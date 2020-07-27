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Із 1 серпня ціна газу відповідатиме європейській плюс доставка в Україну, - експерт

Із 1 серпня ціна газу відповідатиме європейській плюс доставка в Україну, - експерт

Із 1 серпня ціна на газ для населення, як і для промислових споживачів, формуватиметься за принципом імпортного паритету - вартість газу на європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль, пише Обозреватель.

"Населення отримуватиме газ за ринковими цінами, які відповідатимуть цінам європейським плюс доставка до України. Така формула у нас зараз працює для інших сегментів, тобто для промисловості", – зазначив експерт.

Він додав, що з 1 серпня 2020 року припинить свою дію положення про покладання спеціальних обов’язків і населення отримає змогу купувати газ у будь-якого постачальника за ринковими цінами.

Нагадаємо, уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) підхід для визначення ціни газу для населення за принципом імпортного паритету – т. зв. "Амстердам+". Цей принцип передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – з біржі TTF.

Аналогічний принцип – "Роттердам+" – діяв для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Ця формула також передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована з 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.

10 липня за дорученням Офісу Президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам+".

Автор: 

газ (10489) Тарифи на газ (1060)


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Топ коментарі
+13
С 1 августа цена газа будет соответствовать европейской плюс доставка в Украину, - эксперт - Цензор.НЕТ 8953
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27.07.2020 13:56 Відповісти
+12
С 1 августа цена газа будет соответствовать европейской...

При этом средняя зарплата работающего в Украине, в 10 раз ниже европейской зарплаты
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27.07.2020 13:57 Відповісти
+12
Так при Найвеличнишем гривня тоже падает и тарифы повышаются! Кстати Порох насчет тарифов ничего не обещал в отличие от Моники Осла оманского!
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27.07.2020 14:05 Відповісти
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это ты мне скопируй мой пост с 5-10%! откуда ты это выкопал?!!
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27.07.2020 15:40 Відповісти
Із 1 серпня ціна газу відповідатиме європейській плюс доставка в Україну, - експерт - Цензор.НЕТ 1114 https://censor.net/user/286435

Я считаю, что поскольку этот газ является достоянием всего народа Украины, то он должен продаваться народу (частным домохозяйствам, частным потребителям) по себестомости добычи +5-10% на развитие/разведку газодобывающей отрасли. " - ты же за него вписался, а значит знаешь. Вот и обоснуй.
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27.07.2020 15:42 Відповісти
обоснование себостоимости добычи Украинского газа бло пердоставлено в суде о незаконности тарифов 2014 года! там с документами было доказано что себестоимость газа Украинской добычи не првевышает 120 баксов за 1000куб метров а средняя цена добычи 80-85баксов!! так что не 8000тыс грн и не 6500грн как нам его продавали на протяжении более 5ти лет!!
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27.07.2020 15:46 Відповісти
- НАК "Нафтогаз Украины" приобретает газ в ПАО "Укргаздобыча" по цене 4849 грн. за 1000 куб.м .;
- цена газа как товара устанавливается на уровне 4849 грн. за 1000 куб.м .;
- предельные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей устанавливаются на едином уровне в размере 6879 грн. за 1000 куб.м. и религиозных организаций - 3913 грн. за 1000 куб.м.



В частности, цена приобретения газа ПАО "НАК" Нафтогаз Украины " рассчитана с учетом прогнозной цены импортируемого природного газа с мая по декабрь 2016 года, как средняя, в размере 185,11 долларов США, которая определена с учетом прогнозной цены на немецком газовом хабе, коэффициента KGCV, отражающий значение соотношения единиц энергии и объема (по данным операторов ГТС Европы), стоимости транспортировки до границы Украины через территорию Германии, Чехии и Словакии, установленного НКРЕКП тарифа на транспортировку газа трансграничными газопроводами для точек входа в ГТС Украины и курса гривны 26,7 за 1 доллар за прогнозным курсом.


Министерство также добавляет, что розничные цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии рассчитаны с учетом оптовой цены на природный газ для поставщика природного газа в размере 4942 грн. за 1000 куб.м. природного газа и средневзвешенных тарифов на транспортировку и распределение газа, установленных НКРЕКП, в размерах, соответственно, 219 и 513,7 грн. за 1000 куб.м.


