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Для Німеччини важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності "Північного потоку 2", - представниця уряду Деммер

Для Німеччини важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності

Німеччина продовжує вважати проєкт газопроводу Nord Stream 2 економічним і виправданим, але підкреслює при цьому необхідність збереження транзитної ролі України.

Про це заявила в понеділок на брифінгу в Берліні представниця федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для федерального уряду центральним питанням є те, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності Nord Stream 2", - сказала Деммер.

Вона нагадала, що підписанням транзитної угоди Росія та Україна створили умови та важливий сигнал гарантування безпеки європейського енергетичного забезпечення.

Що стосується ставлення уряду до проєкту Nord Stream 2, за словами Деммер, воно не змінилося: як і раніше в Берліні вважають його принципово "економічним, але в якому присутній політичний вимір". Німецька сторона відкидає односторонні екстериторіальні санкції, введені США і спрямовані проти німецьких і європейських компаній.

Також речниця зазначила, що уряду відомо про переговори американських представників з німецькими компаніями стосовно недопущення їх участі у завершенні проєкту. Німецький уряд, у свою чергу, також перебуває з цими компаніями в контакті, але про зміст цих контактів Деммер говорити відмовилася.

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Автор: 

Німеччина (7475) Північний потік (2473) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+16
Німці хочуть і рибку з'їсти, і ноги не замочити.
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27.07.2020 16:38 Відповісти
+13
Невже Ульріке Деммер вважає українців ідіотами?
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27.07.2020 16:41 Відповісти
+12
Херня. Как только Рашка достроит Северный Поток она заблокирует нашу трубу. А немцы по этому поводу выскажут глубочайшую обеспокоенность и на этом все закончиться.
И ладно бы от отключения этой трубы были только экономические убытки. Украине это даже на руку - меньше развращающих сырьевых денег, больше заработка от своего ума и труда. Но ведь эта труба одна из основных гарантий, удерживающих Рашку от эскалации войны. Станет ненужной - развяжет Рашке руки.
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27.07.2020 16:49 Відповісти
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Німці хочуть і рибку з'їсти, і ноги не замочити.
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27.07.2020 16:38 Відповісти
так ведуть себе російські євреї - ти хоч мені зараз не потрібен, але будь завжди поряд.
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27.07.2020 20:34 Відповісти
Швабы продажные идите в жопу --- вы за ********** пердячий газ кинете нас и глазом не моргнете !!! Озабоченные импотенты
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27.07.2020 20:34 Відповісти
Лаятися не потрібно. Життя просто таке суворе - в міждержавних відносинах кожний сам за себе і нічого особистого.
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27.07.2020 20:50 Відповісти
Невже Ульріке Деммер вважає українців ідіотами?
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27.07.2020 16:41 Відповісти
Лише 8%. Тому що вони 5 років вірили і продовжують вірити що Німеччині і Росії не дадуть побудувати прямий газопровід. А за цей час його успішно будували.
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27.07.2020 16:44 Відповісти
23 июня 2020

