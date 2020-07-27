Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP
У понеділок, 27 липня, розпочалося найбільше у світі на сьогодні дослідження вакцини проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press.
У випробуваннях беруть участь 30 тисяч добровольців. Вони продовжуватимуть займатися своїми справами і не знатимуть, отримують вони реальну вакцину чи плацебо. Щомісяця буде випробовуватися нова вакцина на новій групі добровольців.
Вчені спостерігатимуть, як реагують піддослідні на інфекції.
Проводить дослідження компанія Moderna. Її мета - перевірити не тільки дієвість вакцин, а й безпечність.
Перші результати цих випробувань з'являться через кілька місяців.
Напередодні стало відомо, що Moderna отримала від Управління вищих медико-біологічних досліджень США ще 472 млн доларів на розробку вакцини проти COVID-19, пише Голос Америки. Додаткове фінансування покликане допомогти роботі компанії на пізній стадії клінічних випробувань.
Водночас у квітні компанії виділили 483 мільйони від федерального відомства, що здійснює фінансування розвитку медичних технологій. Це сталося в той момент, коли розробка експериментальної вакцини перебувала на ранній стадії - на стадії випробувань, що проводяться Національними інститутами здоров'я.
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до чого тут коронавірус?
статистика з листопада по травень за останні 30 років
дивно, але дуже небезпечний вірус не призвів до помітної надлишкової смертності
зараз антипчик наведе посилання, в якому буде йти мова про якусь лікарню, в якій на 17 тижні цього року померло більше, ніж в попередні тижні
отак тільки й можна побачити наслідки дуже страшного нового коронавірусу
Ви ж розповідаєте про епідемію, про помітну надлишкову та додаткову смертність від ковіду
з іспанкою хоч на 10 років розтягни порівняльний період, а смертність від неї буде дуже добре помітна
а тут що?
Ви бачили графік по Швеції з мого посилання https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353 . Чим більший неріод Ви берете, тим більше знижена смертність по Швеції (порівняно з середньою за попередні роки) в період до епідемії ковіда (проміжок між сірою зоною та пунктирною лінією). Чим більший період беруть для порівняння тим легше маніпуляторам компенсувати надлишкову смертність кінця березня та квітня, такою зниженою смертністю кінця 2019-початку 2020. І "середня температура по лікарні" виходить нормальною, як в анекдоті.
це аргументи на кшталт "коронавірус страшно небезпечний, бо Земля має форму кулі (еліпсоїду), а не плоска"
в чому логіка в огляді летальності хвороби згадувати капітана корабля та "середню температуру по лікарні"?
2 місяці тому такі, як Ви, мені доводили, що ковід-19 обов'язково створить додаткову надлишкову смертність
де вона?
я бачу, що за смертність від корони видають природну смертність від хронічних хвороб, старості, лікування за вбивчими експериментальними протоколами
також відомо, що медики усього світу користуються протоколом ВОЗ, який дозволяє будь-якову смерть списувати на ковід-19, це вже визнали в Канаді, США, Великій Британії
в Швеції прямо кажуть, що в коронавірусну статистику потрапляють усі померлі З ковід, а не ВІД нього
Смертность в Швеции от всех причин за март и апрель в 2015-2020
https://nplus1.ru/blog/2020/05/13/coronasweden
Упс, 2020 - єдиний рік, коли смертність квітня перевищує смертність березня 2020, і кожного з 5 попередніх років...
до чого тут коронавірус?
навіщо людей вбивають і таке інше? заради грошей, наживи, бізнесу
в цьому випадку заради виторгу від продажу вакцин
і що точно, політики діють не заради здоров'я людей, інакше б вони вже обмежили виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від отруєння якими щорічно гине 15 мільйонів людей, дещо більше, ніж "від коронавірусу"
але лицемірним цинікам достатньо навести "аргумент", що шкідливі звички не є заразними
Є Ваша видумка про мафіозну структуру, що вистроювалась роками і яка прийняла рішення про масові вбивства в домах престарілих саме в квітні 2020 року... Якась нерозумна видумка про нерозумних мафіозі.
Наприклад, заходите на
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53096353
Знаходите "Швеция" і тиснете "подробнее".
"Доктор Андерс Тегнелл - главный эпидемиолог Швеции и ответственный за борьбу с коронавирусом - признал, что решение не вводить строгий карантин могло привести к большому количеству смертей."
Це брехня. Тегнел нічого такого не визнавав і не говорив.
Тому давайте інше посилання.
ПС А з якого дива мені ділитися з Вами особистим?
