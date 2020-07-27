Фонд Порошенка поставив у лікарні 10 тис. високоточних ІФА-тестів на COVID-19: через 17 хвилин вже відомий результат
Нову партію з 10 тис. ІФА-тестів від Фонду Порошенка отримують медзаклади України. Високоточні тести виробництва швейцарської компанії Roche дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, щоб запобігати поширенню коронавірусу у лікувальних закладах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Завдяки Фонду Порошенка загалом в Україну доставлено вже понад 50 тис. тестів Roche.
Завідувач донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я Ігор Горбаль зазначає, що точність тестів надзвичайно висока, практично 99%.
Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук пояснює: вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією. Кучерук дякує Фонду Порошенка за надані тести, адже в лікарні хочуть тестувати і медичних працівників, знати – чи хто хворів, чи не хворів, це дуже вчасно.
Крім того, наголошується, що ці тести дуже чутливі, аналізатор автоматичний, і через 17 хвилин вже відомо результат.
Директор КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитро Єгоров розповів, що тести Roche – це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу.
За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, медики у першу чергу потребують захисту.
"Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя", – наголосив Порошенко.
Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.
Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів.
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