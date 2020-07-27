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Новини Коронавірус і карантин
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Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP

Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP

У понеділок, 27 липня, розпочалося найбільше у світі на сьогодні дослідження вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press.

У випробуваннях беруть участь 30 тисяч добровольців. Вони продовжуватимуть займатися своїми справами і не знатимуть, отримують вони реальну вакцину чи плацебо. Щомісяця буде випробовуватися нова вакцина на новій групі добровольців.

Вчені спостерігатимуть, як реагують піддослідні на інфекції.

Проводить дослідження компанія Moderna. Її мета - перевірити не тільки дієвість вакцин, а й безпечність.

Також читайте: Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ Гебреєсус скликає надзвичайну комісію

Перші результати цих випробувань з'являться через кілька місяців.

Напередодні стало відомо, що Moderna отримала від Управління вищих медико-біологічних досліджень США ще 472 млн доларів на розробку вакцини проти COVID-19, пише Голос Америки. Додаткове фінансування покликане допомогти роботі компанії на пізній стадії клінічних випробувань.

Водночас у квітні компанії виділили 483 мільйони від федерального відомства, що здійснює фінансування розвитку медичних технологій. Це сталося в той момент, коли розробка експериментальної вакцини перебувала на ранній стадії - на стадії випробувань, що проводяться Національними інститутами здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мутація COVID-19 впливає на виготовлення вакцини та її ефективність, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23355) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Людей так надурили, шо вони готові колоти собі всяку херню, причому за свої гроші. Немає ніякої пандемії, не треба ніякої вакцини. Ті ще не зрозумів, що все робиться примусово? Нас примушують сидіти в карантинах, не ходити на роботу та не отримувати платню, купувати і носити маски. А люди - це стадо, мовчазне покірне стадо. На жаль.
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27.07.2020 15:45 Відповісти
+6
щось із Росіюшки повіяло вологими фантазіями...
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27.07.2020 15:38 Відповісти
+4
В Україні майже усе планують і майже нічого не має. ******** завод із виробництва вакцин, це високі технології, а нам, якщо і погоджуються щось продати, то це минуле сторіччя. У нас заводів із виробництва ******** станків не має. Тепловози готові купуємо, а ти про вакцину від КОВІДУ... Ми в дупі Ігор і у такій, що про власні ******* заводи можемо забути, років на 50...
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27.07.2020 15:48 Відповісти
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Самые масштабные испытания ... - скоро в США не останется населения. )))
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27.07.2020 15:36 Відповісти
щось із Росіюшки повіяло вологими фантазіями...
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27.07.2020 15:38 Відповісти
із твоєї паРаши тількі гімном може повіяти.
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27.07.2020 15:40 Відповісти
Україна має розробляти свої вакцини і побудувати свій завод з виробництва вакцин - це сотні мільярдів доларів прибутків в умовах пандемії, яка буде тепер постійно, віруси будуть змінювати один одного і будуть знищувати населення планети! Той хто буде мати завод і розробку вакцин - буде володіти світом!
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27.07.2020 15:39 Відповісти
і побудувати свій завод з виробництва вакцин - 100%! А де почнемо будувати? Давай відразу на Марсі! Американці скоро туди прилетять, хворі усі, а у нас там бац, і завод вже збудований!
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27.07.2020 15:41 Відповісти
30 років планують побудувати завод з виробництва вакцин в Одесі на базі інституту особливо небезпечних інфекцій і досі не побудували!
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27.07.2020 15:44 Відповісти
В Україні майже усе планують і майже нічого не має. ******** завод із виробництва вакцин, це високі технології, а нам, якщо і погоджуються щось продати, то це минуле сторіччя. У нас заводів із виробництва ******** станків не має. Тепловози готові купуємо, а ти про вакцину від КОВІДУ... Ми в дупі Ігор і у такій, що про власні ******* заводи можемо забути, років на 50...
показати весь коментар
27.07.2020 15:48 Відповісти
Україна має достатній науковий та технічний потенціал для розробки та виробництва вакцин! Потрібно лише фінансування!
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27.07.2020 15:52 Відповісти
давно так не ржав. Україна, завдяки тупому народу, що її населяє і 30 рокам їхніх "помилок" вже давно країна третього світу. Яка нахрен наука? 90% наших науковців хабарники із купленими науковими ступенями!
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27.07.2020 15:59 Відповісти
Людей так надурили, шо вони готові колоти собі всяку херню, причому за свої гроші. Немає ніякої пандемії, не треба ніякої вакцини. Ті ще не зрозумів, що все робиться примусово? Нас примушують сидіти в карантинах, не ходити на роботу та не отримувати платню, купувати і носити маски. А люди - це стадо, мовчазне покірне стадо. На жаль.
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27.07.2020 15:45 Відповісти
Кожен день гине 20 людей в яких знаходять коронавірус, а ідіоти продовжують розповідати що коронавірусу не існує! От коли перестануть пускати за кордон без довідки про щеплення, от тоді побіжиш в аптеку і купиш за шалені гроші вакцину китайсько-індійського походження, від якої в вас будуть перманентні проблеми на все життя! Потрібна власна безпечна вакцина, яка буде тестуватись в Україні і буде підходити саме українським громадянам, європеоідної раси з певним набором щеплень зроблених в дитинстві.
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27.07.2020 15:51 Відповісти
Чудний, вірить пропаганді. Як знаходять коронавірус? Як це все перевірити? Тестами? А шо ті тести перевіряють? Як нам в цьому переконатися? А ніяк, зовсім ніяк. Ні самі лікарі, ні прості люди ні президенти це перевірити не можуть. Люди не помирають від коронавірусу, вони помирають від ускладнень, ускладнень хвороб, які вже є у людини. Так з чого вирішили що то коронавірус? А якби тести на коронавірус були рік, два, п'ять тому, то яка би була смертність від нього?
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27.07.2020 16:04 Відповісти
Ось смертність в Європі по тижнях за кілька років.
Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP - Цензор.НЕТ 8599
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27.07.2020 16:46 Відповісти
А в Украине смертность упала з минулими роками. И секта об этом не гу-гу. Мы хоть и третий мир но не страна дураков. Которую мечтают слепить ковидисты.
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27.07.2020 17:22 Відповісти
ну так, в квітні вбили в будинках для літніх людей тисячі старих (опіатами для знеболення - протокол DNR) та ще в шпиталях замордували якусь кількість ШВЛами та понаддозами антималярійних препаратів, ще тисячі, що померли від інших хвороб, списали на ковід

