не вартують навіть того паперу,на якому вони написані.Сьогоднішній обстріл- яскраве підтвердження його слів. Кацапу вірити не можна ніколи і ні в чому. Тому що кацап гнида і останній ублюдок. Помилка цивілізації.
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27.07.2020 13:01 Відповісти
У Зеленського придумали, як назвати обстріли бойовиками, щоб не рахувати їх порушенням "тиші".

Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 728
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27.07.2020 13:02 Відповісти
как там вчера зебобики писали " сделаем со своей стороны все необходимое для перемирия и посмотрим как русские быдут выполнять свои обязательства " ну посмотрели . убедились . что дальше ?
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27.07.2020 13:03 Відповісти
Согласно мирному плану Зе!, они сейчас должны обратиться в ОБСЕ и ТКГ за глубокой озабоченностью.
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27.07.2020 13:15 Відповісти
может пусть обратятся сразу к этим. они своим помогут.
Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 6700
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27.07.2020 13:19 Відповісти
"Наивную Монику"-снова обманули! От же ж дурепа калибрована!
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27.07.2020 13:07 Відповісти
Говорили-балакали. Не треба з "тією стороною" вірити в силу слова, тільки в силу люлєй. Після них самі просять перемир*я.
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27.07.2020 13:08 Відповісти
Штошшшшь... Я предлагаю начать переговоры о полном и бессрочном прекращении огня №1000500
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27.07.2020 13:10 Відповісти
От мені цікаво - а якщо орки будуть здійснювати розвіддіяльність, по ним можна стріляти???
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27.07.2020 13:11 Відповісти
Прийде час і всі ці "говнокомандуючі" будуть притягнуті до кримінальної відповідальності--за зраду, бездіяльність,за перевищення своєї влади,за порушення конституції і законів України,але скільки ще горя і збитків принесуть українському народу ці ідіоти.
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27.07.2020 13:11 Відповісти
Ну вы и зепридурки, нет слов...
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27.07.2020 13:15 Відповісти
А що, хтось думав інакше???зЄлєпукін,так про що ти домовлявся з путлєром по телефону???
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27.07.2020 13:19 Відповісти
Агент РФ на посту президента Украины. Что вы хотели? А выбрали его 73% капитулянтов, готовых принимать отовсюду.
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27.07.2020 13:27 Відповісти
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27.07.2020 13:29 Відповісти
Тьфу, блд, как противно...наши молчат...
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27.07.2020 13:29 Відповісти
гнида зеленский послал своего офицера кормить говном лохов
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27.07.2020 13:33 Відповісти
5 != 2
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27.07.2020 13:34 Відповісти
История имеет свойство повторяться,если некоторые зеленожопые ослы забывают её уроки.
Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 1290

Тоже в 1941 на провокации не поддавались ибо Сталин видел мир в глазах Гитлера.
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27.07.2020 13:48 Відповісти
разминаются.... путину нужна подконтрольная колония УССР... он не от"""ся пока или не победит или не сгинет... ему п""" то прекращение... это для его маневр, чтоб ещё оттяпать кусок Украинской земли... и не понимать этого может только зеля... если он, конечно, в Омане не завербован...
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27.07.2020 13:50 Відповісти
Не, это ещё до Омана произошло.
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27.07.2020 13:56 Відповісти
ну и...где на****атели, фиксирующие эту хрень?
где те, кто активно радовался и наивно верили что вот-вот... а оно опять, как всегда и туда ж..
ну? где ж реакция херанта и главнокакбыкомандующего... и конечно подписантов это пакта о ненападении образца 2020 года ????
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27.07.2020 13:56 Відповісти
не с кем разговаривать, нет такого слова - честь
патовая ситуация
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27.07.2020 14:08 Відповісти
Кто бы сомневался,буть хоть 1500 перемирие.
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27.07.2020 14:10 Відповісти
Какие действия предпринял Зеленский после возобновления огня 27 июля ? Он обзвонил Меркель и Макрона? Оповещено ОБСЕ? Какова их реакция? Будем ждать массового убийства наших воинов, чтобы начинать шевелиться? На линию размежевания уже подтягивается наше тяжёлое вооружение, для предотвращения полномасштабного наступления путинской нечисти? Считаю, что патриотичная общественность должна собираться под логовом зелёного предателя, чтобы он был решительнее в защите интересов Украины , а не кремля....
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27.07.2020 14:21 Відповісти
А где же обещанный решительный отпор ?