В розничных ценах на природный газ для бытовых потребителей учтено торговую наценку поставщика природного газа в размере 57,4 грн. за 1000 куб.м.
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27.07.2020 16:05 Відповісти
мой левый карман покупает газ в моем правом кармане по цене которуб я нарисовал на потолке!!
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27.07.2020 16:07 Відповісти
Повторяю:
В частности, цена приобретения газа ПАО "НАК" Нафтогаз Украины " рассчитана с учетом прогнозной цены импортируемого природного газа с мая по декабрь 2016 года, как средняя, в размере 185,11 долларов США, которая определена с учетом прогнозной цены на немецком газовом хабе, коэффициента KGCV, отражающий значение соотношения единиц энергии и объема (по данным операторов ГТС Европы), стоимости транспортировки до границы Украины через территорию Германии, Чехии и Словакии, установленного НКРЕКП тарифа на транспортировку газа трансграничными газопроводами для точек входа в ГТС Украины и курса гривны 26,7 за 1 доллар за прогнозным курсом.
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27.07.2020 16:13 Відповісти
повторяю еще раз! МОЙ ЛЕВЫЙ КАРМАН ПОКУПАЕТ ГАЗ У МОЕГО ПРАВОГО КАРМАНА ПО ЦЕНЕ КОТОРУЮ САМ СЕБЕ НАРИСОВАЛ!!!

или если тебе не понятно то одно государственное предприятие покупает у другого государственного предприятия по нарисованной цене!!!
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27.07.2020 16:15 Відповісти
Себестоимость добычи газа "Укргазвидобування" без инвестиций, которые вкладывает компания в разработку месторождений, ренты и других финансовых расходов, не превышает 1079 грн (38 долл.) за 1 тыс. куб м.
Судя по финансовому отчету УГД за первое полугодие 2018 года, рента, себестоимость добычи, операционные траты и налог на прибыль забирают на каждой тысяче кубометров добытого газа около 3040 грн (108 долларов).


"Учитывая, что "Укргазвидобування" инвестирует огромные средства в бурение, разведку, интенсификацию на истощенных скважинах, у них реально может быть высокая себестоимость, больше 150 долларов (4200 грн за 1 тыс. куб м). Минимальная себестоимость на уже разработанных месторождениях (brownfield) с учетом налогов (у других добывающих компаний, - ред.), начинается, как правило, от 100 долларов (2800 грн) за 1 тыс. куб. м
Методик расчета себестоимости газа может быть несколько, но, например, у частных добывающих компаний в Украине при разработке новых месторождений в Днепровско-Донецкой впадине (основная территория добычи газа в Украине) с учетом затрат на геологическое изучение, сроков действия лицензии, с учетом бурения на глубину 2-5 км, себестоимость может составлять 185-225 долл. (5200-6300 грн) за 1 тыс. куб м.

Понятно откуда взялась цифра 4849 грн. за 1000 куб.м ????
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27.07.2020 16:27 Відповісти
это все сказки ДЕДА МАЗАЯ! а есть документы которые были представленый в суде и там в тех докумнетах другие цифры!! так что я больше верю документам в суде а не сказкам чиновников которые хотят объяснить свои милиооные зарплаты!!
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27.07.2020 16:31 Відповісти
И что решил суд?? «Выводы: решением суда предельная цена природного газа для населения с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года повышена с 6879 грн ($264,27) до 7188 грн ($276,14) за тысячу кубометров», - сообщил Хабатюк.
То есть правильная цена - 6879 грн. И где продажа газа населению по, придуманной вами, себестоимости???
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27.07.2020 16:37 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/9/649483/
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27.07.2020 17:07 Відповісти
Ну и каков результат??? Что дальше нарасследовали и что решил суд?
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27.07.2020 17:29 Відповісти
суд решил что на сегодня цена которую драли с Украинцев была завышена! а пока что идет срок для аппеляции! и если нафтогаз проиграет аппеляцию то придется нафтогазу возвращать деньги которые он настриг с Украинцев!!
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27.07.2020 17:41 Відповісти
И толку. Цену на газ в 2020 году снизили до 2974 грн + 1000 грн за доставку. Во сколько раз больше себестоимости? Входит в 5-10%???
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27.07.2020 17:57 Відповісти
Что значит и толку? Украинцы 5 лет платили за газ цену в 3ри раза завышенную!! причем платили 6 месяцев в году т.е. 30 месяцев украинцы переплачивали!! как думаешь для какой то бабки это не деньги да?!!

