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Нідерланди запровадили карантин для мандрівників з України та інших країн "червоної" зони
Нідерланди запровадили двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн "червоної" зони. До таких входить і Україна.
Про це повідомляється на сайті МЗС Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що рекомендації МЗС Нідерландів підготувало щодо кожної країни. Україна входить до переліку країн, після повернення з яких двотижневий карантин є обов'язковим – вона, в "червоній" зоні.
МЗС Нідерландів зазначає, що карантин обов'язковий, зокрема, для тих, у кого немає жодних симптомів COVID-19.
Для внесення до "зеленого списку" кількість хворих на коронавірус у країні має дорівнювати або бути меншою за 16 хворих на 100 000. При цьому на сьогодні в самому ЄС середній показник - 16,3, в Україні - 62,4.
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Ali Hasan
показати весь коментар27.07.2020 14:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
legionary
показати весь коментар27.07.2020 14:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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