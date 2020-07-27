Наймасштабніші у світі випробування вакцини проти коронавірусу розпочалися у США, - AP

У понеділок, 27 липня, розпочалося найбільше у світі на сьогодні дослідження вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Associated Press.

У випробуваннях беруть участь 30 тисяч добровольців. Вони продовжуватимуть займатися своїми справами і не знатимуть, отримують вони реальну вакцину чи плацебо. Щомісяця буде випробовуватися нова вакцина на новій групі добровольців.

Вчені спостерігатимуть, як реагують піддослідні на інфекції.

Проводить дослідження компанія Moderna. Її мета - перевірити не тільки дієвість вакцин, а й безпечність.

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Перші результати цих випробувань з'являться через кілька місяців.

Напередодні стало відомо, що Moderna отримала від Управління вищих медико-біологічних досліджень США ще 472 млн доларів на розробку вакцини проти COVID-19, пише Голос Америки. Додаткове фінансування покликане допомогти роботі компанії на пізній стадії клінічних випробувань.

Водночас у квітні компанії виділили 483 мільйони від федерального відомства, що здійснює фінансування розвитку медичних технологій. Це сталося в той момент, коли розробка експериментальної вакцини перебувала на ранній стадії - на стадії випробувань, що проводяться Національними інститутами здоров'я.

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