Теперь про то что якобы снизил цену! почему цену снизили а платежка такая же?!! мне побарабану как и кто там мутит мне вообще ваша цена которую вы рисуете то так то этак до одного места! меня интересует платежка!! почему когда цена на газ был 6500 моя платежка было 1800 грн и теперь когда цена типа 2500 моя платежка 1600 грн!! так что опять же сказки свои засуньте себе в залницу!!
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27.07.2020 18:06 Відповісти
Так все претензии к поставщику газа, а не к газодобытчику. Вы сами хоть у себя в голове разберитесь что вам нужно.
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27.07.2020 18:25 Відповісти
все вот эти лица
добытчик поставщик продавец!! это все государственные компании или по простому это одно лицо под название ГОСУДАРСТВО или чиновники от имени государства!! так что притензия к одному лицу!! и называется она ХВАТИТ ГРАБИТЬ!!!
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27.07.2020 18:34 Відповісти
Раз вы это терпите, значит вас это устраивает. И государство это вы сами, так как сами выбрали это правительство. Так что обижайтесь только на себя.
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27.07.2020 18:39 Відповісти
Вот эти вот сказки ГОСУДАРСТВО ЭТО Я оставь ЛОШАРАМ!! Государство это тот кто может принимать и приводить в действия решения от имени государства!! ТАК ЧТО ГОСУДАРСТВО ЭТО ТОЧНО НЕ Я И НИ ДРУГИЕ МИЛЛИОНЫ УКРАИНЦЕВ!! Вот типа это я сам себе принял решение увеличить платежки в 5ть раз да?!!
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27.07.2020 18:42 Відповісти
Кто выбрал этого президента, который собрал такое правительство ( напоминаю - речь о 2015 и далее годах). США? РФ?? Инопланетяне???
" Народ достоин такого правительства, которое он заслуживает"(с)
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27.07.2020 19:45 Відповісти
ты же ***** терпишь ?))
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27.07.2020 21:56 Відповісти
а у бабок себестоимость картохи 10 коп, а продают суки по 10 грн и кричат что купи дешевле)))
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27.07.2020 21:43 Відповісти
А кто будет решать кто частный потребитель? Вот бородатая бабушка Коломойский частный потребитель!
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27.07.2020 14:22 Відповісти
а когда уже нам будут формировать принципы оплаты труда и соответственно пенсии по европейски?
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27.07.2020 14:10 Відповісти
а с какого? Зарплата - это договор между работником и работодателем. Если есть работники готовые работать за скажем 10000 гн. то никто ее повышать не будет.
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27.07.2020 14:21 Відповісти
Согласен. Если народ готов работать за 100 баксов глупо ему платить больше!
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27.07.2020 14:26 Відповісти
Это вопрос из другой плоскости. Есть логика государственного управления страной, когда власть заботится о развитии своей промышленности, понимая, что цена на ресурсы влияет на конечную стоимость продукта, а есть вопрос сознания людей, не всегда можно требовать зарплату себе, когда на твое место есть конкуренция в несколько человек. Как-то мне рассказывали про одного такого производителя хозяина, где за минималку работают, а идти просто некуда, все не могут взять и выехать. Хотя я им объяснял, что создавайте профсоюз объединяйтесь, требуйте, но народ у нас запуганный до ужаса.
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27.07.2020 14:38 Відповісти
ты уже со сколькими объеденился? давай поделись опытом?!! расказывать сказки про то что и как должно быть и я сам могу! ты давай покажи умник как это на дале!!
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27.07.2020 14:45 Відповісти
Я вообще дурачек, честно вам скажу .
Давно был как-то в Германии на совете директоров крупной фирмы, там сидели представители профсоюзов и как не странно хозяева советовались с ними, а кто нашим людям мешает создать профсоюзы на своих предприятиях, отстаивать свои интересы, а у нас так мыслят...или моя хата с скраю, меня устраивает и остальное не волнует или он хозяин-пан, он лучше знает, хотя о свидомости многие говорят. т
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27.07.2020 15:03 Відповісти
я бы много тебе мог написать что и почему мешает! но судя по всему тебе не дойдет!!
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27.07.2020 15:04 Відповісти
