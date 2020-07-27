Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами

В "Адміністрації морських портів України" радяться, як підняти з чорноморського дна поблизу пляжу Одеси затонулий танкер Delfi. Турецька компанія пропонує розрізати танкер і дістати його частинами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це повідомили під час брифінгу голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций і голова Адміністрації морських портів Олександр Голодницький.

Куций зазначив, що обласна комісія з надзвичайних ситуацій надала аварії танкера статус надзвичайної ситуації місцевого значення – а отже, буде задіяна скорочена процедура визначення підрядника видалення судна без бюрократичних зволікань.

Голодницький подякував компанії BLAST і P&O за надання буксирів і зазначив, що їхньої провини в невдалих спробах підйому затонулого танкера немає.

Чиновники зазначають, що підйом відбудеться не раніше початку вересня.

Голодницький припустив, що розкриття пакетів із тендерними пропозиціями відбудеться 23-24 серпня, підписання контрактів - наприкінці серпня, а початок робіт - не раніше вересня.

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Голова Адміністрації морпортів вів переговори з власником судна Олегом Ковтуновим, але конкретних домовленостей немає. "Думаю, що судновласник має намір продовжувати спроби підйому, і вважаю, що він змушений буде зупинитися", - зазначив Голодницький.

Поки в АМПУ відбувається нарада експертів, які вирішують, як саме судно можна прибрати з пляжу.

Зазначається, що надійшла пропозиція від однієї з турецьких компаній із планом робіт. Згідно з цим планом, "Делфі" розріжуть на дві частини і видалять спочатку носову, а потім і кормову частину судна.

Вартість робіт - від мільйона доларів плюс додаткові витрати, сказав Голодницький.

Ні Куций, ні Голодницький не змогли відповісти на запитання, як власник судна компенсує державі витрати.

Формальним власником танкера зараз є британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17.

Зазначається, що справжнім власником танкера "Делфі" є колишній депутат Миколаївської обласної ради від "Партії регіонів" Олег Ковтунов (він заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, деякі торгують нафтопродуктами).

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.