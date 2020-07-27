Із 1 серпня ціна газу відповідатиме європейській плюс доставка в Україну, - експерт

Із 1 серпня ціна на газ для населення, як і для промислових споживачів, формуватиметься за принципом імпортного паритету - вартість газу на європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль, пише Обозреватель.

"Населення отримуватиме газ за ринковими цінами, які відповідатимуть цінам європейським плюс доставка до України. Така формула у нас зараз працює для інших сегментів, тобто для промисловості", – зазначив експерт.

Він додав, що з 1 серпня 2020 року припинить свою дію положення про покладання спеціальних обов’язків і населення отримає змогу купувати газ у будь-якого постачальника за ринковими цінами.

Нагадаємо, уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) підхід для визначення ціни газу для населення за принципом імпортного паритету – т. зв. "Амстердам+". Цей принцип передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – з біржі TTF.

Аналогічний принцип – "Роттердам+" – діяв для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Ця формула також передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована з 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.

10 липня за дорученням Офісу Президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам+".