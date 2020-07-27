На Дніпропетровщині начальник відділення поліції упіймався на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці повідомили про підозру в хабарництві начальникові одного з відділень Кам'янського відділу поліції Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
За даними слідства, начальник відділення поліції вимагав від громадянина 5 000 гривень хабаря за повернення спецтехніки: екскаватора і мікроавтобуса, які були вилучені в рамках кримінального провадження. Крім того, правоохоронець повідомив, що за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності необхідно платити йому щомісяця від 10 000 до 15 000 гривень.
Зараз поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні згаданого кримінального злочину за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.
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https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-zarplata-5000-6000-griven-ne-bednost
а кому ж еще верить,как не Ему ?
начальник отделения полиции попался на взятке 5 тыс гривен....
раньше такие смешные суммы замы начальников собирали - а потом уже общак делили в конце рабочего дня...
страна летит в пропасть..
В зелень лесную одеты
Слова твои.