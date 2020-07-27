Відповідь на обстріли на Донбасі буде миттєвою і рішучою, - командувач ОС Кравченко

Вогонь у відповідь у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі буде миттєвим і рішучим. Українським воїнам ніхто не може заборонити захищати себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом, – сказав Володимир Кравченко. – Як Командувач Об’єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у зоні проведення ООС, запевняю, що у разі порушення противником режиму "тиші" і створенні загрози їхньому життю, відповідь Збройних Сил України буде миттєвою і рішучою".

Також він зазначив, що в частинах і підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера. Всі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей, адже йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін.

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Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.