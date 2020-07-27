Львівських митників судитимуть через ввезення товару на 10 млн грн без оподаткування

Чиновники Львівської митниці ДФС з підприємцями налагодили схему ввезення на територію України брендового одягу італійського виробництва без оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що двох працівників митниці та нацгвардійця судитимуть за службову недбалість. За даними правоохоронців, вони завозили товар під виглядом гумдопомоги. Одяг розміщували на складі військової частини, про що було домовлено з посадовою особою теруправління Нацгвардії.

У такий спосіб вдалося завезти товару без оподаткування майже на 10 млн грн. Загальна сума несплати податків - 4 млн грн.

Досудове розслідування стосовно держслужбовців завершено. Кримінальне провадження щодо підприємця-власника товару вже розглядається в суді.

Дивіться також: Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі. ФОТОрепортаж