Россию отправился грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов. Об этом сообщает экологическая общественная организация «Экозащита».
Состав из 12 вагонов стартовал с земли Северный Рейн-Вестфалия, где расположен завод Urenco по обогащению урана. Отходы, образующиеся при обогащении урана при производстве топлива для АЭС, отправили на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область. Когда состав прибудет в Россию, не уточняется. Помимо этого, по данным экологов, часть контейнеров с отходами отправили на грузовиках в Амстердам. Там их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Петербургом.С начала 2020 года, по оценке «Экозащиты», в Россию доставили свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Последний груз с 600 тоннами отходов доставили из Германии 15 июня. Поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились в 2019 году после десятилетнего перерыва. «Гринпис»
Отказ от АЭС в Германии: процесс идет, будущее Вскоре после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году правительством Германии при поддержке всех парламентских партий было принято решение отказаться от атомной энергетики. Восемь из семнадцати германских АЭС были отключены сразу же, четыре года спустя настала очередь станции Графенрайнфельд. Отработав 34 года, в ночь с 27 на 28 июня она была отключена от сети. Оставшиеся восемь атомных станций ФРГ будут также отключены, согласно плану, в 2018-м, 2020-м и 2022-м годах.
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27.07.2020 16:58 Відповісти
Значит Германия хочет прочно сесть на газ.
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27.07.2020 17:42 Відповісти
заканчивай жаловаться, организуй красную бригаду из мигрантов и взорви этот чёртов поток к едрене фене. Будь героем.Ты сможешь.
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27.07.2020 17:04 Відповісти
та що там Деммер, я після останніх виборів без усякої німчури так думаю.
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27.07.2020 16:44 Відповісти
Такі дійсно є, але не всі, щоб слухати Деммер.
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27.07.2020 16:48 Відповісти
У тому й справа, що Деммер не ідіот.
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27.07.2020 16:44 Відповісти
Ти як завжди не читав статтю. Деммер жінка.
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27.07.2020 16:50 Відповісти
Ти, як завжди, неосвічений. Тобі завжди 15. Ідіот не змінюється за родами.
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27.07.2020 16:52 Відповісти
У тебе не змінюється розум.
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27.07.2020 16:53 Відповісти
Це ти по собі судиш, вчися
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27.07.2020 16:56 Відповісти
Тобі знову в школу,комуніст недорізаний.
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27.07.2020 16:57 Відповісти
табе я мало посилав, гівно? ти і є, 15-річний комуніст.
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27.07.2020 18:36 Відповісти
Приклад:
Ніхто не має права говорити, що ви - нуль без палички, пусте місце, істеричка та ідіотка.
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27.07.2020 16:56 Відповісти
Змінюється
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27.07.2020 18:34 Відповісти
Ну то коли одружишся - то ти будеш Іванов, а жінка твоя - Івановка
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27.07.2020 18:42 Відповісти
Фу, який ти бридкий. Одразу на особистості
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27.07.2020 18:55 Відповісти
это просто дипломатия и не более.
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27.07.2020 16:59 Відповісти
Це не так. Багато німецьких політиків на утриманні Газпрому.
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27.07.2020 17:09 Відповісти
и это нормально и надо понимать чужие интересы.
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27.07.2020 17:11 Відповісти
Тобто і ви за росію. Зрозуміло.
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27.07.2020 17:13 Відповісти
я не за россию, но Украина тут пятое колесо в телеге.
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27.07.2020 17:15 Відповісти
Мені достатньо про "чужі інтереси". Щось козацьке місто Суми вам не рідне.
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27.07.2020 17:17 Відповісти
нет, я русская и останусь такой. Уж извините если обидела.
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27.07.2020 17:18 Відповісти
Я і кажу, що ви не українка. Хто у Сумах корінний я знаю і дякую Всевишньому, що не москаль.
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27.07.2020 17:20 Відповісти
я гражданка Украины. Вы зря противоспоставляете нации. Мы живем в одной стране, но обьективно если посмотреть с этой трубой уже надоело возится. Русский газ качать и чтобы вы потом кричали что на оккупантов все работают. Это замкнутый круг.
Россия я считаю правильно делает что хочет избавить европу от нашей бестолковой трубы,
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27.07.2020 17:26 Відповісти
"...и нашей бестолковой страны". Так?)
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27.07.2020 18:32 Відповісти
да, слабые и лишние звенья надо убирать. Нажаль но Украина это слабое звено в данном вопросе.
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27.07.2020 18:54 Відповісти
Пані Третьякова, це ви?)
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27.07.2020 20:17 Відповісти
Мокша,мордвинка,или удмуртка?
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27.07.2020 18:49 Відповісти
не имеет значения. Гражданка Украины и все.
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27.07.2020 18:55 Відповісти
А хто зважає на наші інтереси?
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27.07.2020 18:29 Відповісти
Германия чисто про свою экономику заботится, что на политическом языке значит "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение".
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27.07.2020 16:42 Відповісти
наш 42-х летний не-Лох должен вписаться за этот Северный поток - 2..
Что бы даже немцы охренели...
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27.07.2020 16:42 Відповісти
Іншою мовою - Німеччина хвилюється щоби країна окупант могла надалі їм постачати газ...
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27.07.2020 16:45 Відповісти
Для Украины важно чтобы никакого СП-2 не было в природе!
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27.07.2020 16:47 Відповісти
А кого интересует ее мнение? Интересуются мнением сильных, а не поставщиков наймитов-заробитчан
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27.07.2020 19:02 Відповісти
Для Германии важно вложить деньги и не заработать?
Мы верим! (с) Лохи
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27.07.2020 16:49 Відповісти
Херня. Как только Рашка достроит Северный Поток она заблокирует нашу трубу. А немцы по этому поводу выскажут глубочайшую обеспокоенность и на этом все закончиться.
И ладно бы от отключения этой трубы были только экономические убытки. Украине это даже на руку - меньше развращающих сырьевых денег, больше заработка от своего ума и труда. Но ведь эта труба одна из основных гарантий, удерживающих Рашку от эскалации войны. Станет ненужной - развяжет Рашке руки.
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27.07.2020 16:49 Відповісти
нелегко ей придётся - даже,при наличии огромного количества малороссов в Украине..
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27.07.2020 16:55 Відповісти
https://censor.net/user/99339 - может не в тему, но главный НЕ малорос Порошенко улетел в Турцию...

