На Дніпропетровщині начальник відділення поліції упіймався на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці повідомили про підозру в хабарництві начальникові одного з відділень Кам'янського відділу поліції Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

За даними слідства, начальник відділення поліції вимагав від громадянина 5 000 гривень хабаря за повернення спецтехніки: екскаватора і мікроавтобуса, які були вилучені в рамках кримінального провадження. Крім того, правоохоронець повідомив, що за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності необхідно платити йому щомісяця від 10 000 до 15 000 гривень.

Зараз поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні згаданого кримінального злочину за ч.3 ст.368 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

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