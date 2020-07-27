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Новини Санкції проти Росії
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Змінити ставлення РФ до кримського питання можна тільки посиленням санкцій і тиску, - заступниця голови МЗС Джапарова

Змінити ставлення РФ до кримського питання можна тільки посиленням санкцій і тиску, - заступниця голови МЗС Джапарова

Без суттєвого посилення санкцій не слід очікувати змін у ставленні Росії до кримського питання. Політичний тиск на Росію має бути сильнішим, а економічні санкції мають бути жорсткішими.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політичний тиск на Росію має бути сильнішим, а економічні санкції мають бути жорсткішими... Ми вважаємо, що не можливо очікувати зміни поведінки Росії щодо кримського питання без значного посилення санкцій", - сказала чиновниця.

Вона наголосила, що Україна має намір посилити звинувачення проти цієї країни у відповідних міжнародних судах - через незаконні дії Росії в Криму та на Донбасі. Також Джапарова вказала на порушення домовленостей щодо режиму припинення вогню, провокації та недотримання Мінських угод з боку Росії.

"На жаль, через небажання Росії відмовитися від збройних провокацій та перейти до сталого спокійного процесу у нас виникають проблеми з виконанням положень безпеки", - сказала Джапарова.

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Вона додала, що саміт лідерів нормандського формату є ключовим елементом переговорного процесу за посередництва Німеччини та Франції, і Україна готова до такої зустрічі.

"Україна готова до зустрічі на рівні лідерів у "нормандському форматі". Тому що ми постійно демонструємо свою прихильність до конструктивної та розумної компромісної політики за всіма напрямками, включаючи політичну практику", - сказала заступниця міністра.

Щодо становища кримськотатрського народу на тимчасово окупованому РФ півострові дипломатка зазначила, що кримськотатарський народ протягом кількох сотень років веде боротьбу проти Росії за право існування та проживання на батьківщині.

"Росія намагається переконати всіх, як вона захищає кримських татар на всіх майданчиках по всьому світу. Вона стверджує, що кримськотатарська мова стала державною мовою і прийняла закон про реабілітацію народу. Ніби народ щасливий. Але насправді гноблення та політичне переслідування явно показують протилежне", - сказала Джапарова.

Вона наголосила, що Україна зацікавлена, щоб питання звільнення Криму від окупації сильніше та активніше звучало на міжнародній арені.

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Автор: 