Давайте пожелаем ему хорошо отдохнуть..

https://twitter.com/filolog1973

https://twitter.com/filolog1973 Дмитрий

https://twitter.com/filolog1973 @filolog1973

·https://twitter.com/filolog1973/status/1287735882880081920 53 мин

Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из аэропорта "Жуляны" в Киеве и отправился в Бодрум в Турции. Хотя на сегодня анонсирован митинг партии экс-президента "Евросолидарность" на Банковой, где его сторонники будут обвинять Зеленского в госизмене из-за перемирия на Донбассе.

Как уже становится понятным, самого лидера протеста на акции не будет. Но уверены, что он может наблюдать за происходящим в социальной сети, пребывая на каком-нибудь частном пляже за бокальчиком прохлодительного напитка.

Уточним, что самолет Learjet 60, бортовой номер T7-ISH взлетел в понедельник, 27 июля, в 13:42. Стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец.

Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер - Цензор.НЕТ 2800
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27.07.2020 17:01 Відповісти
от этого факта у российских военнослужащих прибавится мотивации в деле бессмысленного умирания в полях и городах Украины ?
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27.07.2020 17:10 Відповісти
ну я же написал, что не совсем по теме...
просто захотелось поделится радостью за нашего Гетмана..
вы не рады..?
А насчет мотивации орков.. - мне похер на них и их помирание.
Я сейчас думаю о мотивации воинов ВСУ... - осталась она или уже не много...
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27.07.2020 17:13 Відповісти
Мотивація є, але не завдяки бубочці.
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27.07.2020 17:15 Відповісти
так а вот она
железобетоннаяДля Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер - Цензор.НЕТ 2451
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27.07.2020 17:41 Відповісти
Все вокруг выигрывает, только Украина проигрывает
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27.07.2020 16:50 Відповісти
Если это так важно, то зачем сп2 строить? Или стройте его через Украину, раз это важно.
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27.07.2020 16:54 Відповісти
Не за то стоял майдан. Скоро будет демократический газ с запахом свободы из США. Будем греть чайник по праздникам, но с высоко поднятой головой.
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27.07.2020 17:07 Відповісти
Не глупите, уже нюхали росиянской газ не с запахом, а реальным рабством и некоторые нюхают его до сих пор. Чем же вам свобода так не нравится? Тем что за лизание хозяйского сапога вас обещали кормить хорошо? Так это не ваш выбор, а выбор хозяина кормить или не кормить ваш удел лизать хозяйский сапог, раз свобода вам не нужна.
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28.07.2020 08:11 Відповісти
Само собой, что укр. ГТС, как резерв, всей ЕС пригодится, но платить за ее бесприбыльное содержание должна сама Украина.
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27.07.2020 16:56 Відповісти
В Украине еще и хранилища,для половины Европы.Засуньте свой СП 2 в очко Миллеру.
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27.07.2020 17:04 Відповісти
Но практика показала, что Европа без них чудесно может обойтись, так что в жопу скорее они пойдут, чем СП.
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27.07.2020 17:42 Відповісти
Не так ! В єтом году европейские газотрейдерьі начали активно использовать украинские ПХГ , ранее такого не бьіло.
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27.07.2020 18:45 Відповісти
А что было - где сравнение в цифрах?
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27.07.2020 18:57 Відповісти
С нулем легко сравнивать.
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27.07.2020 19:03 Відповісти
Так вперед, если легко!
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27.07.2020 19:05 Відповісти
Сам понял , что написал , К° ?
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27.07.2020 20:00 Відповісти
ляпнула и автоматом зиганула на портрет путлера...
ни фига йих жыття нэ вчыть.
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27.07.2020 16:58 Відповісти
Достройте сначала.Вас треска об буй-треснула.
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27.07.2020 17:01 Відповісти
Только Украине можно качать газ агрессора. Все остальные куплены ******.
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27.07.2020 17:02 Відповісти
Хотят иметь запасной вариант, если СП-2 не достроят. Вот и вся суть их говорильни.
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27.07.2020 17:08 Відповісти