до чого тут коронавірус?
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27.07.2020 17:34 Відповісти
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#jp-carousel-31603

статистика з листопада по травень за останні 30 років
дивно, але дуже небезпечний вірус не призвів до помітної надлишкової смертності

зараз антипчик наведе посилання, в якому буде йти мова про якусь лікарню, в якій на 17 тижні цього року померло більше, ніж в попередні тижні
отак тільки й можна побачити наслідки дуже страшного нового коронавірусу
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27.07.2020 17:39 Відповісти
Тетянко, Вам не здається, що розтягувати порівняльний період смертності з листопаду по травень це вельми маніпулятивно? Перший померлий від ковіду в Швеції був в середині березня.
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27.07.2020 17:53 Відповісти
ні, не здається
Ви ж розповідаєте про епідемію, про помітну надлишкову та додаткову смертність від ковіду

з іспанкою хоч на 10 років розтягни порівняльний період, а смертність від неї буде дуже добре помітна

а тут що?
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28.07.2020 17:20 Відповісти
Коли Ви берете занадто великий проміжок часу для порівняльного періоду, це те ж саме, що намагатися визначити вагу капітана великого пароплава по його осадці з капітаном та без нього.
Ви бачили графік по Швеції з мого посилання https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 . Чим більший неріод Ви берете, тим більше знижена смертність по Швеції (порівняно з середньою за попередні роки) в період до епідемії ковіда (проміжок між сірою зоною та пунктирною лінією). Чим більший період беруть для порівняння тим легше маніпуляторам компенсувати надлишкову смертність кінця березня та квітня, такою зниженою смертністю кінця 2019-початку 2020. І "середня температура по лікарні" виходить нормальною, як в анекдоті.
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28.07.2020 23:20 Відповісти
Ваші приклади є маніпуляцією, ніякого відношення до медицини та смертності вони не мають

це аргументи на кшталт "коронавірус страшно небезпечний, бо Земля має форму кулі (еліпсоїду), а не плоска"
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28.07.2020 23:27 Відповісти
Я даю посилання і логічне обгрунтування своїх поглядів. А Ви просто несете голослівну ахінею.
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28.07.2020 23:30 Відповісти
Ви даєте посилання на один з брехливих засобів масової дезінформації

в чому логіка в огляді летальності хвороби згадувати капітана корабля та "середню температуру по лікарні"?

