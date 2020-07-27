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Новини Агресія Росії проти України
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РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков

РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі через те, що нібито "не є учасником конфлікту" .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, домовленості про безстрокове перемир'я на Донбасі, які набули чинності в понеділок, є важливим кроком до "розрядки напруженості".

Водночас він заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки нібито не є учасником цього конфлікту.

"На рівні "нормандського формату" (закріпити цю домовленість. - Ред.) - це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії, в цьому випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на Південному Сході України", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди не потребують розшифрування, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) росія (65974) Донбас (22357) перемир’я (993)


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Топ коментарі
+109
Вот и вся,вот и вся ,песня кончилася
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27.07.2020 13:59 Відповісти
+96
РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков - Цензор.НЕТ 4374
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27.07.2020 14:00 Відповісти
+57
Зеля, ты понял писькова? Ты капитулировал даже не перед парашей, а перед лугандоном.
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1442
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27.07.2020 14:09 Відповісти
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...зелені чоловічки.
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27.07.2020 19:14 Відповісти
Вот ****! Что значит "не является стороной конфликта"??? А кто снаряды и мины лугандонам подвозит??? Месяц ничего не завозите и будет прекращение огня.
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27.07.2020 18:50 Відповісти
Старая, набившая оскомину ВСЕМ песня: ихтамнет.
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27.07.2020 18:50 Відповісти
ага, ото ж вони завезли на тий недили боепрыпасы щоб крыминал нэ стиляв...
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27.07.2020 18:54 Відповісти
зеленое говно опять потекло)))))

)(уйло в очередной раз поимел зебарана членограя в извращеном виде))))
и что характерно, мне его ни капли не жалко )))))
рожденный быть ослом оманским, им и будет до конца жизни. это не лечится))))
лох которому 42 думал что управлять государством это как по клавишам членом стучать на корпоративах. ))) .
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27.07.2020 19:07 Відповісти
Вот и пришла нынешняя безграмотная и бесхребетная власть к самому худшему финалу переговоров по донбассу!! Нас вежливо всех и в первую очередь нашего президента, песков , от имени Путина, послал на три буквы!! ***** добился своего!! Теперь наши безграмотные. кухарки и фотографы, обязаны будут вести переговоры с так называемыми шахтёрами из ОРДЛО!!! Не понятно только с кем сейчас наши так бурно ведут переговоры в ТГК. Выходит, что переговоры идут с боевиками, а нам Зеленский и вор Ермак, вешают лапшу на уши.
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27.07.2020 19:13 Відповісти
Пескову не пох? Когда будет разбор полетов по нацизму в рашке - ему все одно виселица светит, как самому приближенному, вместе с другими главарями... Пусть мелет что хочет, таких все одно наказывают. Как вариант был бы - сбежать в Аргентину. Но в этот раз уже може и не прокатит. Аргентина уже не та.
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28.07.2020 02:55 Відповісти
а що буде суд??? коли і де???
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28.07.2020 07:27 Відповісти
Ну що шмаркля, зря ти готувався з 27 числа?
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27.07.2020 19:27 Відповісти
Ви, ***=== це чули???????????????????????
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27.07.2020 19:38 Відповісти
Ну если они не сторона конфликта, то пусть не открывают хавальник, когда мы освобождаем свои территории.
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27.07.2020 20:36 Відповісти
конченный вонючий кацап ... рот свой прикрой
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27.07.2020 19:52 Відповісти
От клас. Наш клоун домовився! Тільки з ким і про що?
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27.07.2020 20:01 Відповісти
Потрібно негайно збирати людей до Києва і організовувати протест, щоби негайно повернути на передок все, що наказав забрати звідти зелений ви.******.
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28.07.2020 07:24 Відповісти
а може просто знести його??? Тільки от питання, чому за шість років в нас так і не знайшлось свого Піночета????
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28.07.2020 07:28 Відповісти
Краще так, звісно. А Піночета не знайшлося тому, що сиволапий гетьман свідомо прибирав з керівних посад ініціативних та сміливих військових, і оточував себе лизоблюдами на кшталт мужеложенка.
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28.07.2020 09:08 Відповісти
Все. Ця ж....вська мразь і покідок продав Україну. Це державана зрада. До суду цю гниду кремлівської воші.
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27.07.2020 20:04 Відповісти
Саме час сиволапому гетьману подати на зюзю до суду за державну зраду. Але щось мені підказує, що цього не буде.
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28.07.2020 09:09 Відповісти
очередной раз развили Дурака, а Оно и радо, если Украина не поставит крест на этом ****..ом цирке,последствия могут быть катастрофические!!!
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27.07.2020 20:06 Відповісти
Эти слова Пескова один к одному уже повторяются пять лет.Всё ожидаемо.Ничего необычного не произошло.
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27.07.2020 20:17 Відповісти
Что фундаментально изменилось в Украине, после того, как нарот привел слуг коломойского к власти? В чем заключается мнимое противостояние порошенки и зеленского?
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27.07.2020 20:56 Відповісти
а от це більшість і не бачить, що обидва з одного табору. Тільки зелене лайно більш пряме і тупе на відміну від хитруна пороха.
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28.07.2020 07:30 Відповісти
Пожалуй это всё, что вам нужно знать об перемирии и мокшанских гарантиях. Ну кто бы сомневался?
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27.07.2020 20:19 Відповісти
Скоріше держави як такої як РФ нема, а є дика орда
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27.07.2020 20:40 Відповісти
400 лет была улусом Орды, а потом сама стала Ордой.
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28.07.2020 02:02 Відповісти
Все будет хорошо.

