Для Німеччини важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності "Північного потоку 2", - представниця уряду Деммер
Німеччина продовжує вважати проєкт газопроводу Nord Stream 2 економічним і виправданим, але підкреслює при цьому необхідність збереження транзитної ролі України.
Про це заявила в понеділок на брифінгу в Берліні представниця федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для федерального уряду центральним питанням є те, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності Nord Stream 2", - сказала Деммер.
Вона нагадала, що підписанням транзитної угоди Росія та Україна створили умови та важливий сигнал гарантування безпеки європейського енергетичного забезпечення.
Що стосується ставлення уряду до проєкту Nord Stream 2, за словами Деммер, воно не змінилося: як і раніше в Берліні вважають його принципово "економічним, але в якому присутній політичний вимір". Німецька сторона відкидає односторонні екстериторіальні санкції, введені США і спрямовані проти німецьких і європейських компаній.
Також речниця зазначила, що уряду відомо про переговори американських представників з німецькими компаніями стосовно недопущення їх участі у завершенні проєкту. Німецький уряд, у свою чергу, також перебуває з цими компаніями в контакті, але про зміст цих контактів Деммер говорити відмовилася.
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Ніхто не має права говорити, що ви - нуль без палички, пусте місце, істеричка та ідіотка.
Россия я считаю правильно делает что хочет избавить европу от нашей бестолковой трубы,
Что бы даже немцы охренели...
Мы верим! (с) Лохи
И ладно бы от отключения этой трубы были только экономические убытки. Украине это даже на руку - меньше развращающих сырьевых денег, больше заработка от своего ума и труда. Но ведь эта труба одна из основных гарантий, удерживающих Рашку от эскалации войны. Станет ненужной - развяжет Рашке руки.
Давайте пожелаем ему хорошо отдохнуть..
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https://twitter.com/filolog1973 Дмитрий
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Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из аэропорта "Жуляны" в Киеве и отправился в Бодрум в Турции. Хотя на сегодня анонсирован митинг партии экс-президента "Евросолидарность" на Банковой, где его сторонники будут обвинять Зеленского в госизмене из-за перемирия на Донбассе.
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железобетонная
ни фига йих жыття нэ вчыть.
надо говорить......
росия нарушает....
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надо европе продлить санкции....
надо трубу...
надо идите вы ....