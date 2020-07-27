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Новини Коронавірус і карантин
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Фонд Порошенка поставив у лікарні 10 тис. високоточних ІФА-тестів на COVID-19: через 17 хвилин вже відомий результат

Фонд Порошенка поставив у лікарні 10 тис. високоточних ІФА-тестів на COVID-19: через 17 хвилин вже відомий результат

Нову партію з 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка отримують медзаклади України. Високоточні тести виробництва швейцарської компанії Roche дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, щоб запобігати поширенню коронавірусу у лікувальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Завдяки Фонду Порошенка загалом в Україну доставлено вже понад 50 тис. тестів Roche.

Завідувач донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я Ігор Горбаль зазначає, що точність тестів надзвичайно висока, практично 99%.

Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук пояснює: вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією. Кучерук дякує Фонду Порошенка за надані тести, адже в лікарні хочуть тестувати і медичних працівників, знати – чи хто хворів, чи не хворів, це дуже вчасно.

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Крім того, наголошується, що ці тести дуже чутливі, аналізатор автоматичний, і через 17 хвилин вже відомо результат.

Директор КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитро Єгоров розповів, що тести Roche – це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу.

За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, медики у першу чергу потребують захисту.

"Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя", – наголосив Порошенко.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8434) Порошенко Петро (15192) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+39
Фонд Порошенко поставил в больницы 10 тыс. высокоточных ИФА-тестов на COVID-19: через 17 минут уже известен результат - Цензор.НЕТ 9306
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27.07.2020 16:16 Відповісти
+36
А зеля фильмы в рашу .
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27.07.2020 16:06 Відповісти
+36
Это настоящий ПРЕЗИДЕНТ в отличие от зеленой гниды.
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27.07.2020 16:11 Відповісти
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Це так робили колись фарисеї, і були засуджені Хрестом,так робить і Порошенко. Але це він дає з награбованого в українців за п'ять років, а не своє!!!
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27.07.2020 21:35 Відповісти
Фонд Порошенка поставив у лікарні 10 тис. високоточних ІФА-тестів на COVID-19: через 17 хвилин вже відомий результат - Цензор.НЕТ 8980
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27.07.2020 21:43 Відповісти
Молодець Порошенко і всі без виключення, хто допомагає.
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27.07.2020 22:00 Відповісти
а по тихому без вони в прессе поросенку нельзя это делать?))))
главное побольше вони ?))))
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28.07.2020 12:48 Відповісти
свиня зебільна, а ти оцінила благодійну діяльність Порошенка в 2014-19роках? Та ти ж про неї і знати не хотів!
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28.07.2020 13:25 Відповісти
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