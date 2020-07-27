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Новини Хабарники
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На Закарпатті прикордонника затримано на хабарі 600 дол. за допомогу в контрабанді сигарет, - Нацполіція. ФОТО

У Закаратской області правоохоронці затримали прикордонника на хабарі за сприяння контрабанді сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Закарпатті прикордонника затримано на хабарі 600 дол. за допомогу в контрабанді сигарет, - Нацполіція 01

Під час проведення процесуальних заходів було встановлено, що за хабарі зловмисник сприяв безперешкодному переміщенню тютюнових виробів за межі України поза пунктом пропуску. Зокрема, позначав місце для безперешкодного переміщення товарів. Сума винагороди розраховувалася за формулою: 40 доларів за один ящик.

Сьогодні, 27 липня, правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря за незаконне переміщення 15 ящиків тютюнових виробів. З місця затримання вилучили 600 доларів.

На Закарпатті прикордонника затримано на хабарі 600 дол. за допомогу в контрабанді сигарет, - Нацполіція 02

Хабарника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Дивіться також: За добу на Закарпатті запобігли 3 спробам контрабанди сигарет в Угорщину та Румунію, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

хабар (4730) контрабанда (1825) прикордонники (1109) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Закарпатська область (2074)


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Топ коментарі
+1
6ю сотку дали старой купюрой. На етом и спалился😆😆
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27.07.2020 18:39 Відповісти
+1
а шо 600 баксов это такса такая у погранцов?
во Львове - 600 баксов, на Закарпатье - 600 баксов ))) тенденция однако ))))
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27.07.2020 18:44 Відповісти
+1
Демпінгує,гнида...
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27.07.2020 18:45 Відповісти
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Кінець епіхви бідності. Бідний прикордонник 😢
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27.07.2020 18:38 Відповісти
6ю сотку дали старой купюрой. На етом и спалился😆😆
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27.07.2020 18:39 Відповісти
Интересно, у нас есть у пограничников ротации? Чтобы этих неуёмных любителей табака десантировать в район авдеевской промки, освежиться слегка?
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27.07.2020 18:40 Відповісти
В ООС очередь из нормальных пограничников, туда хотят все (комплект почти 100 процентов), так что это поощрение а не на азание, а вот на границе с РФ есть дыры которые затыкают срочниками, так как там служить никто не хочет.
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27.07.2020 22:38 Відповісти
Знов порох винний?
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27.07.2020 18:40 Відповісти
В 2015 году Потрошенко начал уничтожать госпогранслужбу, особенно на границе с РФ, коррупция вернулась к уровню времен Януковоща, многие у бежали в збройники, пришлось срочно восстанавливать срочную службу, удваивая каждый год, теперь в госпогранслужбу срочников чуть меньше чем в ВСУ при составе в 15 раз меньше!!!! Каждый коррупционер-пограничник (да и все остальные и в ВСУ, и в СБУ и в прокуратуре и в судах) за Потроха горой, а вот те кто не приделах ненавидят также как Путлера и Януковоща.
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27.07.2020 22:46 Відповісти
а шо 600 баксов это такса такая у погранцов?
во Львове - 600 баксов, на Закарпатье - 600 баксов ))) тенденция однако ))))
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27.07.2020 18:44 Відповісти
Погранцы,видать,в курсах где и почему по 600,где-то повыше бухгалтерию просмотрели и остались недовольны с нулями подчинённых,оттакэ...
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27.07.2020 20:03 Відповісти
600 долларов выделили для спец операции, вот они по кругу и ходят.
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27.07.2020 22:48 Відповісти
тю... действительно)))) меченые...600 баксов работают ))))
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27.07.2020 22:51 Відповісти
Демпінгує,гнида...
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27.07.2020 18:45 Відповісти
Забавно, а заплата всех "участников процесса" не больше 600 у е? За неделю? А за месяц? А плюс судьи и прокуроры..Убытку минимум 10 тыс у е..
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27.07.2020 19:09 Відповісти
не корысти ж ради, а токмо по воле пославшего его нацальника
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27.07.2020 20:34 Відповісти
 
 