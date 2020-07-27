Київ виступає за повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Резніков

Українська сторона хоче, щоб російські офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі hromadske.

"Ми сподіваємося, що буде відновлено роботу СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, який працює", - зазначив міністр.

На його переконання, це дозволить рухатися в напрямку досягнення постійного режиму тиші і деескалації. Резніков також зазначив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

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"Це наше очікування, тому що про це йшлося і в Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажімо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо. Але мені здається є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі цієї СЦКК", - сказав чиновник.