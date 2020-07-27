Суперниця Лукашенка Тіхановська не відповіла на запитання про анексію Криму: "Не хотілося б необережними словами когось відштовхнути"

Опонентка президента Білорусі Олександра Лукашенка на майбутніх виборах Світлана Тіхановська не стала відповідати на запитання про анексію Криму.

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Meduza, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути. Тим більше, що я не політик, своєю головною метою я бачу об'єднання всіх сил для вирішення головного завдання - зміни влади і проведення чесних виборів. Ось на них вже зможуть висуватися політики, в яких будуть чітко визначені погляди, програми. І на чесних, вільних, абсолютно прозорих виборах білоруси зможуть вибрати собі нового керівника країни. Що стосується Донбасу, то там іде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни", - зазначила Тіхановська.

Як повідомлялося, Світлана Тіхановська є ​​дружиною політв'язня і блогера Сергія Тіхановського. Вона висунула свою кандидатуру після того, як її чоловіка затримали за звинуваченням у порушенні громадського порядку. Сергій Тіхановський опинився за ґратами невдовзі після того, як заявив про намір балотуватися в президенти Білорусі.

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