Мне дошло, что ты меня, изначально записал в тупые, но так нельзя, хочешь поделиться информацией, своим мнение, то поделись, я в принципе толерантно отношусь к другому мнению, всегда готов выслушать, но при этом имею свою точку зрения, а глупость - это когда кто-то начинает себя считать умнее, а всех вокруг дураками, все мы тут всего не знаем, много учимся в процессе жизни, порой где-то ошибаемся, но главное стать лучше
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27.07.2020 15:09 Відповісти
какой основной механизм решения споров между профсоюзом и владельцем? кроме конечно забастовки?!!
1 Переговоры
2 СУД
Тебе про Украинский суд рассказать?!! дальше еще есть желание что то расказывать про профсобзы?!!
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27.07.2020 15:52 Відповісти
Проблема в том, что людям изначально дается установка, что прав тут нет, все куплено и продано, это хитрый ход самовнушения, но есть суды, какие плохие, но я еще при Януковиче суды выигрывал, хотя знаю, что взятки там проплачены, а проблема профсоюзов, тоже рабское мышление, сели, руки опустили, все плохо, хозяин барин, вместе протестовать не умеем, ну шо? будем терпеть. Я тут в своем доме даже пытался отстаивать, ну и че? многие, меня не касается меня не волнует, меня все устраивает, кто же нам виноват?
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27.07.2020 16:24 Відповісти
ОООО!!
давай давай напиши про честные Украинские суды! ОГООО ДАЕШЬ ЦИРК! ДАВАЙ ОХОТО ПОСМЕЯТСЯ!!
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27.07.2020 16:25 Відповісти
эх, вы уже совсем скептик, куда же ваш смешить, полностью разочарованы
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27.07.2020 16:38 Відповісти
как власть может влиять? Заставить хозяина бизнеса повышать зарплаты?
Плоскость тут одна - бизнес платит людям ровно столько чтобы были желающие работать. Государство может как-то немного простимулировать - снизить налоги, и т.п., но это не сильно влияет.
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27.07.2020 14:46 Відповісти
Это у вас идеалистическая форма воспрниятия государства, ну спросите тогда про разные квоты, к примеру на вывоз продукции и ввоз, для начала
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27.07.2020 15:05 Відповісти
это косвенные меры стимулирования экономики. На зарплату они не влияют напрямую.
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27.07.2020 15:06 Відповісти
Ну представьте, что вы владелец сахарного завода в Германии, а вам завезут дешевый сахар из какой-то Украины или Кубы и ваш сахара покупать не будут, вам останется или полностью закрыть производство или уменьшать зарплату, но поскольку немцы не согласятся дешевле работать, то скорее первый вариант, а если во всех так отраслях, то уже даже немцам придется работать за меньшие зарплаты, так как нет особо выбора
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27.07.2020 15:31 Відповісти
Давай конкретно, без бла-бла. Что надо запретить ввозить в Украину чтобы выросли зарплаты?
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27.07.2020 15:39 Відповісти
Вы мыслите крайностями, только не обижайтесь на меня, каждый человек мыслит и это хорошо. Но я вам дал эти примеры, что государственная политика должна заключаться в отстаивании интересов государства, своего производителя, который обеспечивает рабочие места, это одно из свойств власти.
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27.07.2020 15:46 Відповісти
Это пустая болтовня. Что конкретно надо запретить ввозить из Европы?
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27.07.2020 15:51 Відповісти
Когда кучка евреев олигархов, основных работодателей Украины сжалится над зелохами.
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27.07.2020 21:26 Відповісти
Грабеж продолжается, цена должна быть по стоимости украинской добычи+ надбавка на развитие отрасли, ну уж на крайняк средней между добычей и импортом. Но никак по цене чисто импорта.
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27.07.2020 14:10 Відповісти
В газпрём звони расскажи сколько должно стоить, они просто не в курсе там на той стороне
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27.07.2020 14:36 Відповісти
Жыфлезная, млять, логика!
Уккраинская бабка, вырастившая помидор, обязана продавать его дешевле турецкого!
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27.07.2020 16:07 Відповісти
С 1 августа " і зарплата" будет соответствовать европейской...?
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27.07.2020 14:15 Відповісти
А как же быть с газом собственной добычи?
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27.07.2020 14:19 Відповісти
А когда зарплаты и пенсии будут ротердамовские, можно и без доплаты за доставку?
