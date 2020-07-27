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Підполковника ЗСУ підозрюють у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора

Підполковника ЗСУ підозрюють у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру начальнику одного з квартирно-експлуатаційних відділів Збройних Сил України за фактом розтрати бюджетних коштів на теплопостачання військкомату (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підполковник оформив із представниками місцевої приватної компанії договір про надання комунальних послуг для військового комісаріату, згідно з яким підприємство мало постачати тепло до будівлі військового об’єкта в опалювальний період.

Скориставшись відсутністю у приміщенні військкомату лічильника використаної теплової енергії, він штучно завищив обсяги отриманих послуг, підписав підроблені акти наданих послуг та здійснив завищену їхню оплату за рахунок бюджетних коштів.

Протиправна діяльність підполковника призвела до втрат бюджету на суму понад 300 тис грн.

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Автор: 

розтрата (260) військкомат (432) ЗСУ (7655) Офіс Генпрокурора (3273)


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Ну это полковник еще только подозревается.... А из из подозрения может получиться "пшик". Рано трубы трубят и барабаны гремят.
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27.07.2020 13:52 Відповісти
Самі винуваті. З якого дива КЕЧ очолює військовослужбовець? Який він нах.р п/полковник, якщо займається укладанням договорів?
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27.07.2020 13:55 Відповісти
Устройте обыски у каждого начтыла бригады и пробейте финансы их родичей и будет вам сюрприз.
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27.07.2020 13:59 Відповісти
Явно порохобот.
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27.07.2020 15:00 Відповісти
 
 