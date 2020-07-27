УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11584 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 969 106

РФ несе відповідальність за дотримання режиму припинення вогню і зазнає санкцій за його порушення, - Резніков

РФ несе відповідальність за дотримання режиму припинення вогню і зазнає санкцій за його порушення, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков зазначає, що Російська Федерація не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, але при цьому чудово знає, що несе за це відповідальність, і зазнає санкцій за невиконання Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це стара пісня на новий лад про те, що нібито вони тут не причетні. Вони, насправді, бояться брати на себе відповідальність у будь-якому випадку, тому що вони прекрасно знають, що якраз цю відповідальність несуть. І, зокрема, санкції стосуються їх не лише через окупацію Криму або MH17, а й невиконання Російською Федерацією Мінських угод, оскільки вони є стороною Мінських угод", - сказав віцепрем'єр.

Резніков зазначив, що є чітка інформація від українських військових і розвідників, що всі збройні формування, що перебувають на сьогодні на окупованій частині Донецької та Луганської областей України, є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

"Тому, звісно ж, там командують російські офіцери, і вони забезпечують поширення цієї команди, цього наказу (про припинення вогню - ред.). Вони просто його ніколи не покажуть, і не оформлять це рішеннями збройних формувань ОРДЛО. Хочу нагадати, що "збройні формування ОРДЛО" - це лексика Мінських угод, підписаних у 2014 році", - наголосив він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту".

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку доби вже двічі порушували режим повного припинення вогню, - Командувач ОС Кравченко. ВIДЕО

Автор: 

росія (65974) санкції (12079) Донбас (22357) перемир’я (993) мінські угоди (2231) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резников - Цензор.НЕТ 3833
показати весь коментар
27.07.2020 17:18 Відповісти
+34
Да неужели? Вас уже мокнули по самое нихочу и показали всю вашу никчемность. Это просто фейеричный кидок бубочки ******

РФ несет ответственность за соблюдение режима прекращения огня и подвергается санкциям в случае его нарушения, - Резников - Цензор.НЕТ 1593
показати весь коментар
27.07.2020 17:19 Відповісти
+21
Если у пожарных отобрать брандспойты, воду и костюмы - пожары прекратятся © вавий ссыкливый
показати весь коментар
27.07.2020 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Самое интересное, что порохоботы повторяют все тезисы руссоСМИ. Эта тоталитарная секта работает на врага и занята подрывом Украины изнутри
показати весь коментар
28.07.2020 10:24 Відповісти
Ребята из команды Резникова, вас постоянно обманывают! Это непрофессионализм! Шо вы оправдываетесь?
показати весь коментар
28.07.2020 11:16 Відповісти
Есть другие варианты?
показати весь коментар
28.07.2020 11:26 Відповісти
Вариант прекращения агрессии только один, - развал империи зла!
показати весь коментар
28.07.2020 11:18 Відповісти
Та да , а по Крьімскому мосту - землетрясение ? Главное , что никаких усилий прилагать не нужно...
показати весь коментар
28.07.2020 11:39 Відповісти
россияне сами все сделают.
показати весь коментар
28.07.2020 11:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 