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27.07.2020 14:20 Відповісти
Ладно, пускай так будет, пускай на газе зарабатывают определенные люди, тогда не надо удивляться, что ложится украинская промышленность, точнее ее остатки в тяжелой конкурентной борьбе с западными рынками, где перепроизводство своей продукции
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27.07.2020 14:21 Відповісти
Надо зебилов еще ценой борщевого набора добить...а то пока еще трепещутся..
Раньше по Г+Г...каждый божий лень сообщали...а сейчас тишина...берегут зебила для местных выборов...
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27.07.2020 14:26 Відповісти
Борщевой набор на сайте минфина регулярно публикуют.
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27.07.2020 17:12 Відповісти
Ну наконец то все по европейски
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27.07.2020 14:34 Відповісти
Деж всё,а картошка
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27.07.2020 15:04 Відповісти
а український газ теж через роттердам ?
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27.07.2020 14:38 Відповісти
А зарплаты думают приближаться к эуропэйским? Или только своим зебуинам?
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27.07.2020 14:43 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
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27.07.2020 14:44 Відповісти
Скоро очень скоро унас все будет через РОТЕРДАМ++++ от огурцов до трусов!!
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27.07.2020 14:44 Відповісти
А значит Роттердам+ был не такой уж и плохой, раз теперешняя власть взяла его за образец для подражания!
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27.07.2020 15:04 Відповісти
старую власть поперли именно из-за РОТЕРДАМА++++! новая власть пришла в квласти на обещаниях что это изменит! но как говорится Украинцев очередной раз *******!!
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27.07.2020 15:07 Відповісти
Уже довольно продолжительный срок все потребители знают что каждый месяц цена на газ меняется.. И нам всем объяснили, что это происходит потому что мы платим по рыночной цене ( и естественно летом цена ниже, а зимой будет выше и т.д.) А что с августа.. какой то другой "рынок", а до этого тогда что было... Как игра в наперстки.. кручу верчу нае--ть хочу...
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27.07.2020 15:24 Відповісти
Почему все реформы начинаются с европейских цен с совковым качеством?
Давайте начинать с европейских зарплат и европейского качества.
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27.07.2020 15:26 Відповісти
"Население будет получать газ по рыночным ценам, которые будут соответствовать ценам европейским плюс доставка в Украину"
Интересно какая будет цена с августа? Не так давно читал,что цена будет снижаться-Не верь написанному...
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27.07.2020 15:38 Відповісти
Почему вы голосуете за Зеленского на первом месте было ожидание от нового президента снижение тарифов комуналки,ну шо 73%ные меньше стали платить?
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27.07.2020 15:51 Відповісти
Иканамист на иканамисте и икспертом погоняет!
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27.07.2020 16:08 Відповісти
А как-же Роттердам +?
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27.07.2020 16:10 Відповісти
так это он и есть...но сейчас он не такой грабительский как при порошенко..Да ведь?
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27.07.2020 16:30 Відповісти
А сравнить цены на европейском рынке при Порошенко и сейчас не пробовали?
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27.07.2020 17:23 Відповісти
при парашенко все гавноканалы верещали что Роттердам + это барыжничанье на крови....А сейчас вона она как все обернулось
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27.07.2020 17:43 Відповісти
К сожалению выборы показали, что думать головой, а не тем местом на котором сидят, вперившись в экраны, способна всего четверть населения. У остальных она место, куда только едят. Ну и часть из них приколисты, что тоже беда.
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28.07.2020 13:47 Відповісти
Подскажите а что слышно с Украинской добычей газа,его через европу поставлять будут?Ну в чем провинился украинский народ?КУчма пришел-грабили,Ющенко- грабили,Янукович-грабили,этот со своими киндер сюрпризами пришел и туда же-в карман к украинцу,может пора уже вешать?
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27.07.2020 16:19 Відповісти
знов злочиний Роттердам+ зелені покидьки барижат на крові
