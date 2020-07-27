РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту", - Пєсков

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не може гарантувати припинення вогню на Донбасі через те, що нібито "не є учасником конфлікту" .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, домовленості про безстрокове перемир'я на Донбасі, які набули чинності в понеділок, є важливим кроком до "розрядки напруженості".

Водночас він заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки нібито не є учасником цього конфлікту.

"На рівні "нормандського формату" (закріпити цю домовленість. - Ред.) - це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії, в цьому випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на Південному Сході України", - пояснив він.

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