Відповідь на обстріли на Донбасі буде миттєвою і рішучою, - командувач ОС Кравченко
Вогонь у відповідь у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі буде миттєвим і рішучим. Українським воїнам ніхто не може заборонити захищати себе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Випереджаючи питання щодо можливості відкриття вогню у відповідь, наголошуємо: ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом, – сказав Володимир Кравченко. – Як Командувач Об’єднаних сил, головним завданням якого є збереження життя особового складу та мирних мешканців у зоні проведення ООС, запевняю, що у разі порушення противником режиму "тиші" і створенні загрози їхньому життю, відповідь Збройних Сил України буде миттєвою і рішучою".
Також він зазначив, що в частинах і підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера. Всі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей, адже йдеться тепер про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін.
Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.
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"К сожалению со стороны противника в 0:20 - 0:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет, наши подразделения пока что молчат", - отметил Кравченко.
Командующий Объединенными силами добавил, что ночной обстрел угрозы для жизни украинских воинов не предоставлял.
"Около 9 утра из ручных противотанковых гранатометов противник трижды выстрелил и установил три мины ПОМ", - отметил Кравченко. Источник: https://censor.net/n3210284
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