2 місяці тому такі, як Ви, мені доводили, що ковід-19 обов'язково створить додаткову надлишкову смертність
де вона?
я бачу, що за смертність від корони видають природну смертність від хронічних хвороб, старості, лікування за вбивчими експериментальними протоколами
також відомо, що медики усього світу користуються протоколом ВОЗ, який дозволяє будь-якову смерть списувати на ковід-19, це вже визнали в Канаді, США, Великій Британії
в Швеції прямо кажуть, що в коронавірусну статистику потрапляють усі померлі З ковід, а не ВІД нього
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28.07.2020 23:39 Відповісти
Давайте зменшимо період порівняння і побачимо що вийде
Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP - Цензор.НЕТ 9035

Смертность в Швеции от всех причин за март и апрель в 2015-2020

https://nplus1.ru/blog/2020/05/13/coronasweden

Упс, 2020 - єдиний рік, коли смертність квітня перевищує смертність березня 2020, і кожного з 5 попередніх років...
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28.07.2020 23:56 Відповісти
ну добре, в квітні в Швеції померло додатково 3000 людей в будинках для літніх людей через широке та безпідставне використання там протоколу DNR - знеболення опіатами (через що там і йде зараз розслідування)
до чого тут коронавірус?
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29.07.2020 00:09 Відповісти
Посилання на це є? І чому раптом у всіх тих домах одночасно почали таке зловживання?
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29.07.2020 00:16 Відповісти
Ви наче сьогодні народилися
навіщо людей вбивають і таке інше? заради грошей, наживи, бізнесу
в цьому випадку заради виторгу від продажу вакцин

і що точно, політики діють не заради здоров'я людей, інакше б вони вже обмежили виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від отруєння якими щорічно гине 15 мільйонів людей, дещо більше, ніж "від коронавірусу"
але лицемірним цинікам достатньо навести "аргумент", що шкідливі звички не є заразними
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29.07.2020 00:22 Відповісти
Посилання нема.
Є Ваша видумка про мафіозну структуру, що вистроювалась роками і яка прийняла рішення про масові вбивства в домах престарілих саме в квітні 2020 року... Якась нерозумна видумка про нерозумних мафіозі.
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29.07.2020 00:46 Відповісти
цікаво, де ДОДАТКОВА смертність від смертельного вірусу в Швеції, яка не мала жорсткого карантину?
Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP - Цензор.НЕТ 5305
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27.07.2020 17:36 Відповісти
В інтернеті.
Наприклад, заходите на
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353

Знаходите "Швеция" і тиснете "подробнее".
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27.07.2020 17:49 Відповісти
Ваше джерело є розповсюджувачем брехні

"Доктор Андерс Тегнелл - главный эпидемиолог Швеции и ответственный за борьбу с коронавирусом - признал, что решение не вводить строгий карантин могло привести к большому количеству смертей."
Це брехня. Тегнел нічого такого не визнавав і не говорив.

Тому давайте інше посилання.
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28.07.2020 17:21 Відповісти
Ви це особисто відслідковували?
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28.07.2020 18:00 Відповісти
так, я ознайомлена з інтерв'ю Тегнеля в оригіналі
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28.07.2020 19:36 Відповісти
І яким чином одне конкретне інтерв"ю, Тенгела яке Ви знаєте, спростовує дані з сайту, на який я посилався, хоча иам немає ані прямої мови Тенгела, ані посилань на конкретне його інтерв"ю?
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28.07.2020 21:04 Відповісти
ПС Щоб стверджувати "Тегнел нічого такого не визнавав і не говорив." потрібно знати все, що казав Тегнел.
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28.07.2020 21:14 Відповісти
вакцинуватися від коронавірусу будеш?
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28.07.2020 22:40 Відповісти
А що Тегнел казав з приводу вакцинації?
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28.07.2020 22:45 Відповісти
я тебе питаю особисто, чи ти не спроможний за себе відповідати? до чого тут Тегнель?
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28.07.2020 22:50 Відповісти
Мені цікава його думка.
ПС А з якого дива мені ділитися з Вами особистим?
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28.07.2020 22:53 Відповісти
думаю, що він розуміє, що для боротьби з хворобою, 99% інфікованих якою не мають ніяких симптомів, летальність якої менша, ніж 0,1%, та середній віх померлих від якої 80 з чимось років, вакцина не потрібна
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28.07.2020 23:01 Відповісти
А, він розуміє, що потрібен колективний імунітет, який тримається по 3-4 місяці, ціною тисяч померлих...
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28.07.2020 23:23 Відповісти
це правда, якщо йдеться про специфічний імунітет, він нестійкий
саме тому, до речі, і вакцинування не має ніякого сенсу

