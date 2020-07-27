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Новини
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За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали вже майже 2,5 млрд грн, - Мінфін

За програмою

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" українські банки видали майже 2,5 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 27 липня повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Загалом за час дії програми оформлено 1446 кредитів. 

За минулий тиждень уклали 196 нових угод на загальну суму 638 млнгрн.

"Найбільшим попитом бізнесу продовжують користуватися кредити на рефінансування раніше отриманих позик. За минулий тиждень портфель рефінансованих кредитів в рамках програми зріс на 564 млн грн і становить 1,637 млрд грн", - наголосили в Мінфіні.

Також у відомстві підкреслили, що високим залишається попит бізнесу на інвестиційні кредити в рамках програми. Станом на 27 липня сума заявок на отримання позик в рамках цього продукту становила 5,129 млрд грн.

Читайте також: Спрощена процедура видачі кредитів "5-7-9%" має стати доступною для будь-якого представника малого і середнього бізнесу, - Зеленський

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу стартувала в лютому. Її реалізує Фонд розвитку підприємництва. У Міністерстві фінансів повідомляли, що програма передбачає створення умов для здешевлення і доступності кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5%, 7% і 9% річних за кредитами в національній валюті, а також надання часткових гарантій.

Автор: 

кредит (3856) Мінфін (3658)


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Топ коментарі
+11
Бгг) На днях була пабєда - розмістили євробонди під 7,5% в євро.
І роздали під 6% в гривні. ЗЕкономіка, мля.
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27.07.2020 19:18 Відповісти
+8
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин - Цензор.НЕТ 329
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27.07.2020 19:21 Відповісти
+6
А есть ли на форуме предприниматели, воспользовавшиеся данной услугой?
Или это очередной способ обогащения для избранного круга лиц?
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27.07.2020 19:17 Відповісти
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Зато казино открыли. Быстро кредиты погасят, к годалке не хади. Главное,ай-не-не, ручку позолотить
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27.07.2020 19:10 Відповісти
кредит под 5% быстро гасить не надо. Наоборот, надо держать до конца, т.к. это ниже уровня инфляции.
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28.07.2020 09:45 Відповісти
Державі від цього ніякої користі, а одні збитки.
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27.07.2020 19:11 Відповісти
Можливо і надали , але питання-Кому??? ))))
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27.07.2020 19:17 Відповісти
кому надо, тому и дали.

ведь реально, мож кто-то тендер выиграл на поставку битума с завода Коломойского на строительство дороги в пять раз дороже европейской цены.

пришлось кредит в банке брать.

а зачем платить банку лишние проценты, если разницу можно располовинить ?
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27.07.2020 19:22 Відповісти
цікаво,під який відсоток піде рефінансування (14 млрд)банку Ахмєтова ?
під 6-ть ?(облікова ставка НБУ )


в той час,коли Україна позичає 2 млрд доларів під 7,5 відсотки ?


Це просто ОФУЄННИЙ БІЗНЕС !!
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27.07.2020 20:28 Відповісти
Напишите, кто взял, неужели малый бизнес или бабка на рынке?
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27.07.2020 19:15 Відповісти
А есть ли на форуме предприниматели, воспользовавшиеся данной услугой?
Или это очередной способ обогащения для избранного круга лиц?
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27.07.2020 19:17 Відповісти
Ти ж в курсах,хто Богом обраний народ !!))
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27.07.2020 19:21 Відповісти
Нет. Я пробовала купить оборудование по этой программе, не получилось. Буду пробовать сейчас, возможно, что-то изменилось после ухода смолия. .
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27.07.2020 19:50 Відповісти
А причем НБУ к данной программе?
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27.07.2020 20:11 Відповісти
Не заважай пані медитувати !!))
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27.07.2020 20:23 Відповісти
це буде можливо після того,коли НБУ оустить ставку хоча б до 4.25 базових пунктів(Китай,Росія)..

Але новий Голова НБУ,як бачимо,поки що працює "по старому"...
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27.07.2020 20:30 Відповісти
Бгг) На днях була пабєда - розмістили євробонди під 7,5% в євро.
І роздали під 6% в гривні. ЗЕкономіка, мля.
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27.07.2020 19:18 Відповісти
Сами выпустили, сами скупили, сами прибыль получили.
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27.07.2020 20:37 Відповісти
а чого програма "Доступні ліки" чи то закінчується, чи то скорочується?
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27.07.2020 19:20 Відповісти
Ніколи і нічого в світі,в т.ч. в Україні ,на халяву не буває, за халяву хтось має платити,в Україні це бюджет, гроші забрані в громадян !!!!!)))
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27.07.2020 19:25 Відповісти
а хто заплатить за бенкет ?
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27.07.2020 20:31 Відповісти
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин - Цензор.НЕТ 329
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27.07.2020 19:21 Відповісти
По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" банки выдали уже почти 2,5 млрд грн,- Минфин - Цензор.НЕТ 970
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27.07.2020 19:25 Відповісти
І тут Марта Сумська що буде говорити?
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27.07.2020 19:42 Відповісти
ЗЕпереможище!
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27.07.2020 19:22 Відповісти
не знаю не одного кто взял такой кредит....не одного
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27.07.2020 19:26 Відповісти
Пишайся,в колі твоїх знайомих немає зебобіків !!)))
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27.07.2020 19:28 Відповісти
Одного мы все знаем.
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27.07.2020 19:28 Відповісти
Дайте угадаю:папа Карло нашего зелёного Буратино?
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27.07.2020 20:13 Відповісти
видали 1446 а це приходться на одного з понад 25000 осіб. Тобто ти стверджуєш що ти близько знайомий з більше чим 25000 Українцями, ти спілкуєшся з ними на рівні що вони можуть довірити таку інформацію ?
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27.07.2020 19:32 Відповісти
"Наибольшим спросом бизнеса продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов Источник: https://censor.net.ua/n3210385
---------------------------------
Тобто ці бізнесмени чекають знецінення грошей в повернуть кредит папірцями.
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27.07.2020 19:34 Відповісти
Це саме та категорія громадян ,для яких девальвація гривні,як манна небесна!!!)))
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27.07.2020 20:20 Відповісти
Ждем массы товаров made in UA, больше товаров хороших и разных!Cтанков на 5 лярдов - это не выборы проводить! Хороший станок -1млн - 5 000 пи.......,х, хороших станков -пилирам, чпу по дереву,обувные и текстильные линии,ваккуумные сушилки для яблок и картошки,тракторцы для фермеров ,линии органо - минеральных удобрений - ах, сердце зашлось , какой толчок предпринимательству- вот заживем !Забыл про макароны из твердых сортов пшеницы с 20 процентами белка !
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27.07.2020 21:04 Відповісти
Я теж вєрю в автомобільноє будущєє Удоєва)
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28.07.2020 03:26 Відповісти
Пишіть в євро,так легше рахувати.
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27.07.2020 22:14 Відповісти
 
 