Крим (14185) росія (65974) санкції (12079) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+7
Щоб змінити імперське мишлення , треба знищити імперію !!))
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27.07.2020 19:06 Відповісти
+4
Нехай сечу п'ють ці крисчани (с) Москаль
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27.07.2020 19:08 Відповісти
+4
Вже понад 100 років триває незмінний історичний процес, руйнаціі Російської імперіі!!! Нажаль, це довготривалий процес !!))
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27.07.2020 19:11 Відповісти
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Щоб змінити імперське мишлення , треба знищити імперію !!))
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27.07.2020 19:06 Відповісти
поки товстий схудне, худий здохне..
час наш ворог.
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27.07.2020 19:07 Відповісти
Вже понад 100 років триває незмінний історичний процес, руйнаціі Російської імперіі!!! Нажаль, це довготривалий процес !!))
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27.07.2020 19:11 Відповісти
Нехай сечу п'ють ці крисчани (с) Москаль
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27.07.2020 19:08 Відповісти
Крымская политика раши - это чистой воды политика колониального порабощения. Изменение этнической структуры с целью безбедного существования русских в Крыму, котрые быстро вымрут без рабства крымских татар и украинцев - вот цель ***** и "русского мира", история Крыма от хана Гирея, крымских войн, депортации крымских татар и до нашего времени именно об этом говорит - русским не место в Крыму!
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27.07.2020 19:19 Відповісти
Від ханів Гіреїв... Їх багато було! А так все правильно.
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27.07.2020 19:23 Відповісти
1783 р. в криму 0% росіян , н.ч.- понад 80% росіян !!))
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27.07.2020 19:38 Відповісти
Тобто Джапарова не підтримує "перемир'я", яке росія не збиралася виконувати.
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27.07.2020 19:22 Відповісти
Схоже що так,не підтримує!! Ну не схожа вона на Зебілку !!))
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27.07.2020 19:45 Відповісти
Все сроки деликатности или дипломатии скорее кончились. Но я о другом. Джапаровой как татарке скорее всего конечно выгодно иное. Но вот днями была трагедия в Крыму, маоьчик погиб сын закрытого в тюряге активиста татарского движени. Ну вот пусть татары крымчаки и проверят себя. Случай лютый. Но другое тут и давно. Пора говорить о том, что далеко не все татары забунтовали против РФ. Сколько таких в процентах я конечно не знаю. Вот пусть выйдут--заодно и выяснится. А подталкивать официально конечно правильно---но пора знать давно---кто не с нами там. Думаю что много и не только татары. Вышло время нам играть во много игр. Дорого обошлось. Гробы оттуда к нам плывут в глубь страны---нам и считать, нам и решать. Перемирие очередное может чуть поможет---но в который раз не надолго. Есть огромный исламский мир. Вот пусть и подключают. Давно пора.
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27.07.2020 20:24 Відповісти
Ты как котях копчёный выпал! Сам то что сморозил---второпал хоть со второго разу? Лето на на дворе---не перегревайся так. Бродить помёт пойдёт. Здесь же форум. Может на зарплате? У кацапов? Да за такую буру уже не дают. Но я попрошу!
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28.07.2020 01:06 Відповісти
Изменить отношение РФ к крымскому вопросу можно только ужесточением санкций и давления

К сожалению изменить отношение кацапов можно только оружием. История еще по-моему не знала примеров когда оружие можно было бы победить чем либо кроме оружия.
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27.07.2020 19:24 Відповісти
Це в тому випадку, якщо ти сильніший за суперника. А у нас шлях - гальмувати росію в економічному розвитку і лише потім повернути Крим.
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27.07.2020 19:27 Відповісти
слово потим звучит так мыролюбно, так по реформаторски.
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27.07.2020 21:06 Відповісти
За последний месяц на территории Ирана произошли около 10 мощных взрывов....на объектах стратегического значения...неужели Штирлиц?А может Моссад?
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27.07.2020 19:26 Відповісти
Министр иностанных дел Германии заяамл...РАБссия не выполняет своих обязательства посему быдло кремля не возвратят в Мировую цивилизацию.....
Германия утерла нос Трампу по возврату быдла Путлера в J7
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27.07.2020 19:29 Відповісти
За Боинг будет не только Кара Божья,и будут миллиарды долларов по Искам потерпевших...Готовьте Дупло Крысы Мавзолейные
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27.07.2020 19:32 Відповісти
просто интересно какие санкции могут реально вернуть крым?
напрасная трата времени и сил.
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27.07.2020 19:39 Відповісти
Пока по бросовым ценам с РФ мир главных стран свою индустрию кормит и заодно продукцию но не по бросовым в РФ отправляет---забыть про Крым. Это очень давно. С ранней совковии пошло. Сверхрационально мир живёт давно. Всё считают---до спички. потому и богатые. Ну а как кончится---других запрягут. Пора давно решать. Не говоря уже о том---а что делать с тем Крымом на другой день---если правда отдадут.
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27.07.2020 20:32 Відповісти
Злодій, барига, колаборант, на нари довічно і з конфіскацією.
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27.07.2020 22:05 Відповісти
А Ху-Ху не Хо-Хо, идиот ?
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27.07.2020 23:40 Відповісти
Каждый должен в понедельник это сказать, а санкции пусть кто нибудь другой вводит-эти только пи.дят.
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27.07.2020 20:38 Відповісти
как говорили раньше сон разума порождает мыролюбный бред.
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27.07.2020 20:44 Відповісти
 
 