саме тому, до речі, і вакцинування не має ніякого сенсу
а є ще не неспецифічний імунітет, який з людиною все її життя
чи ефективно він бореться з ГРВІ (одним з яких є ковід-19), залежить від багатьох факторів
але як вже показує досвід, 99% інфікованих сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів, отже цього імунітету вдосталь, аби в більшості людей коронавірус зупинився на першому бар'єрі імунної системи - слизовій оболонці ротової порожнини
Stockholm, Sweden
Case-Fatality Ratio: 10,31%
Sormland, Sweden
Case-Fatality Ratio: 10,64%
Найнижчий показник в Швеції
Blekinge, Sweden
Case-Fatality Ratio: 2,90%
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
навіть ВООЗ визнає, що десь 80% випадків зараження не призводять до жодних симптомів
багато вчених вже зробили певні висновки на підставі серологічних та імунологічних досліджень, наприклад
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.13.20101253v3
і це дослідження ще не враховує, що менше, ніж у 20% людей після зустрічі з сарс-ков-2 виникають антитіла IgG/IgM
питання не в методиці, бо методика одна й та сама: це відношення кількості усіх померлих ВІД хвороби до кількості усіх, хто заразився
оскільки перший показник є заниженим (масове тестування не проводиться), а другий завищеним (багато смертей не від коронавірусу списано на нього, наприклад, нещодавна смерть молодого мотоцикліста з Каліфорнії в ДТП), то "оф. дані" є некоректними, але Ви можете й далі ними користуватися, якщо не маєте на меті озвучувати правду
Таке Вас влаштовує?
таке Вас влаштовує?
Бо за вашим посиланням такої інформації нема.
Гранти і пожертва то є вельми різні речі (хоча і перекладається grant як дар або пожертва). Для одержання гранту мають відповідати певним умовам, а після завершення потрібен звіт.
Пожертва умов та звіту не птребує.
Infection fatality rate was estimated from each study dividing the number of COVID-19 deaths at a relevant time point by the number of estimated people infected in each relevant region. Correction was also attempted accounting for the types of antibodies assessed. Secondarily, results from national studies were also examined from preliminary press releases and reports whenever a country had no other data presented in full papers of preprints. Results 36 studies (43 estimates) were identified with usable data to enter into calculations and another 7 preliminary national estimates were also considered for a total of 50 estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.222% to 47%. Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63% and corrected values ranged from 0.00% to 1.31%. Across 32 different locations, the median infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.24%). Most studies were done in pandemic epicenters with high death tolls.
https://zn.ua/WORLD/v-voz-oprovergli-svoe-zayavlenie-o-redkosti-peredachi-covid-19-bessimptomnymi-nositelyami-357193_.html "Я использовала фразу "очень редко", и я думаю, что это недопонимание - утверждать, что бессимптомная передача в глобальном масштабе очень редка. Я имела в виду небольшую группу исследований", - подчеркнула Ван Керхове. По ее словам, на сегодня исследования показывают, что 16% населения могут переносить инфекцию без симптомов. В то же время, некоторые теоретические модели ученых предполагают, что до 40% глобальной передачи коронавируса может происходить за счет бессимптомных носителей.
Вас історія нічому не вчить? вже ж було таке саме в 2010 році з "епідемією свинячого грипу"
палати пусті
але ні на герпес, ні на сарс-ков-2 тоді не тестували
На ковід можна перевірити померлих тоді - якщо будуть зайві тест-системи та фінансування. Але хто їх дасть, щоб лише спростувати Ваші вигадки?
Впрочем какая разница...
Вот только когда человек заразится, он сразу поймет, что ему давали плацебо, а не вакцину. А если он будет заниматься своими делами, то заразиться он может прямо по дороге из клиники в первый же день испытаний.
ой як же чудово
За все время вакцинаций от кори, не былони одного случая передачи вакцинного вируса штамма Шварц от привитого третьим лицам. Даже при заболевании дважды вакцинированного диким штаммом кори, за более чем 30 лет наблюдений зафиксирован единственный случай передачи инфекции дикого типа третьим лицам.
MeV RNA was detected by RT-PCR from a throat swab taken 5 days and from a urine sample taken 6 days after the onset of fever. In both children, the virus RNA could be characterized as the Schwarz strain, and both children had a favorable follow-up. Taken together, the results from the three reports, including ours, show that Schwarz vaccine strain RNA is present in blood at least at day 6 postvaccination and is detectable in throat and urine at days 7 to 15 postvaccination. However, the clinical relevance of detection of vaccine virus or its RNA from the different body compartments, if any, remains unclear. To the best of our knowledge, so far there are no reports of transmission of vaccine measles virus.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3697452/