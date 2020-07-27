Українські воїни можуть отримати дисциплінарне стягнення за порушення режиму припинення вогню на Донбасі

У разі навмисного порушення режиму припинення вогню на Донбасі до військовослужбовців Збройних Сил можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це на брифінгу в Часовому Ярі Донецької області заявив командир батальйону підполковник Олександр Яковенко.

"Якщо буде навмисне порушення, навмисна стрільба в бік противника, то буде проведено розслідування і будуть покладені дисциплінарні стягнення. Але це все індивідуально і залежно від ситуації", - пояснив Яковенко.

Він також зазначив, що режим перемир’я покладає додаткове психологічне навантаження на українських військових: "Дуже велика відповідальність покладається на особовий склад. Потреба пильніше і краще виконувати службові обов’язки".

Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко додав, що під час попередніх режимів припинення вогню питання про відповідальність бійців не порушувалося. Він запевнив, що кількість військовослужбовців у зоні ООС не зменшуватиметься.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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