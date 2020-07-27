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Новини Коронавірус і карантин
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Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський

Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з представниками уряду, правоохоронних органів та відповідних відомств щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Главі держави повідомили, що в країні зафіксовано окремі спалахи. Зокрема, в НТУУ "КПІ" виявлено 152 випадки зараження. Через спалах у Свято-Феодосіївському монастирі на його території, а також у гуртожитку університету проводять дезінфекцію. Основні християнські конфесії через епідемічну ситуацію відмовилися від хресної ходи до Дня Хрещення Русі. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що через порушення карантинних норм закрили 37 нічних клубів.

"Сьогодні відповідальність щодо здоров’я лежить на кожному власнику бізнесу, директорі закладу, менеджері, відвідувачі. Кожен несе відповідальність за той епідемічний стан, у якому перебуватиме країна найближчим часом. І я вдячний усім, хто розуміє цю відповідальність. Ми всі прагнемо повернення до звичайного ритму життя. Але зробити це зможемо, лише здолавши коронавірусну інфекцію", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що показник захворюваності серед населення зріс і становить 66,7 на 100 тис. осіб.

Також читайте: Закон про держслужбу Зеленський повернув у Раду з пропозиціями

Відповідальність за здоровя лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) карантин (18172) Шмигаль Денис (4640) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СМЕРТЬ ЛЕЖИТ ПЕРСОНАЛЬНО НА ЗЕЛЕНСКОМ.Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8012
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27.07.2020 13:26 Відповісти
+14
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3441
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27.07.2020 13:23 Відповісти
+11
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4785
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27.07.2020 13:25 Відповісти
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Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3441
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27.07.2020 13:23 Відповісти
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4785
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27.07.2020 13:25 Відповісти
Саме це я і мав на увазі...
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27.07.2020 13:27 Відповісти
А шо у нас попить кофе называется нарушением закона? А каким законом регулируется карантин? Прикинь, а нет такого закона как оказалось. Только постановления кабмина с сомнительным обгрунтуванням. Тебя даже оштрафовать нельзя, все штрафы отменяются судами.
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27.07.2020 13:59 Відповісти
- Я СКАЗАЛ НЕ ПУЩУ!
- сказал и что?
- сказал и все... (с)
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27.07.2020 13:41 Відповісти
опять у зеленского ктото другой виноват
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27.07.2020 13:51 Відповісти
Да какая разница шо там сказав ЗЕ. Сейчас набежит свора петя растов и ху йлотролей (хотя это одно и то же) и обосрет все хорошее и плохое. А хорошее обосрет в три раза сильнее, т.к. так у них это записано в методичках.
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27.07.2020 14:04 Відповісти
Візьми ще й це під особистий контроль, щоб остаточно все похерити!
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27.07.2020 13:24 Відповісти
Пішов ти...зрадник.
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27.07.2020 13:26 Відповісти
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СМЕРТЬ ЛЕЖИТ ПЕРСОНАЛЬНО НА ЗЕЛЕНСКОМ.Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8012
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27.07.2020 13:26 Відповісти
Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8779
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27.07.2020 13:43 Відповісти
чертов Гений...
Величайший политик современности если коротко...
Мощная речь полная смыслов !!!
Видео не хватает - я их коллекционирую ..
По этим видео учатся мои дети, и будут учится дети моих детей..
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27.07.2020 13:29 Відповісти
Ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе, - Зеленский

