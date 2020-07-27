УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11591 відвідувач онлайн
Новини
13 264 221

Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути"

Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму:

Опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх виборах Світлана Тіхановська не стала відповідати на запитання про анексію Криму.

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Meduza, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик, своєю головною метою я бачу об'єднання всіх сил для вирішення головного завдання - зміни влади і проведення чесних виборів. Ось на них вже зможуть висуватися політики, в яких будуть чітко визначені погляди, програми. І на чесних, вільних, абсолютно прозорих виборах білоруси зможуть вибрати собі нового керівника країни. Що стосується Донбасу, то там іде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни", - зазначила Тіхановська.

Як повідомлялося, Світлана Тіхановська є ​​дружиною політв'язня і блогера Сергія Тіхановського. Вона висунула свою кандидатуру після того, як її чоловіка затримали за звинуваченням у порушенні громадського порядку. Сергій Тіхановський опинився за ґратами невдовзі після того, як заявив про намір балотуватися в президенти Білорусі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську. ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7967) вибори (6720) Лукашенко Олександр (2661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+63
Простой вопрос про Крым был и остается универсальным и непреодолимым, как серебро для оборотня.
показати весь коментар
27.07.2020 17:30 Відповісти
+39
Вскрылась бабенка.Ссытся правде в глаза смотреть,боится пуйла
показати весь коментар
27.07.2020 17:29 Відповісти
+36
Овца тупая
показати весь коментар
27.07.2020 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ну так поддерживать меньшее зло это и есть наводить порядок.
показати весь коментар
27.07.2020 21:02 Відповісти
Каждый нормальный человек знает, что большее зло это чужая власть над своей страной. Думать по другому это предательство. Если кто-то считает, что где-то в другой стране лучше, то пусть туда и едет, а не призывает чужую власть в свою страну.
показати весь коментар
27.07.2020 23:40 Відповісти
Ок, служи судье Вовку, судье Царевич, судье Зварычу, прокурорам Корнийцу и Шапакину. Они и есть твоя родина, если ты так ставишь вопрос. Только все они ложили на тебя огромнейший болт.
показати весь коментар
28.07.2020 00:37 Відповісти
Кроме того в моем первом комментарии говорится не о туркменах и т.п., а о беларусах и московитах.
показати весь коментар
28.07.2020 00:02 Відповісти
А почему бы московитам не сдаться США или Германии. Там же уровень жизни намного выше.
показати весь коментар
27.07.2020 20:51 Відповісти
Был бы я московитом, сам бы записался в полицаи при американской оккупационной власти.
показати весь коментар
27.07.2020 20:55 Відповісти
Вчера смотрел её в ютюбе.Митинг какой то.Вообщем не всё так однозначно.Лозунги,лозунги,лозунги.Иной раз складывалось впечатление,що она тупо мордовская торпеда для сбития Луки.Бо Лука брыкается и не удобен.А эта Тихановская шо и хто?Може Лука выцепил её мужа на промордовсих настроениях и посадил,щоб за Мордор не топил.Москали посмотрели,що Лука их креатуру сбил на подлёте и жену его напрягли.Тихановская взяла на вооружение евролозунги,мир,дружбу,жвачку и начала по ушам сябрам ездить.Ну,картина в стиле политтехнологий мордовских.Муж узник,жена декабристка,слюни,слёзы....Народ жалостливый поплыл,забижают несправедливо...впрягся за Тихановскую ходят по митингам....А она тупо консерва мордовская.Як вариант.Ну сябрам конечно виднее...
показати весь коментар
27.07.2020 19:53 Відповісти
Перший тест вона не пройшла...
показати весь коментар
27.07.2020 19:54 Відповісти
Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути" - Цензор.НЕТ 2713
показати весь коментар
27.07.2020 20:13 Відповісти
Беларусам надо понимать, что государственность надо беречь как зеницу ока. Если что-то не так с демократией или если народ говорит не на своем языке, то если сберечь государственность, то демократия и язык когда-то будут. Если на этот раз, в пылу борьбы за "демократию", Беларусь потеряет государственность, то государственность к беларусам никогда больше не вернется. И языка никогда больше не будет.
показати весь коментар
27.07.2020 20:19 Відповісти
Кроме того, под видом демократии "оппозиция" рвется к тому, чтобы раздерибанить Беларусь и сделать с нее олигархию. Они спят и видят себя в хатынках на берегах Испании, Италии, как в украинских олигархов. При этом, уже видно, что большинство из них используют помощь из московии. Даже те кто идут по проевропейским лозунгам.

Украинцы имеют много опыта как олигархи и политики нас дурят. Следует понимать, что беларусская "оппозиция" сейчас использует такие же технологии.
показати весь коментар
27.07.2020 20:29 Відповісти
Сказала бы про де-юре и про де-факто - всех бы устроило.
показати весь коментар
27.07.2020 20:32 Відповісти
Але наша вишивата буде вперто вірити, що головне Луку зкинути... пустоголові ідіоти. В Білорусі НЕМАЄ прозахідного кандидата ЛЮБИЙ, хто стане замість маразматика ДЛЯ НАС буде гіршим!
показати весь коментар
27.07.2020 20:40 Відповісти
могла бы ответить, что крым - это крым (п-о, на который претендуют два мафиозных государства).
показати весь коментар
27.07.2020 20:45 Відповісти
Правильная тетка.С учётом того, что она вообще не политик. Всех политиков у нас посадили, сейчас она просто знамя оппозиции.
показати весь коментар
27.07.2020 21:12 Відповісти
Ціханоуская адказала чый Крым https://news.tut.by/economics/694341.html

Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически - российский
показати весь коментар
27.07.2020 21:15 Відповісти
Занятно, а какие тут могут быть "неосторожные слова"? Это как "один раз - не пид"рас"?
Во ***** крашена! Назвать убийцу - убийцей это неосторожное слово?
показати весь коментар
27.07.2020 21:44 Відповісти
Все зрозуміло . Ще одна вата .!! "Навальний" - по білоруськи !! .
показати весь коментар
27.07.2020 22:53 Відповісти
По словам кандидата в президенты Анны Канопацкой все кроме нее и Лукашенко "кремлевские марионетки". Она обещает разорвать союз с Россией.

Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути" - Цензор.НЕТ 4218
показати весь коментар
28.07.2020 02:03 Відповісти
Понятно - раз це "опозиціонерка", то бажаю білорусам ще довгого і тяжкого життя при Таракані.
показати весь коментар
28.07.2020 08:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 