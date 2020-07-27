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Новини Хабарники
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На Дніпропетровщині начальник відділення поліції упіймався на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру в хабарництві начальникові одного з відділень Кам'янського відділу поліції Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині начальник відділення поліції упіймався на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура 01

За даними слідства, начальник відділення поліції вимагав від громадянина 5 000 гривень хабаря за повернення спецтехніки: екскаватора і мікроавтобуса, які були вилучені в рамках кримінального провадження. Крім того, правоохоронець повідомив, що за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності необхідно платити йому щомісяця від 10 000 до 15 000 гривень.

На Дніпропетровщині начальник відділення поліції упіймався на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура 02

На Дніпропетровщині начальник відділення поліції упіймався на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура 03

Зараз поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні згаданого кримінального злочину за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Читайте також: На Донеччині командиру військової частини повідомлено про підозру в хабарництві, - прокуратура

Автор: 

хабар (4730) Нацполіція (15267) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Дніпропетровська область (3846)


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Топ коментарі
+2
аваков, повысь мусорам зарплату, шо ты за министр?
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27.07.2020 17:05 Відповісти
+2
вместе с Зелей мельчает все..
начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс гривен....

раньше такие смешные суммы замы начальников собирали - а потом уже общак делили в конце рабочего дня...
страна летит в пропасть..
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27.07.2020 17:07 Відповісти
+2
Совсем страна обнищала Если чувак имеющий работу должность возможность карьеры и ведомственной пенсии готов всё потерять за 5 тысяч
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27.07.2020 17:08 Відповісти
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нумизматов гыноцыдять...
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27.07.2020 17:04 Відповісти
аваков, повысь мусорам зарплату, шо ты за министр?
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27.07.2020 17:05 Відповісти
5к гривень... Ну якщо людина за таку х.ню ризикує, то може просто потрібно їй дати нормальну зарплату? Нам не дешевше платити їм людські зарплати, чим утримувати купу народу яка їх нібито ловить?
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27.07.2020 17:06 Відповісти
А людська зарплата, це яка?
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27.07.2020 17:09 Відповісти
найвэлычниший гундосил что-то про 6 т. гривен..
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27.07.2020 17:11 Відповісти
У начальника отделения полиции 6 тысяч? По-станиславскому: не верю. 16 - еще может быть.
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27.07.2020 17:17 Відповісти
я хз
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-zarplata-5000-6000-griven-ne-bednost

а кому ж еще верить,как не Ему ?
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27.07.2020 17:43 Відповісти
Блин, авакян, у тебя вся полиция взяточники, что-ли, ну прям все в тебя пошли.
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27.07.2020 17:07 Відповісти
вместе с Зелей мельчает все..
начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс гривен....

раньше такие смешные суммы замы начальников собирали - а потом уже общак делили в конце рабочего дня...
страна летит в пропасть..
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27.07.2020 17:07 Відповісти
Крохоборов при любой власти хватает.
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27.07.2020 17:37 Відповісти
Измельчала полиция. Всего 5 тысяч требуют. ПОЗОР!!!
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27.07.2020 17:08 Відповісти
Совсем страна обнищала Если чувак имеющий работу должность возможность карьеры и ведомственной пенсии готов всё потерять за 5 тысяч
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27.07.2020 17:08 Відповісти
Слуги(сарана, честь і совість є-нації)) все навколо підчистили, вигризли до корінців. прирекли аваківців на "голодомор". Бєня рятуй!!!
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27.07.2020 18:25 Відповісти
"Я не хотел,я-машинально"(Ш.Балаганов).
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27.07.2020 17:10 Відповісти
А обыск дома провели? Имущество арестовали?
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27.07.2020 17:10 Відповісти
Маска зеленого цвета. Ты так похожа на лето.
В зелень лесную одеты
Слова твои.
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27.07.2020 17:14 Відповісти
А нормативы по физ. подготовке они сдают или все кануло в лету.
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27.07.2020 17:17 Відповісти
За физподготовку не доплачивают, а все шо даром, то ненужно.
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27.07.2020 17:39 Відповісти
А чего вы хотели то, граждане? Если в рай попасть вообще на халяву, без забот и хлопот возжелали- Зеля должон в клювике был приконячить... Ничего с того не поимев. Это просто умонепостижимое желание- и все типа норм... Но нарид типа, имеет право, да? А полицай более приземлен- пять шт. гривасей захотел. Он виновен? А подумать? В таком случае, весь 73% бомонд нужно выводить за бруствер...
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27.07.2020 17:42 Відповісти
мусора и этим все сказано. что делать обычным мусорам , если главный мусор сам бизнесмусор)))
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27.07.2020 19:29 Відповісти
 
 