Не вся суть в цьому. Там багато хто отримує російські гроші. А ще ти не відповів за "перемир'я", бо вже йдуть обстріли та захоплення сірої зони.
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27.07.2020 17:12 Відповісти
Вот как напишут на УН сколько лесятков-сотен квадратных км в серой зоне захватили, тогда и будет о чём говорить. Пока что это так...эмоции, а на них я перестал реагировать, ибо именно их от меня и добиваются.
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27.07.2020 17:19 Відповісти
Вже приблизно відомо, але сам факт обстрілу є достатнім. Я так я знав, що ви не відповідаєте за свої слова.
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27.07.2020 17:22 Відповісти
Слушай, я тебе скажу так честно, как на предсмертной исповеди: всё это ерунда, пока не озвучат официально. А на всех этих "распятых мальчиков"(неважно какая политсила о них вещает) я уже просто не ведусь. Цифры и факты будут-тогда и будет о чём говорить. Пока что-просто не о чем.
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27.07.2020 17:44 Відповісти
То Вам щоб "говорити" треба щоб "сіру зону"(територію України) захопили? Ще чого не вистачало
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27.07.2020 18:26 Відповісти
Ерунда.
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27.07.2020 18:30 Відповісти
Тобто по-суті заперечень немає
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27.07.2020 18:36 Відповісти
Когда я сказал ерунда, то речь была о том, что никто ту серую зону не захватит в целом (кто верит в захват неск.сотен кв.км территории-тем людям надо не мне, а какому-нибудь Леусенко писать, это как раз его уровень рассуждений).
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27.07.2020 19:01 Відповісти
На ЦН т.е.
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27.07.2020 17:19 Відповісти
Союзнички со времен Гитлера-Сталина.
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27.07.2020 17:11 Відповісти
Для Германии важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока 2", - представитель правительства Деммер - Цензор.НЕТ 832
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27.07.2020 17:15 Відповісти
Ага,,, важно им ,,,. Лицемеры
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27.07.2020 17:17 Відповісти
Не смешите людей. У вас уже есть один поток. Плюс трубопроводы через Беларусь и Украину.. Ну и зачем вам 2 й поток.. Если у Германии такое 2 искреннее" желание сохранить украинский транзит.. Немцы все больше начинают походить на евреев ( упаси Боже это не по национальности, а по подходу к гешефту)
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27.07.2020 18:22 Відповісти
Гидотне лицемірство
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27.07.2020 18:23 Відповісти
надо ввести санкции.....
надо говорить......
росия нарушает....
надо говорить....
надо европе продлить санкции....
надо трубу...
надо идите вы ....
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27.07.2020 18:32 Відповісти
Как только СП2 будет закончен, риторика Германии сразу поменяется на противоположную. Бизнес - ничего личного.
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27.07.2020 18:44 Відповісти
Всё это немецкое враньё на современный лад!! Козлы немецкие , вечно озабоченные, но ничего не делающие!!
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27.07.2020 18:52 Відповісти
Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии!
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27.07.2020 19:09 Відповісти
blah-blah-blah...сподіваюсь бундеси відчують свою палку любов до мордора, хоча б на своїх кишенях... курви.
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27.07.2020 19:12 Відповісти
"экономичным, но в котором присутствует политическое измерение", - это надо понимать так: мы что хуже Шредера, тоже денег хотим.
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27.07.2020 19:24 Відповісти
Эти немцы мать родную продадут, ради денег, Шредер тому свидетельство. Америка просто ставит их на место.
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27.07.2020 19:26 Відповісти
фрицы и жабоеды есть подельники врага и оккупанта Украины...СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОНИ ЕСТЬ ВРАГИ Украине и ее народу
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27.07.2020 19:43 Відповісти
Для Німеччини важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу і за наявності "Північного потоку 2", - представниця уряду Деммер - Цензор.НЕТ 8257
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27.07.2020 21:39 Відповісти
Продажные двуличные ляди. Нах те ценности когда маячит барыжить газком,хоть и с запахом крови Украины.
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27.07.2020 22:58 Відповісти
 
 