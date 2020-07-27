Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного і Південного, біля Новомихайлівки зафіксовано мінування, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби зафіксовано 2 факти порушення найманцями РФ режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Підсумки за минулу добу

26 липня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил реактивними снарядами, а також з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів снайперської та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 9 населених пунктів: Авдіївки, Водяного, Широкиного, Щастя, Південного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського.

За минулу добу, внаслідок ворожого обстрілу, один український захисник зазнав поранення. Його у задовільному стані доставлено до лікувального закладу та надано необхідну допомогу медиків.

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