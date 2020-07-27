Четверо комунальних працівників загинули під час проведення ремонтних робіт у Харкові, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)

Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Попередньо відомо, що троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що під час проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників.

Як з'ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один зі співробітників знепритомнів і впав у колодязь. Йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства - двоє чоловіків і жінка.

Внаслідок події чотири особи загинули на місці події від отруєння аміаком. Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту.

Інформацію внесено до Єдиного обліку. На цей час за адресою працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

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