а є ще не неспецифічний імунітет, який з людиною все її життя
чи ефективно він бореться з ГРВІ (одним з яких є ковід-19), залежить від багатьох факторів
але як вже показує досвід, 99% інфікованих сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів, отже цього імунітету вдосталь, аби в більшості людей коронавірус зупинився на першому бар'єрі імунної системи - слизовій оболонці ротової порожнини
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28.07.2020 23:32 Відповісти
Люди підхоплюють ковід по другому разу і хворіють тяжче, ніж в перший раз. І де той "неспецифічний імунітет"?
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28.07.2020 23:33 Відповісти
"летальність якої менша, ніж 0,1%"
Stockholm, Sweden
Case-Fatality Ratio: 10,31%

Sormland, Sweden
Case-Fatality Ratio: 10,64%

Найнижчий показник в Швеції

Blekinge, Sweden

Case-Fatality Ratio: 2,90%

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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28.07.2020 23:28 Відповісти
ці розрахунки не враховують усіх людей, що зустрілися з вірусом та не мали ніяких симптомів
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28.07.2020 23:32 Відповісти
А як Ви їх всіх врахували?
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28.07.2020 23:35 Відповісти
питання в іншому, чому Ви навіть не спробували цього зробити? чому Вам вигідно транслювати завищений показник летальності?
навіть ВООЗ визнає, що десь 80% випадків зараження не призводять до жодних симптомів

багато вчених вже зробили певні висновки на підставі серологічних та імунологічних досліджень, наприклад
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3

і це дослідження ще не враховує, що менше, ніж у 20% людей після зустрічі з сарс-ков-2 виникають антитіла IgG/IgM
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28.07.2020 23:44 Відповісти
Я в своєму пості дав посилання на сайт інституту Джона Хопкінса і дані взяти звідти. Можете їм адресувати своє питання разом з методикою підрахунку.
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28.07.2020 23:52 Відповісти
якщо хтось вірить в діда Мороза (наприклад, інститут Джона Хопкінса), це не означає, що в нього повинні вірити усі
питання не в методиці, бо методика одна й та сама: це відношення кількості усіх померлих ВІД хвороби до кількості усіх, хто заразився
оскільки перший показник є заниженим (масове тестування не проводиться), а другий завищеним (багато смертей не від коронавірусу списано на нього, наприклад, нещодавна смерть молодого мотоцикліста з Каліфорнії в ДТП), то "оф. дані" є некоректними, але Ви можете й далі ними користуватися, якщо не маєте на меті озвучувати правду
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29.07.2020 00:06 Відповісти
Я не вірю в Діді Мороза і не вірю, що Ви розумніші за дослідників інституту Джона Хопкінса.
Таке Вас влаштовує?
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29.07.2020 00:11 Відповісти
дослідники інституту Джона Хопкінса (як і, до речі, ВООЗ) отримують мільйони від Б. Гейтса, того самого що пропагує вже котрий місяць ідею поголовної вакцинації від коронавірусу і того самого, що має найбільший контроль над великими фармацевтичними компаніями
таке Вас влаштовує?
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29.07.2020 00:14 Відповісти
Які фармкомпанії контролює Білл Гейтс?
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29.07.2020 00:29 Відповісти
судячи з сум, які він надає GAVI, то усі
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29.07.2020 00:39 Відповісти
Ясно, цієї інформації у Вас немає.
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29.07.2020 00:56 Відповісти
Я чув, що Блумберг велику пожертву університетуХопкінса зробив. А коли Гейтс зробив? Посилання є, чи знов плітки?
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29.07.2020 00:40 Відповісти
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=hopkins
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29.07.2020 00:43 Відповісти
Ну, так Ви знайшли посилання, коли Гейтс зробив пожертву університету Джона Хопкінса?
Бо за вашим посиланням такої інформації нема.
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29.07.2020 00:52 Відповісти
тобі повилазило?
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29.07.2020 09:16 Відповісти
Культура з Вас так і пре.
Гранти і пожертва то є вельми різні речі (хоча і перекладається grant як дар або пожертва). Для одержання гранту мають відповідати певним умовам, а після завершення потрібен звіт.
Пожертва умов та звіту не птребує.
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29.07.2020 10:28 Відповісти
По Вашому посиланню - там розрахунки на основі вельми вільних припущень та оцінок.

