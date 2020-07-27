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Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами

Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами

В "Адміністрації морських портів України" радяться, як підняти з чорноморського дна поблизу пляжу Одеси затонулий танкер Delfi. Турецька компанія пропонує розрізати танкер і дістати його частинами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думская", про це повідомили під час брифінгу голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций і голова Адміністрації морських портів Олександр Голодницький.

Куций зазначив, що обласна комісія з надзвичайних ситуацій надала аварії танкера статус надзвичайної ситуації місцевого значення – а отже, буде задіяна скорочена процедура визначення підрядника видалення судна без бюрократичних зволікань.

Голодницький подякував компанії BLAST і P&O за надання буксирів і зазначив, що їхньої провини в невдалих спробах підйому затонулого танкера немає.

Чиновники зазначають, що підйом відбудеться не раніше початку вересня.

Голодницький припустив, що розкриття пакетів із тендерними пропозиціями відбудеться 23-24 серпня, підписання контрактів - наприкінці серпня, а початок робіт - не раніше вересня.

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Голова Адміністрації морпортів вів переговори з власником судна Олегом Ковтуновим, але конкретних домовленостей немає. "Думаю, що судновласник має намір продовжувати спроби підйому, і вважаю, що він змушений буде зупинитися", - зазначив Голодницький.

Поки в АМПУ відбувається нарада експертів, які вирішують, як саме судно можна прибрати з пляжу.

Зазначається, що надійшла пропозиція від однієї з турецьких компаній із планом робіт. Згідно з цим планом, "Делфі" розріжуть на дві частини і видалять спочатку носову, а потім і кормову частину судна.

Вартість робіт - від мільйона доларів плюс додаткові витрати, сказав Голодницький.

Ні Куций, ні Голодницький не змогли відповісти на запитання, як власник судна компенсує державі витрати.

Формальним власником танкера зараз є британська компанія MISTER DRAKE PC. Її юридична адреса: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й поверх, Коледж хаус, вул. Кінг Едвардс Роуд 17.

Зазначається, що справжнім власником танкера "Делфі" є колишній депутат Миколаївської обласної ради від "Партії регіонів" Олег Ковтунов (він заснував майже два десятки компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві, деякі торгують нафтопродуктами).

Читайте також: Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його"

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. Однак спроби підняти танкер поки не увінчалися успіхом.

 

Автор: 

Одеса (5496) танкер (345) Куций Максим (56)


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Топ коментарі
+9
вот удивляюсь я тоже..
в Украине куча инженерных мореходных и судостроительных универов с профессорами, капитанами в ракушках, механиков, инженеров и тд..
Есть судостроительные заводы и верфи...
Есть достаточно много специалистов тех.специальностей И не могут НИЧЕГО сделать с этим долбанным танкером почти на поверхности...
НЕ на глубине 200 метров, а на поверхности...
Турок блин просим...
Пипец..!!!
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27.07.2020 16:08 Відповісти
+4
т.е. как бы уже и "разрезать и достать частями" наши не могут...?
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27.07.2020 16:03 Відповісти
+4
Турки хочу будувати мечеть в центрі Києва, корабель піднімають... що трапилось з нашою країною? одні клоуни залишились?
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27.07.2020 16:14 Відповісти
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27.07.2020 16:02 Відповісти
Ідіоти, кругом ідіоти! Цей вонючий портовський бункеровщик можна підняти за місяць звичайним плавкраном. Припідняти плавкраном, заробити пробоїни на тій стороні на якій він лежить, відкачати воду з трюмів, він стане легшим і буксирами зсунути його на глибоку воду! Ну, млять це вже можна було зробити кілька разів! Плавкран 100 тон є в Чорноморському морському торговому порту, водолази є у ВМСУ, **** там робити?
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27.07.2020 16:14 Відповісти
Потрібно поручити роботи ВМСУ, надати їм 100-тонний плавкран і віддати їм цей бункеровщик Делфі в склад ВМСУ!
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27.07.2020 16:15 Відповісти
А якщо осадка плавкрана більша ніж глубина там де танкер?
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27.07.2020 17:10 Відповісти
с кем поспорить что эта компания и будет поднимать этот бедный танкер?
без тендеров естественно. вавий любит все турецкое
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27.07.2020 16:02 Відповісти
Не оманут?
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27.07.2020 16:15 Відповісти
т.е. как бы уже и "разрезать и достать частями" наши не могут...?
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27.07.2020 16:03 Відповісти
Кто "наши" ? Жопорукие смешные ?
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27.07.2020 16:05 Відповісти
нет...
наши, которые еще помнят руки (с), еще умею и знают как (не с цирковой школы и шоубиза конечно)
думаю во всех портовых городах есть спецы на рембазах... которые б с этим справились
Турецька компанія пропонує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi і дістати його частинами - Цензор.НЕТ 7640