Страну надо сшивать всепрощением .

Ни одна ,ни другая сторона ни куда не денутся ,не по ,,нашим понятиям,, сформированными 25 летней действительностью ,не по нашим законам . В наших судебных обстоятельствах ведь ,садить или воевать не получится .Получится только томление духа и
возбуждение греха ,как сказал классик, и он попал в такой глаз ,что вон и не выйдешь.
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27.07.2020 20:54 Відповісти
Просто нахер их силой нужно щемить с территории, без вопросов. Эти твари только язык силы понимают
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27.07.2020 20:54 Відповісти
зачем? Можно оставить на той же территории.
они там нагадили, пусть хоть удобрение будет из них
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28.07.2020 03:09 Відповісти
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9681
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27.07.2020 21:09 Відповісти
звичайно ж підРосія не може гарантувати припинення вогню в Україні! підРосія навіть не може гарантувати своє ВЛАСНЕ ІСНУВАННЯ, тому і... розвалиться, точно як СЕРСЕР!!!
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27.07.2020 21:21 Відповісти
а говорил ЗЕ что нелох .....
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27.07.2020 21:22 Відповісти
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі - що тоді за муйню підписало наше the cattle і для чого?
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27.07.2020 21:24 Відповісти
Володя ти як там?
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27.07.2020 21:36 Відповісти
Оне мабуть отдыхают от трудов праведных
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27.07.2020 21:52 Відповісти
Вот и все что было, вот и все что было, ты как хочешь это назови...
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27.07.2020 21:51 Відповісти
Да если бы только в рыле Писькова была бы проблема...
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27.07.2020 21:54 Відповісти
У меня вопрос.Кого посылали на Х.й больше чем Зелю.За год все х..и за 30 лет собрал.
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27.07.2020 22:06 Відповісти
А с кем зеблонавты тогда договаривались Наркеты ипанные....с грибами
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27.07.2020 22:12 Відповісти
Якщо кацапи не є учасниками конфлікту, то головнокомандувач нехай тоді віддасть наказ ЗСУ роз'єпати тих орків в ордло. А кацапи нехай і далі будуть собі неучасниками конфлікту. а якщо полізують, то ще санкцій кацам підкинути, відкдлючити СВІФТ і накласти ембарго на продаж енергоносіїв кацапнею. відкинути нах оце недоімперське недорозуміння назад в кам'яний вік..
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27.07.2020 22:16 Відповісти
А в глазах ***** сплошной мир,правда бубочка?
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27.07.2020 22:18 Відповісти
а віслюк оманський вірить.. І адептів своїх дурнуватих примушує..
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27.07.2020 22:20 Відповісти
****, кацапоратична, щоб ти гімна з"їв, щоб не пи...дів...
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27.07.2020 22:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:40 Відповісти
Зеленский попал в неловкое положение:
в РФ открестились от подписания с Киевом соглашения о перемирии


Главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не имеет никаких гарантий устойчивого перемирия на востоке Украины.



