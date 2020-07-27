За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали вже майже 2,5 млрд грн, - Мінфін
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" українські банки видали майже 2,5 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 27 липня повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Загалом за час дії програми оформлено 1446 кредитів.
За минулий тиждень уклали 196 нових угод на загальну суму 638 млнгрн.
"Найбільшим попитом бізнесу продовжують користуватися кредити на рефінансування раніше отриманих позик. За минулий тиждень портфель рефінансованих кредитів в рамках програми зріс на 564 млн грн і становить 1,637 млрд грн", - наголосили в Мінфіні.
Також у відомстві підкреслили, що високим залишається попит бізнесу на інвестиційні кредити в рамках програми. Станом на 27 липня сума заявок на отримання позик в рамках цього продукту становила 5,129 млрд грн.
Програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу стартувала в лютому. Її реалізує Фонд розвитку підприємництва. У Міністерстві фінансів повідомляли, що програма передбачає створення умов для здешевлення і доступності кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5%, 7% і 9% річних за кредитами в національній валюті, а також надання часткових гарантій.
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ведь реально, мож кто-то тендер выиграл на поставку битума с завода Коломойского на строительство дороги в пять раз дороже европейской цены.
пришлось кредит в банке брать.
а зачем платить банку лишние проценты, если разницу можно располовинить ?
під 6-ть ?(облікова ставка НБУ )
в той час,коли Україна позичає 2 млрд доларів під 7,5 відсотки ?
Це просто ОФУЄННИЙ БІЗНЕС !!
Или это очередной способ обогащения для избранного круга лиц?
Але новий Голова НБУ,як бачимо,поки що працює "по старому"...
І роздали під 6% в гривні. ЗЕкономіка, мля.
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Тобто ці бізнесмени чекають знецінення грошей в повернуть кредит папірцями.