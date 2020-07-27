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Четверо комунальних працівників загинули під час проведення ремонтних робіт у Харкові, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)

Четверо комунальних працівників загинули під час проведення ремонтних робіт у Харкові, - Нацполіція. ФОТО (оновлено)

Поліція встановлює обставини загибелі чотирьох працівників комунального підприємства в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Попередньо відомо, що троє чоловіків і одна жінка задихнулися газами під час проведення ремонтних робіт у колодязі.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 27 липня близько 14:15 від працівника комунального підприємства. Він повідомив, що під час проведення ремонтних робіт на проспекті Гагаріна загинули четверо працівників.

Як з'ясували поліцейські, на території мулових полів міських очисних споруд один зі співробітників знепритомнів і впав у колодязь. Йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства - двоє чоловіків і жінка.

Внаслідок події чотири особи загинули на місці події від отруєння аміаком. Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту.

Інформацію внесено до Єдиного обліку. На цей час за адресою працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються.

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Четверо комунальних працівників загинули під час проведення ремонтних робіт у Харкові, - Нацполіція 01

Автор: 

Нацполіція (15267) смерть (6777) Харків (5678) Водоканал (131)


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Топ коментарі
+30
Что так несмело, нет чтобы сразу - "а ваш Петя запретил вентилировать колодцы".
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27.07.2020 15:49 Відповісти
+28
Но сначала он украл всє вєнтілятори.
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27.07.2020 15:54 Відповісти
+18
ви надто мало на цьому ресурсі, щоб знати, що https://censor.net/user/347491- це профі в усіх питаннях від каналізацій до аборту...
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27.07.2020 16:29 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Колодязь під час проведення робіт потрібно вентилювати зовнішніми вентиляторами, які подають чисте повітря в колодязь! Ці норми діють з часів СРСР, чи їх вже відмінили як такі що не відповідають нормам ЄС?
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27.07.2020 15:46 Відповісти
Что так несмело, нет чтобы сразу - "а ваш Петя запретил вентилировать колодцы".
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27.07.2020 15:49 Відповісти
Но сначала он украл всє вєнтілятори.
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27.07.2020 15:54 Відповісти
И даже Карлсона выгнал!!!
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27.07.2020 16:41 Відповісти
Только изолирующий противогаз ПШ-1.
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27.07.2020 15:50 Відповісти
Или ПШ-2 с нагнетателем.
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27.07.2020 15:53 Відповісти
Це не судно де потрібно лізти в загазований трюм. Це звичайний колодязь який має малий об'єм повітря, його простіше просто замінити ручним вентилятором ніж шукати протигази з зовнішньою подачею повітря.
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27.07.2020 16:06 Відповісти
ПШ-1 це шланговий протигаз.
Але також підходить для цих робіт.
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27.07.2020 15:54 Відповісти
Не також, а - тільки.
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27.07.2020 15:57 Відповісти
Їх немає ніде і ні в кого, навіть в ДСНС, а взяти дуйку з шлангом і кинути шланг в колодязь - це минутна справа.
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27.07.2020 16:07 Відповісти
Враньё. Все, кто работает в колодцах, обязаны выполнять Правила.
У спасателей воздушные противогазы или КИПы.
Спасательная операция проводится в специальном оборудовании.
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27.07.2020 16:10 Відповісти
До чого тут рятівники ДСНС, є правила безпеки для проведення робіт в загазованих колодязях, які діють вже 70 років і ніколи не підводили! Береться ручний вентилятор, ставиться працівник який його крутить, від нього шланг в колодязь і ніхто не загинув за 70 років!
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27.07.2020 16:17 Відповісти
Про ДСНС ты упомянул, а я ответил.
Ты - дилетант в этом вопросе.
Дальнейший спор не имеет смысла.
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27.07.2020 16:24 Відповісти
ви надто мало на цьому ресурсі, щоб знати, що https://censor.net/user/347491- це профі в усіх питаннях від каналізацій до аборту...
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27.07.2020 16:29 Відповісти
Я уже понял.
20 лет работы спасателем ничто в сравнении с вентилятором и ведром в колодце.
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27.07.2020 16:31 Відповісти
20 років роботи рятівником, а нормативної документації досі не знаєте!

Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах,мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов3. Требования безопасности во время выполнения работы
3.7. Открыв крышку, определите наличие опасных газов в колодце с помощью газоанализатора или с помощью опускания шахтерской лампы, имеющей боковое зеркало. В зеркало наблюдайте за удлинением (увеличением) пламени. Удлинение пламени или его затухание - свидетельство наличия газа в колодце.
3.9. При наличии газа в колодце удалите его путем нагнетания воздуха с помощью вентилятора, воздуходувки или передвижного компрессора на протяжении 10 мин. При отсутствии вентиляции применяйте естественное проветривание путем открывания крышек соседних выше- и нижерасположенных осмотровых колодцев на протяжении 20-30 мин. на самоточной канализационной линии. При этом крышку рабочего колодца оставьте закрытой, а при проветривании колодца на водопроводной сети откройте крышку рабочего колодца.
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28.07.2020 13:10 Відповісти
Ніяких протигазів не потрібно, потрібна примусова вентиляція колодязя до початку робіт і під час робіт! За півгодини перед роботами починається вентиляція, потім проводиться замір наявності газу, звичайним відром в якому горить папір - відро опускається в колодязь і якщо вогонь не тухне в відрі, то кіслороду достатньо для проведення робіт! Якщо вогонь тухне, до додають вентилятори, відкривають сусідні колодязі і теж їх вентилюють! Просто немає професіоналів, лишились тільки ідіоти!
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27.07.2020 15:55 Відповісти
Приїдеш до мене почистити колодязь?
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27.07.2020 15:57 Відповісти
Зливний, я надєюсь!?)))
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27.07.2020 16:10 Відповісти
практика для неуків, такий гніальний теоретик як L, пише в перервах між розробкою міжгалактичних ракет на чорній матерії.
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27.07.2020 17:21 Відповісти
вы такой малодетц, аж жуть бирот,
особенно огонь доставлят
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27.07.2020 15:59 Відповісти
Не спорь.
Никакой вентилятор не обеспечит тебе безопасную концентрацию кислорода.
Про ведро забудь.
Есть газоанализаторы.
21-ый век на дворе.
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27.07.2020 16:00 Відповісти
Звичайні вентилятори зможуть замінити обсяг повітря в колодяці десятки разів на годину і забезпечити нормальні умови роботи! Звичайно є газові аналізатори, наприклад шахтні, але ж ніхто не знає як ними коритуватись! А відро на мотузці є завжди і ним дуже просто визначити наявність кіслороду в колодязі.
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27.07.2020 16:03 Відповісти
Угу, только кислорода в подземной смеси может быть достаточно для горения. Но также одновременно там может быть смертельная для человека концентрация аммиака или метана. Или угарного газа. Ручные газоанализаторы стоят недорого и вполне доступны, это никакой не rocket science.
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27.07.2020 18:11 Відповісти
Якщо вогонь горить в відрі на дні колодязя, то людина не задихнеться.
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27.07.2020 22:36 Відповісти
Угу, только внизу может достаточно кислорода для горения и достаточно сероводорода для смертельного отравления человека за полчаса. Свеча будет гореть, я тебе это гарантирую. А вот человек не выживет. Напоминаю, речь как раз о канализации, где этого сероводорода - как блох на бродячей собаке. Проблема там не в кислороде.
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27.07.2020 23:53 Відповісти
Аміак важчий за кисень і тому збирається на дні колодязя, якщо опустити відро з горящим папером на дно колодязя то по вогню можна зрозуміти є газ чи немає. Вогонь просто потухне. Вентиляція в колодязі дозволить замістити газ повітрям придатним для роботи людей.
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28.07.2020 13:03 Відповісти
Я тебе про сероводород, ты мне про аммиак. Я вообще-то знаю, что ты невменяем, у тебя безупречная репутация клинического идиота. Но вообще на этот счет есть "правила выполнения работ в газоопасных и загазованных помещениях", там всё написано, правила техники безопасности написаны кровью жертв, которые посчитали, что они самые умные. Но ты можешь продолжать носить свечку в кармане, лично мне всё равно.
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28.07.2020 16:14 Відповісти
Там люди померли не від нестачі кисню, а через отруєння амміаком. 0,1г на метр кубічний - і труп за декілька хвилин. А на концентрації кисню така мала частка амміака ніяк не вплине.
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28.07.2020 02:47 Відповісти
Вентиляція забере з колодязя всі гази і буде підтримувати в колодязі нормальне повітря для роботи людей.
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28.07.2020 13:04 Відповісти
Если газ взрывоопасный, какой огонь?!!!
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27.07.2020 16:01 Відповісти
Після вентиляції концентрація газу буде недостатня для вибуху. Це стандартний метод перевірки наявності кісню в колодязі за відсутності газового аналізатора, або у разі сумніву в його справності.
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27.07.2020 16:04 Відповісти
Ему можно.
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27.07.2020 16:09 Відповісти
😆
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27.07.2020 16:12 Відповісти
не ну, а что разве нельзя?
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28.07.2020 00:25 Відповісти
после взрыва все равно все отлетят на безопасное расстояние!
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27.07.2020 17:36 Відповісти
Старье , только Draeger
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27.07.2020 17:06 Відповісти
Таке міг написати тільки совковий ідіот.
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27.07.2020 16:07 Відповісти
Це практика ведення робіт в колодязях. Можете розповісти свій досвід.
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27.07.2020 16:08 Відповісти
У тебе добрий досвід роботи з вентиляторами.
По накидуванню на них гамна, проти Порошенка.