После такого заявления официальной Москвы встает очень простой вопрос к президенту Украины Зеленскому: кто и с кем подписывал соглашения о перемирии?


Договоренности, согласно которым он разоружает украинскую армию, делая ее слепой? Кто, если не РФ, «вторая сторона»? Втихаря заключено соглашение. Соглашение о перемирии.
У перемирия всегда две стороны. Если не с РФ, то с кем?
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27.07.2020 22:58 Відповісти
Если РФ не является стороной конфликта (по версии Пескова), то её (РФ) нужно немедленно исключить из числа минских переговорщиков в нормандском формате. - логично? Далее... Во исполнения положений Будапештского Меморандума, Украина вправе обратиться к государствам - подписантам, за военной помощью, которую эти государства гарантировали в случае посягательств на государственную собственность и независимость Украины. И тут встаёт вопрос Крыма...
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27.07.2020 23:18 Відповісти
тогда вопрос - ЧЕГО ДОГОВАРИВАЛИСЬ??!!!!
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27.07.2020 23:40 Відповісти
Боже, яке стидобище і ганьба !
Воно вчора (чи позавчора) канючило-блеяло перед х****м, заїкалося-смикалося, випрошувало той дзвінок. Все пообіцяло, здало наших хлопців, сволота. Москалі погигикали над цим притирком і сьогодні через дімона заявили, що вони ні до чого ...
А воно розпиналося.
Ця істота не має ні краплинки гідності, навіть персональної.
Об нього всі витирають ноги (бо іншого ставлення воно не заслуговує), але воно діє від імені України і це об Україну тепер так ноги витирають теж.
Я дякую тим людям, які вийшли сьогодні на акцію підтримати та захистити нашу армію, щоб хоч світ побачив, що не всі сприймають його зраду і капітуляцію.

Господи, яка мерзенна ница наволоч !!!
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27.07.2020 23:40 Відповісти
Зеленский зависим не от мировых лидеров...к сожалению. Зеленский зависим от российских дилеров. Променял Украину на самолет венесуэльского кокаина, привезенного наркобароном и главой СовБеза РФ Патрушевым в Оман.
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27.07.2020 23:52 Відповісти
...а що ту дивного, що хтось мав надію, що цей кацапомаланський клоун розуміє, що таке ДЕРЖАВА-УКРАЇНА? Для нього Україна - повія, яку це маланськокацапське шобло 30 років використовують для свого збагачення, от тому вони і втюхали цього слугу-клована, 73% мудрого народу тупому насєлєнію. От чи скоро прозріє, не думаю, та тішить те, 10-15% справжні патріоти здатні згуртуватись проти цієї нечисті, тому без нового Майдану тут не обійтись, так як створена поліцейська машина не для захисту інтересів держави, а для захисту кацапомаланських "слуг" від господарів (народу).
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28.07.2020 09:40 Відповісти
я багато разів задавав одне й той ж запитання ; що ще має зробити зелепуга щоби навіть самі запеклі зелепужники зрозуміли що на вищій посаді завдяки їм опинився затятий ворог України.
І жодного разу не отримав відповіді.
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28.07.2020 15:35 Відповісти
НЕМА НА СВІТІ БРЕХЛИВІШОЇ НАЦІЇ НІЖ КАЦАП/МОСКОВИТ



А КРИВОРЗЬКА ПОВІЯ ГАДАЛА ЩО ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ІГРАШКИ - ТАМ ПОДЗВОНИВ, ТАМ ДОМОВИВСЯ І ТИ У ДАМКАХ, ТА НІ, КАЦАПА ТІЛЬКИ КОЛИ ВБИВАЄШ, ТІЛЬКИ ТОДІ ВІН ДО ТЕБЕ СЕРЬОЗНО СТАВИТЬСЯ
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27.07.2020 23:49 Відповісти
кацапам объявить ВОЙНУ...хватит быть хитро жё пы ми
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28.07.2020 00:09 Відповісти
со взорванными арсеналами и раздерибаненной экономикой?

