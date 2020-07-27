Четверо комунальних працівників загинули під час проведення ремонтних робіт у Харкові, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)
Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства в Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.
Попередньо відомо, що троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що під час проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників.
Як з'ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один зі співробітників знепритомнів і впав у колодязь. Йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства - двоє чоловіків і жінка.
Внаслідок події чотири особи загинули на місці події від отруєння аміаком. Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту.
Інформацію внесено до Єдиного обліку. На цей час за адресою працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.
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Але також підходить для цих робіт.
У спасателей воздушные противогазы или КИПы.
Спасательная операция проводится в специальном оборудовании.
Ты - дилетант в этом вопросе.
Дальнейший спор не имеет смысла.
20 лет работы спасателем ничто в сравнении с вентилятором и ведром в колодце.
Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах,мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов3. Требования безопасности во время выполнения работы
3.7. Открыв крышку, определите наличие опасных газов в колодце с помощью газоанализатора или с помощью опускания шахтерской лампы, имеющей боковое зеркало. В зеркало наблюдайте за удлинением (увеличением) пламени. Удлинение пламени или его затухание - свидетельство наличия газа в колодце.
3.9. При наличии газа в колодце удалите его путем нагнетания воздуха с помощью вентилятора, воздуходувки или передвижного компрессора на протяжении 10 мин. При отсутствии вентиляции применяйте естественное проветривание путем открывания крышек соседних выше- и нижерасположенных осмотровых колодцев на протяжении 20-30 мин. на самоточной канализационной линии. При этом крышку рабочего колодца оставьте закрытой, а при проветривании колодца на водопроводной сети откройте крышку рабочего колодца.
особенно огонь доставлят
Никакой вентилятор не обеспечит тебе безопасную концентрацию кислорода.
Про ведро забудь.
Есть газоанализаторы.
21-ый век на дворе.
По накидуванню на них гамна, проти Порошенка.
Ну нет средств защиты...не дали....не лезь...
А уж если лезешь то возьми хотя бы дедовское...свечу...горит работай...вот вот потухнет беги..
срать он хотел на лохов, ещё нарожают,
а накажут мастера, если выписал наряд, если нет, то скажут сами залезли
Сколько уже людей погибло из-за пренебрежения Правилами выполнения газоопасных работ...
А у статті десь вказано , що це були кваліфіковані робітники з багаторічним стажем ??
Скоріше всього - там заробітня плата невелика , старіші специ з часом позвільнялися ...
Прийняли новеньких - та зразу послали труби (колодці) ремонтувати та чистити .
Не факт - що у них було якесь професійне навчання та здача екзаменів по технікі безпеки ...
Це якби у елекромережах - прийняли електриком по 3 розяду - і зразу біжи ,лізь у щитову - бо мікрорайон/підприємство без світла сидить ....
Руководство нерадивое или погибших?
А обвиняешь кого?
Специалистов, которые говорят, как нужно делать?
Помню, как-то солдат пригнали на овощную базу и они отказывались лезть в яму, где подгнившие овощи были. А местный полез и отравился моментально. Доставали уже в противогазах мёртвого...
А мы по старинке ...
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03N8KHY77YvGEZEBn52p8g0H0mPpg%3A1595873600797&ei=QBkfX_XwL82RmwX1zJ7YCQ&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&gs_lcp=************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj1kNO4hO7qAhXNyKYKHXWmB5sQ4dUDCAw смерть в колодце