...
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27.07.2020 16:17 Відповісти
Мне нужна пожарка с пенообразователем и газорезчик и небольшой плав кран...и ночью все можно порезать и сдать на металлолом...
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27.07.2020 17:15 Відповісти
так може просто дать об"яву: хто витягне - той від здачіна металолом і отримає прибуток. черга буде.
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28.07.2020 07:57 Відповісти
Тут проблема чтобы не бабахнул...либо зтянут в плавдок, а затем полностью залитый водой порежут, либо отсеки пеной заполнят и порежут
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28.07.2020 08:17 Відповісти
вот удивляюсь я тоже..
в Украине куча инженерных мореходных и судостроительных универов с профессорами, капитанами в ракушках, механиков, инженеров и тд..
Есть судостроительные заводы и верфи...
Есть достаточно много специалистов тех.специальностей И не могут НИЧЕГО сделать с этим долбанным танкером почти на поверхности...
НЕ на глубине 200 метров, а на поверхности...
Турок блин просим...
Пипец..!!!
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27.07.2020 16:08 Відповісти
да потому шо долбойобы руководят. понабирали корочек о высшем образовании, а как были долбойобами, так и остались.и так поголовно по постсовку. одни долбойобы, так и живём...
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27.07.2020 22:43 Відповісти
Давно пора.
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27.07.2020 16:03 Відповісти
Разрежут , переплавят , построят новый танкер . Учитесь .
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27.07.2020 16:04 Відповісти
Лежит танкер на глубине 1,5 метра. Достать рукожопы не могут. Видно Мурка мышку не позвала.
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27.07.2020 16:07 Відповісти
туркам лишь бы резать...а може одесити хотять його перетворити у ресторан "У затонувшого кораБЛЯ"
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27.07.2020 16:08 Відповісти
!!!!!!!!
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27.07.2020 16:39 Відповісти
Я не фахівець, але може через те, що зелені так довго чухалися з тим танкером, він поступово загрузав у мулі і тому його вже зараз неможливо підняти - вирвати з того піску.
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27.07.2020 16:09 Відповісти
все решается элементарно. гуглим "намывные суда" или "суда для намывки песка"

а по сути - вы сумму видели? лям зелени плюс дополнительные расходы. это большой куш. думается мне его специально не "смогли" поднять-сдернуть с мели на днях.
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27.07.2020 16:14 Відповісти
Вероятнее всего так и было, затонул рядом с берегом постоянное движение песка, с ноября замулило по самое не хочу, и ультиматум владельцу вытаскивай за 3 дня и 2 ночи, нет мы займемся по рыночным ценам.
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27.07.2020 16:20 Відповісти
Мул і пісок можна висмоктати. Просто кличуть-кличуть, щоб вилазив, а танкер вчепився руками й ногами за дно, й не хоче.
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27.07.2020 16:15 Відповісти
зеленский с рыгами держит танкер под контролем
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27.07.2020 16:10 Відповісти
... и в ArcelorMittal сдать на металлолом
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27.07.2020 16:10 Відповісти
Наши умеют только деньги пилить на части ..Турки спросят .
-как танкер делить будем ?
Наши ответят
-50 на 50
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27.07.2020 16:11 Відповісти
а що з цього приводу каже сонцесяйний пісюанон-члєнограй?
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27.07.2020 16:12 Відповісти
Турки хочу будувати мечеть в центрі Києва, корабель піднімають... що трапилось з нашою країною? одні клоуни залишились?
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27.07.2020 16:14 Відповісти
Что-то мы без турок вообще ничего.
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27.07.2020 16:14 Відповісти
скоро норвежские водолазы подтянуться ситуация напряженная как раз момент пилить бабло)) все на помощь все)) казна у нас пустая так мы кредит возьмём))
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27.07.2020 16:50 Відповісти
Назвать этот танкер затонувшим можно лишь с большой натяжкой...
А резать на части судно которое село на мель...это верх идиотизма...
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27.07.2020 16:16 Відповісти
Неужели танкер конрабандистов будет лежать и на День Независимости Украины...

Лежащий танкер Delfi в заливе Одесса как бы метафора ... Украины, территории в центре Европы, которая не может помочь себе и которой не спешат помогать ...

С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРАИНА ВСЕ БЕДНЕЕ! КАК УКРАИНА вообще продержалась 30 лет??

Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом!?
Какая угроза страшнее: ВНУТРЕННЯЯ или ВНЕШНЯЯ?!
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан.
Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников.
Это они жрут страну… и они пьют ее кровь.
Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет.
Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3210150%2Fsituatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami%3Ffbclid%3DIwAR1f9yQ3yGEV6wmeZZrCh7HcTtx8MCzauuoyvwN9W5DfyvQGlUfbd2B3DJU&h=AT0CDfKmiopMsrnEbIUfgZ8Mu0-RcN3-Gz-FwxW3jVtQ_UbIz1fbmXOSzNs_vwBw_qjddRuIZXlR8xJgKe7U7g2IRoVqgtO9IWUOYfAku3DKGhFLANI3W7b7jF0U2n8CecrW&__tn__=R]-R&c[0]=AT1G513S6eWxDFHiwIwcjDVgA9lt7NwP_fsrrVhl2defE_7MU8VpdtbOKPznIVHT8u6eny8AdSeKea98njU6Lh3uR-znaK_bbohsyJhaMtRBg3XNv8DpO-AK7UDSTuD_YI0g0VbrH8VcKnkme-jzuGi--IcyU2c2UFKjbcF061GjlOrufa7g https://censor.net.ua/news/3210150/situatsiya_s_tankerom_delfi_skoro_pokajetsya_detskoyi_igrushkoyi_tak_kak_ukrainskie_chinovniki_desyatiletiyami
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27.07.2020 16:19 Відповісти
Отправьте его в Турцию направленным взрывом.
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27.07.2020 16:21 Відповісти
Лучше пускай Зеля в Турцию на отдых таким способом едет.
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27.07.2020 16:30 Відповісти
Как и сам танкер, обе бирмингемские компании https://dumskaya.net/news/korablekrushenie-tankera-v-odesse-sudno-uchastvo-107218/ фигурируют в уголовном производстве, связанном с деятельности бизнес-группы Сергея Курченко, которая близка к семье экс-президента Виктора Януковича. Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 бизнесмен организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер «Делфи». Источник «Думской» в правоохранительных органах отмечает, что танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не повредил машину, став несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало стационарной «бензоколонкой» - плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.
По сведениям «Думской», настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, в частности ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», ООО «Наше дело ОК», ООО «Мистер Дрейк», ЧП «Меркурий», ООО «Красный дракон», ООО «Данко ДО», ООО «Х-ойл» и прочие. Некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.
По https://korrespondent.net/ukraine/events/206396-deputat-regional-poluchil-kredit-putem-moshennichestva данным СМИ , в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовав документы своего шофера, оформил банковский кредит на сумму 24 тысячи гривен. Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило. Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал, об использовании его документов не знал, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.Сотрудники службы безопасности приехали к Ковтунову и попытались договориться о погашении кредита, но разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что они будут вынуждены обратиться к его партийному руководителю - Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): «Мне п…й».В 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).Также среди «подвигов» владельца «Делфи» - махинации с земельными участками и перепродажа пляжей в окрестностях Очакова.Юрий Голиков, с которым контактируют власти Одесской области, - вполне официальный бизнес-партнер Ковтунова, соучредитель и директор ряда его фирм. К примеру, он возглавляет компанию «Данко ДО», совладельцем которой числится жена экс-регионала Алла Ковтунова. Формальным собственником танкера, напомним, сейчас является британская компания MISTER DRAKE PC. Ее юридический адрес: Лондон НА4 7 АЕ, 2-й этаж, Колледж хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17. Похожее название носит и одесская компания Ковтунова (ООО «Мистер Дрейк»), занимающееся «неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями».До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: сначала в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом - Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.
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27.07.2020 16:42 Відповісти
Ой, зебилье лошарное, турки их уже уму-разуму учат. Да, возми ты, идиото, поставь судно на понтоны надувные и размывай песок по левому борту. Калоша сама завалится на ровный киль и в таком положении оттащить на глубокую воду, где трещины заделать снаружи, шобы можно оттащить в ремонт или на гвозди.. От дебилы... и как они собираются восстанавливать военный флот?
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27.07.2020 16:44 Відповісти
циркачи уже год прошел)) это гавно засрало весь курорт и продолжает срать малыми порциями)) та отдайте его людям, наши мужики его лобзиком за два дня попилят и на чермете отоварятся
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27.07.2020 16:45 Відповісти
а и не говорите ... А какими нужно быть упорото-тупыми, шобы за незграб во власти проголосовать.
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27.07.2020 16:49 Відповісти
А наши валенки не могли этого понять -что даже несведущим было ясно !
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27.07.2020 16:54 Відповісти
Такие маленькие позоры, даже не заметны
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27.07.2020 17:14 Відповісти
А что вы хотите?? Сами голосовали за клоуна -президента и кухарок-министров , вот теперь и жуйте сопли!!
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27.07.2020 20:21 Відповісти
 
 