Сначала надо накопить деньжат хотя бы на эскадрилью F-35 , чтобы прорваться к логову паханата. Или самим смастерить аналог.
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28.07.2020 03:34 Відповісти
Это позор .. кацапня уже откровенно глумица над ЗЕбилами малороссами...
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28.07.2020 00:10 Відповісти
НУ ЧТО ВОВАН ТЕБЕ ПЕСКОВ СКАЗАЛ, А ТЫ ТАК В ГЛАЗКИ ЗАГЛЯДЫВАЕШ , ВОВА ИДИ НА СЦЕНЕ ПРЫГАЙ ЭТО НЕ ТВОЕ ---- ДЕРЖАВА
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28.07.2020 00:21 Відповісти
кто бы сомневался, что они открестятся
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28.07.2020 01:03 Відповісти
РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков - Цензор.НЕТ 4134
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28.07.2020 01:30 Відповісти
Людською мовою така поведінка путіна називається sucker-punch.
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28.07.2020 03:16 Відповісти
Ихтамнет 3.0

Зеленский этим перемирием элегантно вынул крыску-обнулёныша из бункера и предьявил на обозрение всему миру.
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28.07.2020 03:30 Відповісти
Та ні, то криска зюзю обнулив, засунувши його у сраку. А шо, в Британії через локдаун роботи немає, що ти зю-ботом працюєш?
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28.07.2020 09:12 Відповісти
дегенерат ваЗЕлиновский больше меняй ПИД,,,рашенских кадровых вояк и наемников (цемах и т.д)на гражданских, дезертиров(мало того так еще 1 к 3-5) в Гааге будешь сидеть на одной лавке с ботаксным педофильным Шнырем если доживешь......
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28.07.2020 11:12 Відповісти
Шановні, і тролі не треба істерити...Спокійно розсудливо треба розмірковувати. Ситуація і дії дуже прості у Зе і Ко. Як що не зрозуміла Вам то не треба себе вести як істеричка незаміжня. Пояснюю. Як я розумію. Питання для Вас. Ви вважаєте що мінські угоди приведуть до миру чи не приведуть ні до чого? Я вважаю щи ні дочого не приведуть. Вони як для замилювання розуму і очей..розуму українців і очей ЕС. Це ви розуміїте чи ні? Далі зважаючи на дії Зе і Ко вони хочуть переформотувати мінські угоди в біль практичний майданчик переговорів і укласти договір який би не читався двояко. Тому Зе і Ко вирішили так би мовити поставити ХЛА в становище коли він не зможе відкрутитись від виконнаня умов по миру. Все просто Україна виконуватиме мінскі угоди (як ій вигідно) пункт за пунктом і буде вимагати виконана від ХЛА. І коли Рашка не буде виконувати будуть висвітлюватись на весь світ що Россія це Хлостан, агресор і відморожена ****.Відповідно Запад буде посилювати тиск і санкції. просте підтвердження цому це ост анне перемирря яке Росія порушила і зразу стала видавати стару пісню що вона не сторона конфлікту. Оце показник того що ХЛО виставлений в хловському світі перед усім миром. І тепер головне в результаті не виконанням ХЛОМ домовленостей можливе спокійне, обгрунтоване і безскандальне вихід із мінських домовленостей. Ну всі ж розуміють що ХЛО не виконумватиме мінських домовленостей? Так? Тому я вважаа що це теж варіант для розширення формату переговорів- вийти з мінських по винні ж ХЛА і організувати широкий новий формат з ЕС США, Великобританією. Або це допоможе посилити санкції ще ...бо ХЛО не хоче виконувати домовленості тому ще санкції ще більще військової допомоги Україні .. або це може стати вагомим для прийняття України в Нато.... І тепер друге питання дл всіх. Як ви вважаєте україна зараз може військовими методами повернути собі Крим і Донбас? Тепер міркуйте відповідаючі на питання самі для себе. А вести себе як дурні істерички ..це ..не личить умним людям.
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28.07.2020 12:59 Відповісти
не, ну мир в глазах, правда?
или мне одному показалось?
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28.07.2020 22:08 Відповісти
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