Змінити ставлення РФ до кримського питання можна тільки посиленням санкцій і тиску, - заступниця голови МЗС Джапарова

Без суттєвого посилення санкцій не слід очікувати змін у ставленні Росії до кримського питання. Політичний тиск на Росію має бути сильнішим, а економічні санкції мають бути жорсткішими.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політичний тиск на Росію має бути сильнішим, а економічні санкції мають бути жорсткішими... Ми вважаємо, що не можливо очікувати зміни поведінки Росії щодо кримського питання без значного посилення санкцій", - сказала чиновниця.

Вона наголосила, що Україна має намір посилити звинувачення проти цієї країни у відповідних міжнародних судах - через незаконні дії Росії в Криму та на Донбасі. Також Джапарова вказала на порушення домовленостей щодо режиму припинення вогню, провокації та недотримання Мінських угод з боку Росії.

"На жаль, через небажання Росії відмовитися від збройних провокацій та перейти до сталого спокійного процесу у нас виникають проблеми з виконанням положень безпеки", - сказала Джапарова.

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Вона додала, що саміт лідерів нормандського формату є ключовим елементом переговорного процесу за посередництва Німеччини та Франції, і Україна готова до такої зустрічі.

"Україна готова до зустрічі на рівні лідерів у "нормандському форматі". Тому що ми постійно демонструємо свою прихильність до конструктивної та розумної компромісної політики за всіма напрямками, включаючи політичну практику", - сказала заступниця міністра.

Щодо становища кримськотатрського народу на тимчасово окупованому РФ півострові дипломатка зазначила, що кримськотатарський народ протягом кількох сотень років веде боротьбу проти Росії за право існування та проживання на батьківщині.

"Росія намагається переконати всіх, як вона захищає кримських татар на всіх майданчиках по всьому світу. Вона стверджує, що кримськотатарська мова стала державною мовою і прийняла закон про реабілітацію народу. Ніби народ щасливий. Але насправді гноблення та політичне переслідування явно показують протилежне", - сказала Джапарова.

Вона наголосила, що Україна зацікавлена, щоб питання звільнення Криму від окупації сильніше та активніше звучало на міжнародній арені.

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