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27.07.2020 16:16 Відповісти
😆👍 , гівно на гівно накидає !
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27.07.2020 17:27 Відповісти
Про аппарат АСВ-2 и КИП не слыша наверно это тоже совдепия
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27.07.2020 17:42 Відповісти
Опять то же самое
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27.07.2020 15:46 Відповісти
Звиздец...в который уже раз...
Ну нет средств защиты...не дали....не лезь...
А уж если лезешь то возьми хотя бы дедовское...свечу...горит работай...вот вот потухнет беги..
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27.07.2020 15:47 Відповісти
10-12% метана...а если иловых отложений то еще и аммиак с сероводородом...
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27.07.2020 17:40 Відповісти
Газоопасные работы 1 группы-не,не слыхали...
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27.07.2020 15:49 Відповісти
И в шланговых противогазах.
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27.07.2020 15:52 Відповісти
Как я понимаю им не известна такая вещь как газоанализатор
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27.07.2020 15:49 Відповісти
у провидного инспектора госгорпромнадзора в ренджровере много всяких анализаторов,
срать он хотел на лохов, ещё нарожают,
а накажут мастера, если выписал наряд, если нет, то скажут сами залезли
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27.07.2020 16:01 Відповісти
Не первый раз, и не последний.
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27.07.2020 15:50 Відповісти
Работы в колодцах выполняются только в шланговых противогазах ПШ-1 (10 метров) или ПШ-2 (20 метров + нагнетатель воздуха).
Сколько уже людей погибло из-за пренебрежения Правилами выполнения газоопасных работ...
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27.07.2020 15:56 Відповісти
Блин . Скільки спеціалістів набігло з розумними твердженнями та порадами
А у статті десь вказано , що це були кваліфіковані робітники з багаторічним стажем ??
Скоріше всього - там заробітня плата невелика , старіші специ з часом позвільнялися ...
Прийняли новеньких - та зразу послали труби (колодці) ремонтувати та чистити .
Не факт - що у них було якесь професійне навчання та здача екзаменів по технікі безпеки ...
Це якби у елекромережах - прийняли електриком по 3 розяду - і зразу біжи ,лізь у щитову - бо мікрорайон/підприємство без світла сидить ....
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27.07.2020 21:00 Відповісти
Ты кого оправдываешь?
Руководство нерадивое или погибших?
А обвиняешь кого?
Специалистов, которые говорят, как нужно делать?
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27.07.2020 21:28 Відповісти
Всюди суцільний "пофігізм". Причому до всього, включаючи власне життя.
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27.07.2020 15:58 Відповісти
Сколько ж людей погибает такой нелепой смертью...
Помню, как-то солдат пригнали на овощную базу и они отказывались лезть в яму, где подгнившие овощи были. А местный полез и отравился моментально. Доставали уже в противогазах мёртвого...
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27.07.2020 15:59 Відповісти
Сероводород...
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27.07.2020 16:02 Відповісти
И/или метан.
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27.07.2020 16:47 Відповісти
Вполне возможно.
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27.07.2020 16:48 Відповісти
афуеть бардачина в нашем смешном цырке!
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27.07.2020 16:00 Відповісти
бабада возьмёт под контроль ?
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27.07.2020 16:02 Відповісти
В Китае в ракой ситуации в колодец сначала кидают горящую спичку...
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27.07.2020 16:02 Відповісти
Вот так в Китае и были изобретены фейерверки?
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27.07.2020 18:14 Відповісти
НЕТ, так бьіли изобретеньі спички
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27.07.2020 18:34 Відповісти
И как обычно виноватых нет, ну максимум уволят кто там чисто формально отвечал за технику безопасности.
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27.07.2020 16:09 Відповісти
Главное не в Польше погибли за 20К, а дома за - 7К
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27.07.2020 16:15 Відповісти
Шел 20 год 21 века.
А мы по старинке ...
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27.07.2020 16:59 Відповісти
У на с прапор чуть так не погиб...валил в колодце, обвязаный веревкой, на страховке 2 солдата...одна макака пошла искать сигу, а вторая заснула....Первый приходит ...картина кореш спит, а прапор лежит в колодце...успели вытащить....
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27.07.2020 17:44 Відповісти
куріння вбиває
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27.07.2020 18:37 Відповісти
А всё от большого ума. Вот теперь мы все видим до какого уровня опустились кадры которые якобы решают УСЁ.
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27.07.2020 18:35 Відповісти
Правила ТБ написаны кровью... но жаль долбо..бам это не вдолбить...
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27.07.2020 18:41 Відповісти
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk031CnbEOE1JpsxMVVGdKF5bBdyUSQ%3A1595873497405&ei=2RgfX-KoGIiMmwW33ovgDQ&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%8F%D0%BC%D0%B5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%8F%D0%BC%D0%B5&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoECCMQJzoFCCEQoAFQ7xtYpidg2SxoAHABeACAAbYBiAHRA5IBAzMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwii-ayHhO7qAhUIxqYKHTfvAtwQ4dUDCAw&uact=5 смерть от недостатка кислорода в яме

https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk03N8KHY77YvGEZEBn52p8g0H0mPpg%3A1595873600797&ei=QBkfX_XwL82RmwX1zJ7YCQ&q=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&oq=%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C++%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5&gs_lcp=************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj1kNO4hO7qAhXNyKYKHXWmB5sQ4dUDCAw смерть в колодце
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27.07.2020 21:14 Відповісти
 
 