Підполковника ЗСУ підозрюють у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора

Повідомлено про підозру начальнику одного з квартирно-експлуатаційних відділів Збройних Сил України за фактом розтрати бюджетних коштів на теплопостачання військкомату (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підполковник оформив із представниками місцевої приватної компанії договір про надання комунальних послуг для військового комісаріату, згідно з яким підприємство мало постачати тепло до будівлі військового об’єкта в опалювальний період.

Скориставшись відсутністю у приміщенні військкомату лічильника використаної теплової енергії, він штучно завищив обсяги отриманих послуг, підписав підроблені акти наданих послуг та здійснив завищену їхню оплату за рахунок бюджетних коштів.

Протиправна діяльність підполковника призвела до втрат бюджету на суму понад 300 тис грн.

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