Infection fatality rate was estimated from each study dividing the number of COVID-19 deaths at a relevant time point by the number of estimated people infected in each relevant region. Correction was also attempted accounting for the types of antibodies assessed. Secondarily, results from national studies were also examined from preliminary press releases and reports whenever a country had no other data presented in full papers of preprints. Results 36 studies (43 estimates) were identified with usable data to enter into calculations and another 7 preliminary national estimates were also considered for a total of 50 estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.222% to 47%. Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63% and corrected values ranged from 0.00% to 1.31%. Across 32 different locations, the median infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.24%). Most studies were done in pandemic epicenters with high death tolls.
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29.07.2020 00:08 Відповісти
Ви згодні, що велика кількість "безсимптомних носіїв" неврахована в оф. статистиці?
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29.07.2020 00:10 Відповісти
Ні.
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29.07.2020 00:12 Відповісти
тобто Ви вважаєте, що усіх безсимптомних носіїв (яких 80% від усіх випадків зараження за оф. версією ВООЗ, а насправді ще більше) протестовано, і вони занесені таким чином в оф. статистику?
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29.07.2020 00:17 Відповісти
Думаю, не враховано 15-20%. Але наскільки вони дійсно безсимптомні - питання відкрите.
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29.07.2020 00:14 Відповісти
тобто Ви є більшим експертом, ніж низка професорів вірусології та епідеміології, які стверджують, що враховано лише близько 2%?
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29.07.2020 00:19 Відповісти
З якого дива Ви це придумали. Просто читаю багато.
https://zn.ua/WORLD/v-voz-oprovergli-svoe-zayavlenie-o-redkosti-peredachi-covid-19-bessimptomnymi-nositelyami-357193_.html "Я использовала фразу "очень редко", и я думаю, что это недопонимание - утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований", - подчеркнула Ван Керхове. По ее словам, на сегодня исследования показывают, что 16% населения могут переносить инфекцию без симптомов. В то же время, некоторые теоретические модели ученых предполагают, что до 40% глобальной передачи коронавируса может происходить за счет бессимптомных носителей.
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29.07.2020 00:27 Відповісти
навіщо Ви посилаєтесь на зацікавлених осіб?
Вас історія нічому не вчить? вже ж було таке саме в 2010 році з "епідемією свинячого грипу"
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29.07.2020 00:41 Відповісти
Що, рептилоїд Біл Гейтс вже тоді створив вакцину і всіх чипував?
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29.07.2020 00:54 Відповісти
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database#q/k=World%20Health%20Organization
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29.07.2020 00:44 Відповісти
надо Кирпичева-с и таких как он отвезти в инфекционку, поухаживать за больными
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27.07.2020 17:20 Відповісти
а ти сам там був? спочатку переконайся, що туди є чого їхати, а потім іншим пропонуй
палати пусті
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27.07.2020 17:35 Відповісти
коли Україна зробила власний інсулін, це було як "політ на Місяць", а ти про короновірус...
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27.07.2020 16:12 Відповісти
кожний день помирає 150 тисяч людей, в яких знаходять герпес
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27.07.2020 17:30 Відповісти
А 2 роки назад скільки помирало людей, в яких знаходили герпес?
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28.07.2020 22:51 Відповісти
стільки ж