Конечно ответствененен кто-то другой, ведь бабки на борьбу с коронавирусом уже в офшорах: 24.07.20 - https://biz.censor.net/n3209956
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27.07.2020 13:30 Відповісти
Це "державна" політика української влади,- перекласти відповідальність з себе на інших! Усі державні структури вибудовано так, щоб не відповідати ні за що, а мати все.
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27.07.2020 13:31 Відповісти
Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7822
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27.07.2020 13:47 Відповісти
короче ответственность лежит на всех, кроме Вавы
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27.07.2020 13:32 Відповісти
х. з'їв ?
а на президенті ЩО лежить?
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27.07.2020 13:32 Відповісти
то, что на него ложат)
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27.07.2020 13:34 Відповісти
А Бубоча за что ответственен?
Или думает, что от всего "неприкосновенностью" прикроется?
Ирония истории состоит в том, что тебя, Бубочка будут судить по тем же самым статьям, по которым ты сейчас пытаешься засудить Порошенко.
Но намного результативнее.
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27.07.2020 13:33 Відповісти
да, к слову, минфин отчитался что денег в фонде борьрьбы с короновирусом уже нет. Так что...держитесь там
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27.07.2020 13:33 Відповісти
Розворовали уже)) а **** богатейшая страна 65 млрд на борьбу с безсимптомным вирусом))
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27.07.2020 13:35 Відповісти
т.е как бы и денег нет и ответственности тоже ))))
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27.07.2020 13:35 Відповісти
а на чиновниках, что лежит?
нужны ли они нам тогда?
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27.07.2020 13:34 Відповісти
зеленский - кидала
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27.07.2020 13:34 Відповісти
короче... все вокруг в ответственности, он в белом...
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27.07.2020 13:35 Відповісти
Это означает, что "бубочка" просто переложил ответственность на владельцев и управляющих бизнесов, вот и все.
То есть Президент и Правительство не способны справиться с инфекцией.
Поскольку население Украины заменить невозможно, может, заменить президента и правительство, раз они ни на что не способны?
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27.07.2020 13:58 Відповісти
а они сильно-сильно хотели справиться с инфекцией? или это была крысиная возня на камеры?
а как никто не видел - продавались и маски за кордон и саботировалась любая возможность наладить производство своего (только закупка, на которой ни один зеленый набил себе кишеню) и хрен знает куда потом делся "денежный запас" на борьбу с коронавирусом (ибо коронавирус еще не побороли.. а запасу нет, как и не было)))
и как это они не на что не способны?? (что Вы себе позволяете??))) а за год ухандохать-просрать все до чего дотянулись липкие клешни? думаете легко? ))) а упасть под рашу и сломить сопротивление сопротивляющихся агрессии патриотов и войска, отобрав у них возможность не то что ответить а просто сохранить свою жизнь!!! (...................... (непереводимая игра ...матюков!!!)
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27.07.2020 14:07 Відповісти
"а они сильно-сильно хотели справиться с инфекцией?"

Нет, они хотели (и хотят) отрапортовать хозяевам об "успехах", то есть о разрушении экономики Украины и о затребованном хозяевами числе заболевших (то есть это число заболевших "вытащено из ж*пы" (С ********-канал SkyNews, это о числе заболевших в Мельбурне, Виктория, Австралия, но "бубочке" полностью подходит)..
Наказания от своих хозяев эта банда боится гораздо больше ВСУ.
Ну, а 500(!) тонн масок за кордон загнать - это святое дело, это ведь не коррупция, потому и не расследуют.
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27.07.2020 15:25 Відповісти
прошло обещанные три недели со дня заявлений Саакашвили,
и нихера, зеленский это тупик, клоун ловко прокидал лохов
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27.07.2020 13:39 Відповісти
А нахрена тогда такая импотентная власть, которая тупо умывает руки? Или здоровье нации уже не есть зоной ответственности власти?
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27.07.2020 13:42 Відповісти
Пророк Зеленский выдал очередную "суру о корове".
О чем он говорил, юродивый ? 😂
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27.07.2020 13:44 Відповісти
Лучче чем на ройале, пока нихрена не получаецца!
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27.07.2020 13:51 Відповісти
Відповідальність за здоров'я лежить на кожному власнику бізнесу, менеджері та відвідувачі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3723

Нахрена нам такой президент?!
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27.07.2020 13:47 Відповісти
Вот один из древних софизмов, приписываемый Эвбулиду:

«Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя рога».
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27.07.2020 13:47 Відповісти
Локшина на вуха зебілам.
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27.07.2020 13:50 Відповісти
а какая отвєтствєнность лєжіт на дурноватому ішаку?
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27.07.2020 13:54 Відповісти
Ответственность за здоровье лежит...

