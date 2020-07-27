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Новини Окупація Криму
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Прокуратура АРК оголосила підозру двом севастопольцям, які брали участь у "самообороні Криму"

Прокуратура АРК оголосила підозру двом севастопольцям, які брали участь у

За даними слідства, двоє мешканців Криму в складі незаконного збройного формування "самооборона Севастополя" патрулювали Севастополь під час окупації півострова.

За інформацією пресслужби прокуратури АРК, чоловіки також були керівниками окремого підрозділу "Слов'янський щит", повідомляє Цензор.НЕТ. Їх звинувачують за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

"Підозрювані здійснювали підбір бійців до підрозділу, забезпечували патрулювання Севастополя, особисто здійснювали незаконні перевірки документів та обшуки автомобілів, з метою виявлення та затримання українських громадян на території півострова. Допомагаючи бойовикам "самооборони Криму", контролювали діяльність незаконно створених на території півострова блокпостів", - йдеться в повідомленні.

Місцеперебування фігурантів кримінального провадження не називається.

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Нагадаємо, прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що на цей момент ідентифіковано понад тисячу учасників "самооборони Криму".

Автор: 

Крим (14185) прокуратура (3699)


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Пусть они засохнут .
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27.07.2020 16:02 Відповісти
Нужно чтобы лично президент это сделал или Аваков или верещук или ветераны второй мировой или
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27.07.2020 16:13 Відповісти
Не просто так ребята бабки получают, вот научились фотки с контакта копировать.
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27.07.2020 17:20 Відповісти
 
 