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27.07.2020 16:29 Відповісти
Зелёные твари скромно умалчивают о ПГХ. В Украине одни из самых больших ПГХ в Европе. Зелёные сопли закачивают в ПГХ газ летом, когда он самый дешёвый, а продают его потом зимой по мировым ценам своему населению.
Нахрена нам тогда содержать ПГХ, если газ покупаем по зимним ценам???
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27.07.2020 16:33 Відповісти
Хранение газа в ПХГ - непрерывный производственный процесс с постоянной перекачкой, очисткой и сушкой. За работу надо платить.
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27.07.2020 16:39 Відповісти
Зачем нам тогда содержать огромные ПГХ??? Все равно покупаем зимой по зимним ценам, а летом - по летним.
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27.07.2020 16:49 Відповісти
В надежде что кто то решится хранить газ в Украине. Хотя сейчас в Европе суммарные объемы их ПХГ уже в 3 раза превышают украинские. А сжиженный газ хранить в ПХГ экономически не выгодно.
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27.07.2020 17:33 Відповісти
Все намного проще - чтобы стричь лохов, покупая летом газ по дешёвке, а зимой продавать украинцам по по якобы мировым зимним ценам.
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27.07.2020 17:48 Відповісти
Они будут платить не больше чем европейцы. А то что зарплата не соответствует, так это все претензии к работодателю.
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27.07.2020 17:59 Відповісти
А в європейській ціні хіба нема доставки? Чи Європа газ добуває?
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27.07.2020 17:05 Відповісти
А где наш газ, украинский?????? Ась????
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27.07.2020 18:01 Відповісти
у нас половина газа добыта в Украине.
Половина физически поступает из росии.
а платить будем по стоимости газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в УкраинуИсточник: https://censor.net/n3210301
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27.07.2020 18:48 Відповісти
Опять навязывают свои цены, твари.
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27.07.2020 19:28 Відповісти
Ни хрена, этот укргазвыдобування, не инвестирует и не вкладывает в разведку и будущие бурение скважин, лишь потому, что у нас добыча газа в стране, уже пять лет стоит на месте. И лишь путём огромных, липовых не обгрунтованых накруток( якобы произведенных расходов), на тот же газ, эти компании, с помощью продажных министров и премьеров-министров, переложили, эти липовые, расходы, в цену на газ для населения!! Получая огромные прибыли, при малой добыче газа и не особенно себя утруждая увеличением добычи газа или перспективой нового Бурения... Повторяю, Все эти расходы высосаны из пальца, не выполнялись и не тратились! Всё это игра цифр на бумаге в (калькуляциях), если они ещё есть. Это равносильно ценообразованию у наших частников на рынках и на базарах. Спроси любого ворюгу -торговца на базаре, почему так дорого?? Ни один не ответит по существу. Просто с потолка, с балды поставил цену на свой товар и сидит последнюю шкуру с пенсионера снимает. Купил у посредника за дешёво, накрутил 100-200% и торгует луком или гречкой по 30-40 гривен за кило, вишней по 120грн. , клубникой по 160грн. При СССР таких судили . Блин!! А теперь это малый и средний бизнес,торговцев- ворюг и перекупщиков!!! Блин!!Так и наши газадобывающие компании!!! Тем более, что они также принадлежат этим же ворюгам- олигархам. Есть даже компании, ничего не добывающие, но торгующие газом и нефтью!! И всё нормально!! И для президента страны и для Шмаргаля!!! Всё потому, что государство не контролирует и не регулирует ценообразование, хотя бы для государственных предприятий и для населения!!. Странно получается :Цены на все товары и услуги рыночные, заоблачные, а заработные платы и пенсии, социалистически-коммунистические ( КАК я их называю, (рабиновича и мертведчука) т. е лишь бы не сдохнуть!! Так уравняйте рыночные цены и европейские зарплаты и пенсии!! И сразу исчезнут все социальные вопросы о неравенстве.И на ТВ и в продажной верховной раде, не о чём будет трандеть, ни левым ни правым партиям.
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27.07.2020 19:53 Відповісти
А вот и покращення для зелохов.
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27.07.2020 21:20 Відповісти
Цена то на газ давно была , есть и будет европейской , а где Пенсии и зарплаты европейские???
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28.07.2020 14:27 Відповісти
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