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27.07.2020 14:56 Відповісти
Перемирие продержалось целых 20 минут.Это успех.
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27.07.2020 14:58 Відповісти
Когда российские ворошиловские стрелки нащёлкают 1000 украинских воинов, тогда шмаркля отменит одностроннее перемирие. А пока спешить некуда.
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27.07.2020 15:00 Відповісти
Полное и окончательное прекращение огня, дубль 73...
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27.07.2020 15:02 Відповісти
Конченные ДЛБ акт капитуляции уже подписали такое руководство что враги собственной стране
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27.07.2020 15:13 Відповісти
Векопомное «перемирие» скоропостижно накрылось медным тазом: как и ожидалось Июль 27, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%bd.html#respond Комментарии: 0
Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 7289С самого начала говорил о том, что режим «Просто прекратить стрелять» не может работать в принципе.
Об этом https://www.facebook.com/profile.php?id=100007508473639 пишет сегодня политический эксперт Александр Кочетков.
ВСУ при всей так и не преодоленной постсоветскости - это все таки армия. И приказы отойти на такую позицию, опечатать такое-то вооружение и прочие из серии «прекратить стрелять» хоть и без восторга, но выполняются.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F-%D1%81-27-%D0%B8.html Бутусов: приказ о прекращении огня с 27 июля, изданный командованием ВСУ, противоречит закону Украины
У боевиков ОРДЛО ситуация иная. Для большинства их них пребывание на передовой - единственный способ заработка. И перемирие в перспективе грозит их этого заработка лишить.
Поэтому российские командиры, которые в этой псевдоармии на всех ключевых постах, могут отдавать приказы, грозить страшными карами, но все равно махновщина вылезет наружу, и кто-то в нашу сторону обязательно пальнет. И не один раз.
Добиться устойчивого прекращения огня можно только двумя способами.
Первый: разоружить боевиков. Тогда большая их часть рассосется по просторам земного шара, где еще хватает военных конфликтов, и стрелять будет просто некому.
Второй: на линию соприкосновения выйдут подразделения НАТО с правом жестко подавлять огонь со стороны боевиков.
Предпосылок реализации ни первого, ни второго варианта не вижу. Поэтому и это перемирии не будет ни прочным, ни, соответственно, долгим.
И это хорошо, потому что заставит украинских и европейских участников процесса трезвее взглянуть на реалии.

Кстати, «торжественно» объявленное перемирие уже накрылось медным тазом…
Оккупационные силы РФ, несмотря на объявленное на Донбассе перемирие, обстреляли 27 июля украинские позиции в районе Водяного Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Как отмечается, после полуночи противник открыл огонь из оккупированной Ужовки Новоазовского района.
Кроме того, еще один обстрел был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки Старобешевского района.
«С помощью противотанковых гранатометов противник совершил минирование украинских позиций тремя противопехотными минами ПОМ-2», - добавили в ООС.
Так что, как видим, Александр Кочетков прав.
А шуму-то сколько было от Зеленского и Ко…
Причем, Зеленский наделся таким способом поднять свой рейтинг - мол, он старался принести в Украину мир.
Но наверняка получит прямо противополжный результат…
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27.07.2020 15:42 Відповісти
байевікі ордло (тільки з маленької літери) нічого не вирішують
і про махновщину (а це не синонім бєспредела) можна навіть і не казати! Бо хто вирішує чи вони виконали завдання? рпц? шаховий клуб? чи безпосередньо рос. командир шляхом відомості і т.і.

сили НАТО сюди приплести - це повторювати улюблені тезіси єреф (звичайно, теж з маленької, а не як у вас)!
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27.07.2020 16:34 Відповісти
І це тільки перший день ,все робится для деморалізації наших військових.
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27.07.2020 15:47 Відповісти
вот і сказочке конец, а кто слушал маладец!
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27.07.2020 16:13 Відповісти
- Это очень человечно, - приложив руки к сердцу, сказал Ермак. - Это поступок настоящего лидера, готового на любые шаги для спасения своих людей. Горжусь, что наконец-то президентом Украины является человек, для которого человеческая жизнь является высшей ценностью.
- Спасибо, Андрей, - растроганно сказал Зеленский и набрал номер террориста: - Алло, это террорист?
- Да, - сказал террорист.
- Я готов на все ради людей, - сказал Зеленский.
