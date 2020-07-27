РФ несе відповідальність за дотримання режиму припинення вогню і зазнає санкцій за його порушення, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Резніков зазначає, що Російська Федерація не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, але при цьому чудово знає, що несе за це відповідальність, і зазнає санкцій за невиконання Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це стара пісня на новий лад про те, що нібито вони тут не причетні. Вони, насправді, бояться брати на себе відповідальність у будь-якому випадку, тому що вони прекрасно знають, що якраз цю відповідальність несуть. І, зокрема, санкції стосуються їх не лише через окупацію Криму або MH17, а й невиконання Російською Федерацією Мінських угод, оскільки вони є стороною Мінських угод", - сказав віцепрем'єр.

Резніков зазначив, що є чітка інформація від українських військових і розвідників, що всі збройні формування, що перебувають на сьогодні на окупованій частині Донецької та Луганської областей України, є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

"Тому, звісно ж, там командують російські офіцери, і вони забезпечують поширення цієї команди, цього наказу (про припинення вогню - ред.). Вони просто його ніколи не покажуть, і не оформлять це рішеннями збройних формувань ОРДЛО. Хочу нагадати, що "збройні формування ОРДЛО" - це лексика Мінських угод, підписаних у 2014 році", - наголосив він.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, оскільки "не є учасником конфлікту".

Нагадаємо, Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

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