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Новини Операція Об'єднаних сил
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Відповідь на обстріли на Донбасі буде миттєвою і рішучою, - командувач ОС Кравченко

Відповідь на обстріли на Донбасі буде миттєвою і рішучою, - командувач ОС Кравченко

Вогонь у відповідь у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі буде миттєвим і рішучим. Українським воїнам ніхто не може заборонити захищати себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом, – сказав Володимир Кравченко. – Як Командувач Об’єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у зоні проведення ООС, запевняю, що у разі порушення противником режиму "тиші" і створенні загрози їхньому життю, відповідь Збройних Сил України буде миттєвою і рішучою".

Також він зазначив, що в частинах і підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера. Всі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей, адже йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін.

Читайте: Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко

Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.

Автор: 

обстріл (29082) операція Об’єднаних сил (6725) Кравченко Володимир (27)


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Топ коментарі
+41
сегодня ночью были обстрелы. "ответного огня ВСУ не открывали" © командующий ОС Кравченко
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27.07.2020 12:36 Відповісти
+33
Нашей армией и нашим презом командует пехотинец Путина. Скомандовал кадыров пупочке позвонить путину и прекратить боевые действия --- наш зеленый клоун ---туфлю поцеловал и выполнил.Тьфу. Вы за это голосовали, 73 %?
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27.07.2020 12:41 Відповісти
+32
Який? Відосік від гундявого?
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27.07.2020 12:35 Відповісти
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Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко !!!

"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.
Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял.
"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко. Источник: https://censor.net/n3210284

Семь ЗЕленых пятниц за пол дня
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27.07.2020 20:40 Відповісти
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