- Ну надо же, - с иронией сказал террорист, - и 12 часов не прошло.
- Ну извини, я целый день балду гонял, - съязвил Зеленский. - Я же президент, чем же мне еще заняться, не танкеры ж поднимать из Черного моря, в самом деле.
- Ладно, проехали, - смутился террорист. - Короче, давай так. Или Порошенко запишет видео, на котором скажет, что он тварь, козел и террорист, или ты скажешь, что ты молодец, выбирай.
- Ну, на Порошенко я бы на твоем месте не рассчитывал, ему на людей плевать, - хмыкнул Зеленский. - А свинью пороть уже не надо?
- Как это не надо? - удивился террорист. - Свинью пороть - само собой.
- Нету у меня свиньи, - признался Зеленский.
- Что, совсем нет? - расстроился террорист.
В этот момент дверь президентского кабинета распахнулась от удара головой, и внутрь ввалился сияющий экс-советник секретаря СНБО Сивохо. Штаны его были мокры от счастья.
- Есть радостная новость от переговорной группы! - закричал он пьяным голосом. - Прекращение огня! Мир! Мир! Мир!
- Да что ты врешь, что у тебя свиньи нет! - раздраженно сказал террорист в телефоне. - Я же слышу, что есть.
- Нет, то есть да, только что вошла, - сказал Зеленский, быстро соображая. - Сейчас я ей засажу по первое число.
Расстегнув штаны, он вытащил из них ремень и с размаху хлестнул им Сивохо по ягодицам.
- Мир! Мир! Мир! - закричал Сивохо еще сильнее, от радости даже не почувствовав заданной ему порки.
- Все в порядке, я услышал, - солидно сказал террорист. - Условие выполнено, я сдаюсь. Джерело: https://censor.net/ua/r3209857
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27.07.2020 16:24 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UChG1n7kmm6fFoexDRfUHJzw Одесская ХУНТА Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко - Цензор.НЕТ 7740
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27.07.2020 17:03 Відповісти
Чему все удивляются? Ведь сейчас у власти те, для которых Украина проститутка, вот они и ведут себя соответственно. Как говорится "Бачили очi, що купували"
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27.07.2020 18:09 Відповісти
каждое "перемирие","прекращение" огня увеличивает колличество наших убитых ребят.это было при пороху.это есть при зелени...умные учатся на чужих ошибках,а наши "лидеры"(мать их) и на свои не реагируют...это 3,14здец какой то.
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27.07.2020 18:20 Відповісти
зеленое сцикло, подорвалось и бегом со своей шоблой в окопы на передовую контролировать перемирие с говнорашей. можешь своего кореша )(уйла пригласить потрындеть в блиндаже за айкосиками. да, не забудь упаковки с памперсами прихватить. )))))
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27.07.2020 18:54 Відповісти
Хто б сумнівався...
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27.07.2020 19:22 Відповісти
Тут ключові слова -" припинення вогню на лінії розмежування", тому виконуйте з буквальною точністю, перенесіть вогонь за лінію, бо базах, складах і місцях зосередження бойовиків, командних пунктах і засобах зв'язку та управління і не забувайте постійно наголошувати, що це не ми і що ми все відвели і всіляко дитримуємося домовленостей.
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27.07.2020 19:40 Відповісти
Тут ключові слова -" припинення вогню на лінії розмежування", тому виконуйте з буквальною точністю, перенесіть вогонь за лінію, бо базах, складах і місцях зосередження бойовиків, командних пунктах і засобах зв'язку та управління і не забувайте постійно наголошувати, що це не ми і що ми все відвели і всіляко дитримуємося домовленостей.
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27.07.2020 19:42 Відповісти
Потом будет 10 раз, 100, 100 000 раз и т.д. Когда уже как бы украинская власть (состоящая из агентов ФСБ, коррупционеров и проходимцев) поймет, что надо срочно вооружать и укреплять свою армию. Никто не придет и не поможет.
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27.07.2020 19:47 Відповісти
ну що квартальне падло, перемирився з ******?
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27.07.2020 19:54 Відповісти
зеля палай у пеклі
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27.07.2020 20:49 Відповісти
а чого чекати. доки путлеру "шию не намилять" спокою він нам не дасть
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27.07.2020 21:03 Відповісти
"ніколи такого не було і ось знову"
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27.07.2020 21:16 Відповісти
зеледауны еще тупее чем можна было подумать
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28.07.2020 04:27 Відповісти
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