але ні на герпес, ні на сарс-ков-2 тоді не тестували
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28.07.2020 23:00 Відповісти
На герпес можна і тоді і зараз тестувати, а який сенс. І так відомо, що 90% є його носіями і позбутися його наразі неможливо.
На ковід можна перевірити померлих тоді - якщо будуть зайві тест-системи та фінансування. Але хто їх дасть, щоб лише спростувати Ваші вигадки?
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29.07.2020 07:50 Відповісти
И все ради того, что бы запретить Кирпичеву ходить без маски в магазин. Для правдоподобности даже 600 тыс человек угрохали. Но Кирпичев, непальцем и непалкой деланный, сразу раскусил мировой заговор жидо ящеров.
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27.07.2020 16:51 Відповісти
Dавай для начала научимся маски делать
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27.07.2020 17:23 Відповісти
Вакцина от "коронавируса" - Томагавк на штаб-квартиру этого всемирного на*балова.
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27.07.2020 15:42 Відповісти
Одни и те же, из секты свидетелей заговора. Надеюсь тебе откажут в лечении.
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27.07.2020 16:52 Відповісти
я і моя родина віддають тобі свої дози вакцин (навіть заплачу з власної кишені за них), аби ти хоч залився в обидва ока
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27.07.2020 17:31 Відповісти
Может надо испытывать на обезьянах или погромщиках?
Впрочем какая разница...
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27.07.2020 15:42 Відповісти
Это ж сколько вакцина стоить будет? При таких расходах?
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27.07.2020 15:42 Відповісти
Рандомізоване подвійно засліплене плацебо контрольоване клінічне дослідження.
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27.07.2020 15:43 Відповісти
"Они будут продолжать заниматься своими делами и не будут знать, получают реальную вакцину или плацебо".Источник: https://censor.net/n3210328

Вот только когда человек заразится, он сразу поймет, что ему давали плацебо, а не вакцину. А если он будет заниматься своими делами, то заразиться он может прямо по дороге из клиники в первый же день испытаний.
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27.07.2020 16:24 Відповісти
а можно заразитися в перший же день через вакцину, бо в ній ослаблений вірус, і бути розносчиком зарази
ой як же чудово
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27.07.2020 17:32 Відповісти
А есть еще антителозависимое усиление инфекции, которое с большой вероятностью может наблюдаться у вакцинированных, которые подхватят корону. И тогда вот точно ...опа
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27.07.2020 21:30 Відповісти
С гораздо большей вероятностью антителозависимое усиление инфекции будет у тех, кто во второй раз заболеет ковидом. Уже есть свидетельсва, что второй раз болезнь гораздо тяжелее переносится.
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28.07.2020 10:08 Відповісти
На чем основаны такие фантазии?
За все время вакцинаций от кори, не былони одного случая передачи вакцинного вируса штамма Шварц от привитого третьим лицам. Даже при заболевании дважды вакцинированного диким штаммом кори, за более чем 30 лет наблюдений зафиксирован единственный случай передачи инфекции дикого типа третьим лицам.
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28.07.2020 10:11 Відповісти
Ви особисто відслідковували такі випадки чи інші зацікавлені особи?
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28.07.2020 17:16 Відповісти
Це відслідковували вчені, про що написали в науковій публікації в 2011 р. Багато разів відомий на цьому форумі антиваксер Александро, який вважає себе майстром пошуку інформації в інтернеті, намагався знайти другий випадок. І не знайшов. Як вважаєте, він зацікавлена особа?
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28.07.2020 17:24 Відповісти
а за 2011-2020 рік?
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28.07.2020 17:27 Відповісти
Як раз в інформації про ті роки Александро і шукав і нічого не знайшов. Може, ще і Ви пошукаєте?
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28.07.2020 17:33 Відповісти
З приводу небезпеки щеплених ослабленим вірусом кору. (публікація 2013 року)

MeV RNA was detected by RT-PCR from a throat swab taken 5 days and from a urine sample taken 6 days after the onset of fever. In both children, the virus RNA could be characterized as the Schwarz strain, and both children had a favorable follow-up. Taken together, the results from the three reports, including ours, show that Schwarz vaccine strain RNA is present in blood at least at day 6 postvaccination and is detectable in throat and urine at days 7 to 15 postvaccination. However, the clinical relevance of detection of vaccine virus or its RNA from the different body compartments, if any, remains unclear. To the best of our knowledge, so far there are no reports of transmission of vaccine measles virus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697452/
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28.07.2020 17:43 Відповісти
Блин, кто все эти добровольцы - люди с высокими нравственными принципами или с пониженной социальной ответственностью?
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27.07.2020 16:33 Відповісти
На протестующих?
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27.07.2020 16:58 Відповісти
На протестируемых.
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27.07.2020 17:01 Відповісти
ну слава Богу, а вже подумав, що "Дарниця" втрутилися в гонку
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27.07.2020 17:13 Відповісти
Украина как самый лучший партнёр, получит первой.
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27.07.2020 17:24 Відповісти
 
 