На Закарпатті прикордонника затримано на хабарі 600 дол. за допомогу в контрабанді сигарет, - Нацполіція. ФОТО

У Закаратской області правоохоронці затримали прикордонника на хабарі за сприяння контрабанді сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час проведення процесуальних заходів було встановлено, що за хабарі зловмисник сприяв безперешкодному переміщенню тютюнових виробів за межі України поза пунктом пропуску. Зокрема, позначав місце для безперешкодного переміщення товарів. Сума винагороди розраховувалася за формулою: 40 доларів за один ящик.

Сьогодні, 27 липня, правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря за незаконне переміщення 15 ящиків тютюнових виробів. З місця затримання вилучили 600 доларів.

Хабарника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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