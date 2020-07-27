Із 1 серпня ціна газу відповідатиме європейській плюс доставка в Україну, - експерт
Із 1 серпня ціна на газ для населення, як і для промислових споживачів, формуватиметься за принципом імпортного паритету - вартість газу на європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив директор консалтингової компанії Expro Consalting Геннадій Кобаль, пише Обозреватель.
"Населення отримуватиме газ за ринковими цінами, які відповідатимуть цінам європейським плюс доставка до України. Така формула у нас зараз працює для інших сегментів, тобто для промисловості", – зазначив експерт.
Він додав, що з 1 серпня 2020 року припинить свою дію положення про покладання спеціальних обов’язків і населення отримає змогу купувати газ у будь-якого постачальника за ринковими цінами.
Нагадаємо, уряд Олексія Гончарука ввів, а уряд Дениса Шмигаля затвердив в меморандумі з МВФ (підписаний президентом В. Зеленським) підхід для визначення ціни газу для населення за принципом імпортного паритету – т. зв. "Амстердам+". Цей принцип передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – з біржі TTF.
Аналогічний принцип – "Роттердам+" – діяв для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної ціни електроенергії виключно для промислових споживачів у період 2016-2019 рр. Ця формула також передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для всього вугілля. Формула була скасована з 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловості зросла.
10 липня за дорученням Офісу Президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія "Центренерго" уклала контракт на покупку українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованої за формулою "Роттердам+".
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Я считаю, что поскольку этот газ является достоянием всего народа Украины, то он должен продаваться народу (частным домохозяйствам, частным потребителям) по себестомости добычи +5-10% на развитие/разведку газодобывающей отрасли. " - ты же за него вписался, а значит знаешь. Вот и обоснуй.
- цена газа как товара устанавливается на уровне 4849 грн. за 1000 куб.м .;
- предельные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей устанавливаются на едином уровне в размере 6879 грн. за 1000 куб.м. и религиозных организаций - 3913 грн. за 1000 куб.м.
В частности, цена приобретения газа ПАО "НАК" Нафтогаз Украины " рассчитана с учетом прогнозной цены импортируемого природного газа с мая по декабрь 2016 года, как средняя, в размере 185,11 долларов США, которая определена с учетом прогнозной цены на немецком газовом хабе, коэффициента KGCV, отражающий значение соотношения единиц энергии и объема (по данным операторов ГТС Европы), стоимости транспортировки до границы Украины через территорию Германии, Чехии и Словакии, установленного НКРЕКП тарифа на транспортировку газа трансграничными газопроводами для точек входа в ГТС Украины и курса гривны 26,7 за 1 доллар за прогнозным курсом.
Министерство также добавляет, что розничные цены на газ для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии рассчитаны с учетом оптовой цены на природный газ для поставщика природного газа в размере 4942 грн. за 1000 куб.м. природного газа и средневзвешенных тарифов на транспортировку и распределение газа, установленных НКРЕКП, в размерах, соответственно, 219 и 513,7 грн. за 1000 куб.м.
В розничных ценах на природный газ для бытовых потребителей учтено торговую наценку поставщика природного газа в размере 57,4 грн. за 1000 куб.м.
В частности, цена приобретения газа ПАО "НАК" Нафтогаз Украины " рассчитана с учетом прогнозной цены импортируемого природного газа с мая по декабрь 2016 года, как средняя, в размере 185,11 долларов США, которая определена с учетом прогнозной цены на немецком газовом хабе, коэффициента KGCV, отражающий значение соотношения единиц энергии и объема (по данным операторов ГТС Европы), стоимости транспортировки до границы Украины через территорию Германии, Чехии и Словакии, установленного НКРЕКП тарифа на транспортировку газа трансграничными газопроводами для точек входа в ГТС Украины и курса гривны 26,7 за 1 доллар за прогнозным курсом.
или если тебе не понятно то одно государственное предприятие покупает у другого государственного предприятия по нарисованной цене!!!
Судя по финансовому отчету УГД за первое полугодие 2018 года, рента, себестоимость добычи, операционные траты и налог на прибыль забирают на каждой тысяче кубометров добытого газа около 3040 грн (108 долларов).
"Учитывая, что "Укргазвидобування" инвестирует огромные средства в бурение, разведку, интенсификацию на истощенных скважинах, у них реально может быть высокая себестоимость, больше 150 долларов (4200 грн за 1 тыс. куб м). Минимальная себестоимость на уже разработанных месторождениях (brownfield) с учетом налогов (у других добывающих компаний, - ред.), начинается, как правило, от 100 долларов (2800 грн) за 1 тыс. куб. м
Методик расчета себестоимости газа может быть несколько, но, например, у частных добывающих компаний в Украине при разработке новых месторождений в Днепровско-Донецкой впадине (основная территория добычи газа в Украине) с учетом затрат на геологическое изучение, сроков действия лицензии, с учетом бурения на глубину 2-5 км, себестоимость может составлять 185-225 долл. (5200-6300 грн) за 1 тыс. куб м.
Понятно откуда взялась цифра 4849 грн. за 1000 куб.м ????
То есть правильная цена - 6879 грн. И где продажа газа населению по, придуманной вами, себестоимости???
Теперь про то что якобы снизил цену! почему цену снизили а платежка такая же?!! мне побарабану как и кто там мутит мне вообще ваша цена которую вы рисуете то так то этак до одного места! меня интересует платежка!! почему когда цена на газ был 6500 моя платежка было 1800 грн и теперь когда цена типа 2500 моя платежка 1600 грн!! так что опять же сказки свои засуньте себе в залницу!!
добытчик поставщик продавец!! это все государственные компании или по простому это одно лицо под название ГОСУДАРСТВО или чиновники от имени государства!! так что притензия к одному лицу!! и называется она ХВАТИТ ГРАБИТЬ!!!
" Народ достоин такого правительства, которое он заслуживает"(с)
Давно был как-то в Германии на совете директоров крупной фирмы, там сидели представители профсоюзов и как не странно хозяева советовались с ними, а кто нашим людям мешает создать профсоюзы на своих предприятиях, отстаивать свои интересы, а у нас так мыслят...или моя хата с скраю, меня устраивает и остальное не волнует или он хозяин-пан, он лучше знает, хотя о свидомости многие говорят. т
1 Переговоры
2 СУД
Тебе про Украинский суд рассказать?!! дальше еще есть желание что то расказывать про профсобзы?!!
давай давай напиши про честные Украинские суды! ОГООО ДАЕШЬ ЦИРК! ДАВАЙ ОХОТО ПОСМЕЯТСЯ!!
Плоскость тут одна - бизнес платит людям ровно столько чтобы были желающие работать. Государство может как-то немного простимулировать - снизить налоги, и т.п., но это не сильно влияет.
Уккраинская бабка, вырастившая помидор, обязана продавать его дешевле турецкого!
Раньше по Г+Г...каждый божий лень сообщали...а сейчас тишина...берегут зебила для местных выборов...
Давайте начинать с европейских зарплат и европейского качества.
Интересно какая будет цена с августа? Не так давно читал,что цена будет снижаться-Не верь написанному...
Нахрена нам тогда содержать ПГХ, если газ покупаем по зимним ценам???
Половина физически поступает из росии.
а платить будем по стоимости газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в УкраинуИсточник: https://censor.net/n3210301