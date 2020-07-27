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Новини Коронавірус і карантин
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Нідерланди запровадили карантин для мандрівників з України та інших країн "червоної" зони

Нідерланди запровадили карантин для мандрівників з України та інших країн

Нідерланди запровадили двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн "червоної" зони. До таких входить і Україна.

Про це повідомляється на сайті МЗС Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рекомендації МЗС Нідерландів підготувало щодо кожної країни. Україна входить до переліку країн, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим – вона, в "червоній" зоні.

МЗС Нідерландів зазначає, що карантин обов'язковий, зокрема, для тих, у кого немає жодних симптомів COVID-19.

Для внесення до "зеленого списку" кількість хворих на коронавірус у країні має дорівнювати або бути меншою за 16 хворих на 100 000. При цьому на сьогодні в самому ЄС середній показник - 16,3, в Україні - 62,4.

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Автор: 

карантин (18172) Нідерланди (1585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Нідерланди і без цього погано сприймають українців. Нагадайте хто віддав Цемаха?
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27.07.2020 14:16 Відповісти
не украинцев, а порошенко, напомнить результаты референдума?
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27.07.2020 14:58 Відповісти
 
 