 У себя в доме ********л вирус!
А ответственность вешает: на каждом владельце бизнеса, менеджере и посетителе
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27.07.2020 13:54 Відповісти
То есть, если человек заразится в рабочем коллективе, лечить его будут за счёт предприятия? А бесплатное лечение от вируса гарант вместе с Минздравом уже не гарантирует? Этот гарант ничего не гарантирует, кроме новых несчастий.
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27.07.2020 14:20 Відповісти
Згідно якого закону України, здорова людина повина дотримуватися правили карантину. Те, що хворі повині дотримуватися вимог карантину то про це вказується в ст20 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб". Тому президент України Бубочка не знає Законів України.
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27.07.2020 14:42 Відповісти
Придерживаться можно только того, что законно. А законного карантина, введенного согласно давно известных и применявшихся десятилетями правил и законов, у нас не было. Была только безграмотная иммитация и раздувание на ее фоне паники. Для проведения реального карантина нужны специалисты- эпидемиологи, которых у нас давно перестали обучать в медвузах, и разветвленная система санитарной службы, которая была полностью уничтожена при супрун.
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27.07.2020 17:26 Відповісти
Давай, "бубочка", до свидания вместе со всей вашей шоблой.
Раз переложили всю ответственность на население - то на кой вы вообще нужны?
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27.07.2020 15:26 Відповісти
Смешно) тут же рядом, маршрутки и толпы без намордников разносят что то вокруг)) а предприниматели виноваты)
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27.07.2020 16:10 Відповісти
"маршрутки и толпы без намордников" ничего не разносят. Учите матчасть на основе доступных научных исследований, а не тиражируйте проповеди из зомбоящика.
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27.07.2020 17:29 Відповісти
Дурень, вируса вообще нету и небыло никогда. Я же тебе не виноват, что ты валенок возомнил себя умным когда это не так. Скажи кто твой источник информации и, я скажу к то ты.
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27.07.2020 19:50 Відповісти
#Будь_в_курсі
На днях стався цікавий прецедент у Мадриді: понад 140 науковців та лікарів зібрались на стмпозиум і заявили що уряд і кримінальні мафії за допомогою штучно створеної пандемії Ковід 19 створюють геноцид населення, обмежуючи та заставляючи носити маски, постійне носіння яких шкодять здоровью людей більше ніж віруси. Преса проігнорувала цей захід, але мережами шириться інформація про цей захід. Організаторів уже переслідують: звільняють з роботи, відбивають лікарські ліцензії. Але на переконання учасників, за цей геноцид населення, який вони прирівнюють до нацистських методів катування, прийдеться відповідати і «Нюрнберг» наближається, тому що народ іспаніі пробуджується. Оригінал тексту:

Más de 140 médicos y científicos se ********* hoy en Madrid para denunciar el
fraude de la pandemia, el genocidio de las vacunas y la brutalidad de las mascarillas asesinas.

Estuvieron presente los Medios de comunicación, pero solamente como caballos de Troya, porque NINGUNO ha publicado nada en periódicos, informativos ni programas.

NINGÚN ESPAÑOL CONSUMIDOR DE PRENSA, SE HA ENTERADO DE ESTE ACONTECIMIENTO SIN PRECEDENTES.

Por si fuera poco, el Palacio de la Prensa de Madrid y lugar de la *******, les generó serios problemas en el audio, según denunciaron los responsables de la grabación, a la vez que presionó sistemáticamente a los organizadores para que terminaran la rueda de prensa cuanto antes. Esta presión se hace evidente en el vídeo.

Debido a todo esto, muchos profesionales que se esforzaron para estar hoy presente, no pudieron hablar ni participar.

Por otro lado la organizadora del evento, la doctora Natalia Prego, ya fue despedida de su clínica y expedientada por la mafia del Colegio de Médicos para retirarle su licencia. Exactamente lo que hicieron el año pasado con la doctora Isabel Bellostas o hace pocas semanas con el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas.

Así es como, las mafias criminales, obstaculizan este gran despertar a la realidad. Pero todo lo que hacen es inútil, pues ya no hay marcha atrás.

Políticos, medios masivos, farmacéuticas, instituciones nacionales e internacionales, científicos y facultativos cómplices... vais a pagar con vuestra vida el genocidio que habéis provocado. El nuevo Núremberg se acerca.

Sabemos lo que habéis hecho y también sabemos cómo lo habéis hecho.
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27.07.2020 17:53 Відповісти
Скоро вся брехня про этот вирус всплывет наружу, несмотря что на это может уйти много лет. Инвестиции в эту брехню многомиллиардные и куплены все.
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27.07.2020 19:48 Відповісти
О это целое умозаключение. А зачем тогда с нас дрючат налоги и кормят ними министров МОЗ.
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27.07.2020 18:53 Відповісти
Да...! хрен ты вован угадал!!! Как раз вся ответственность на тебе и твоё безграмотном кодле!!!
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27.07.2020 19:02 Відповісти
 
 