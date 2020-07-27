Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами
В "Адміністрації морських портів України" радяться, як підняти з чорноморського дна поблизу пляжу Одеси затонулий танкер Delfi. Турецька компанія пропонує розрізати танкер і дістати його частинами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це повідомили під час брифінгу голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций і голова Адміністрації морських портів Олександр Голодницький.
Куций зазначив, що обласна комісія з надзвичайних ситуацій надала аварії танкера статус надзвичайної ситуації місцевого значення – а отже, буде задіяна скорочена процедура визначення підрядника видалення судна без бюрократичних зволікань.
Голодницький подякував компанії BLAST і P&O за надання буксирів і зазначив, що їхньої провини в невдалих спробах підйому затонулого танкера немає.
Чиновники зазначають, що підйом відбудеться не раніше початку вересня.
Голодницький припустив, що розкриття пакетів із тендерними пропозиціями відбудеться 23-24 серпня, підписання контрактів - наприкінці серпня, а початок робіт - не раніше вересня.
Голова Адміністрації морпортів вів переговори з власником судна Олегом Ковтуновим, але конкретних домовленостей немає. "Думаю, що судновласник має намір продовжувати спроби підйому, і вважаю, що він змушений буде зупинитися", - зазначив Голодницький.
Поки в АМПУ відбувається нарада експертів, які вирішують, як саме судно можна прибрати з пляжу.
Зазначається, що надійшла пропозиція від однієї з турецьких компаній із планом робіт. Згідно з цим планом, "Делфі" розріжуть на дві частини і видалять спочатку носову, а потім і кормову частину судна.
Вартість робіт - від мільйона доларів плюс додаткові витрати, сказав Голодницький.
Ні Куций, ні Голодницький не змогли відповісти на запитання, як власник судна компенсує державі витрати.
Формальним власником танкера зараз є британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17.
Зазначається, що справжнім власником танкера "Делфі" є колишній депутат Миколаївської обласної ради від "Партії регіонів" Олег Ковтунов (він заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, деякі торгують нафтопродуктами).
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.
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без тендеров естественно. вавий любит все турецкое
наши, которые еще помнят руки (с), еще умею и знают как (не с цирковой школы и шоубиза конечно)
думаю во всех портовых городах есть спецы на рембазах... которые б с этим справились
...
в Украине куча инженерных мореходных и судостроительных универов с профессорами, капитанами в ракушках, механиков, инженеров и тд..
Есть судостроительные заводы и верфи...
Есть достаточно много специалистов тех.специальностей И не могут НИЧЕГО сделать с этим долбанным танкером почти на поверхности...
НЕ на глубине 200 метров, а на поверхности...
Турок блин просим...
Пипец..!!!
а по сути - вы сумму видели? лям зелени плюс дополнительные расходы. это большой куш. думается мне его специально не "смогли" поднять-сдернуть с мели на днях.
-как танкер делить будем ?
Наши ответят
-50 на 50
А резать на части судно которое село на мель...это верх идиотизма...
Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...
С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРАИНА ВСЕ БЕДНЕЕ! КАК УКРАИНА вообще продержалась 30 лет??
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом!?
Какая угроза страшнее: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ?!
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан.
Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников.
Это они жрут страну… и они пьют ее кровь.
Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет.
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3210150%2Fsituatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami%3Ffbclid%3DIwAR1f9yQ3yGEV6wmeZZrCh7HcTtx8MCzauuoyvwN9W5DfyvQGlUfbd2B3DJU&h=AT0CDfKmiopMsrnEbIUfgZ8Mu0-RcN3-Gz-FwxW3jVtQ_UbIz1fbmXOSzNs_vwBw_qjddRuIZXlR8xJgKe7U7g2IRoVqgtO9IWUOYfAku3DKGhFLANI3W7b7jF0U2n8CecrW&__tn__=R]-R&c[0]=AT1G513S6eWxDFHiwIwcjDVgA9lt7NwP_fsrrVhl2defE_7MU8VpdtbOKPznIVHT8u6eny8AdSeKea98njU6Lh3uR-znaK_bbohsyJhaMtRBg3XNv8DpO-AK7UDSTuD_YI0g0VbrH8VcKnkme-jzuGi--IcyU2c2UFKjbcF061GjlOrufa7g https://censor.net.ua/news/3210150/situatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami
По сведениям «Думской», настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, в частности ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», ООО «Наше дело ОК», ООО «Мистер Дрейк», ЧП «Меркурий», ООО «Красный дракон», ООО «Данко ДО», ООО «Х-ойл» и прочие. Некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.
По https://korrespondent.net/ukraine/events/206396-deputat-regional-poluchil-kredit-putem-moshennichestva данным СМИ , в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовав документы своего шофера, оформил банковский кредит на сумму 24 тысячи гривен. Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило. Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал, об использовании его документов не знал, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.Сотрудники службы безопасности приехали к Ковтунову и попытались договориться о погашении кредита, но разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что они будут вынуждены обратиться к его партийному руководителю - Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): «Мне п…й».В 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).Также среди «подвигов» владельца «Делфи» - махинации с земельными участками и перепродажа пляжей в окрестностях Очакова.Юрий Голиков, с которым контактируют власти Одесской области, - вполне официальный бизнес-партнер Ковтунова, соучредитель и директор ряда его фирм. К примеру, он возглавляет компанию «Данко ДО», совладельцем которой числится жена экс-регионала Алла Ковтунова. Формальным собственником танкера, напомним, сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. Похожее название носит и одесская компания Ковтунова (ООО «Мистер Дрейк»), занимающееся «неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями».До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом - Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.