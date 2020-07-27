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Новини Агресія Росії проти України
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Київ виступає за повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Резніков

Київ виступає за повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Резніков

Українська сторона хоче, щоб російські офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі hromadske.

"Ми сподіваємося, що буде відновлено роботу СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, який працює", - зазначив міністр.

На його переконання, це дозволить рухатися в напрямку досягнення постійного режиму тиші і деескалації. Резніков також зазначив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

Читайте також: РФ несе відповідальність за дотримання режиму припинення вогню і зазнає санкцій за його порушення, - Резніков

"Це наше очікування, тому що про це йшлося і в Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажімо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо. Але мені здається є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі цієї СЦКК", - сказав чиновник.

Автор: 

армія рф (17784) СЦКК (642) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+68
Это был пиз-ц...
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27.07.2020 20:18 Відповісти
+56
Что это было?
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27.07.2020 20:17 Відповісти
+38
Украинская сторона хочет
Что за фамилия у этой "украинской стороны"?
Огонь прекращен Украиной в одностороннем порядке. ********* отрицает свою причастность к обстрелам. При этом русню зовут в сцкк, на что она выдвигает дополнительные требования.
Млядский квартал.
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27.07.2020 20:22 Відповісти
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Что это было?
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27.07.2020 20:17 Відповісти
Это был пиз-ц...
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27.07.2020 20:18 Відповісти
Тіко хліб не намастиш...
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27.07.2020 20:30 Відповісти
Намастіть нєполучітса, а вот мокнуть очень такі даже может бить...
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27.07.2020 20:32 Відповісти
Йой, носа тра моцно затулять...
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27.07.2020 20:52 Відповісти
перед тим, як згадати всі матюки які знаю, хотів би почитати як зебіли прокоментують цю новину?!
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27.07.2020 20:51 Відповісти
вкупе с заявлением ОП что обстрелы не являются системными и перемирие работает - это значит, что Зеля старается угодить Путину и провести выборы осенью.
Совместно - Украинские местные и ОРДЛО...
да, это он, пушистый белый зверек.
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27.07.2020 21:26 Відповісти
Обыкновенная украинская гнида это была.
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27.07.2020 20:35 Відповісти
А яким боком ця погань до українця ?
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27.07.2020 20:54 Відповісти
По https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 паспорту , как минимум.
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27.07.2020 21:00 Відповісти
Воно - москаль москалем. Громадянство лише українське.
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27.07.2020 21:18 Відповісти
Але воно українець за паспортом і говорить те, що наказано говорити іншими гнидами.
Тими, кого обрали 73%.
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27.07.2020 21:30 Відповісти
Резников --ГНИДА !!! Какое ты отношение имеешь к Украинской стороне ? Ты зеленное мудило на пару с севухой идете на хутор
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27.07.2020 20:43 Відповісти
это было-ПИИДОР,по-любэ...
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27.07.2020 20:44 Відповісти
🤡! 👏
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27.07.2020 20:19 Відповісти
ледве позбулись тих кацапурів, а зелюкі їх повертають.
оце хвокус !!!
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27.07.2020 20:21 Відповісти
"Киев выступает за возвращение российского ..."

Алё, киевляне, вы там совсем ?
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27.07.2020 20:26 Відповісти
Кієвлян там с гулькін нос, там понаєхавшиє рулят.
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27.07.2020 20:30 Відповісти
Там взагалі нема киян.
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27.07.2020 20:33 Відповісти
Вопрос же не в киевлянах.

"Киев сказал, Киев сделал, Киев заявил" - это шаблон кремлядской КГБешной пропагандон-машины.

Они не говорят "Украина сказала, Украина сделала, Украина заявила..."

Раньше и украинские СМИ или чиновники так не говорили.

Сейчас - пожалуйста.
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27.07.2020 20:45 Відповісти
Це не ми. Це діти криворожиці манією величі страждають.
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27.07.2020 20:42 Відповісти
відкрий в пошуковику "Киев заявил".

Даю рупь за сто, шо то кремляді так написали
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27.07.2020 20:47 Відповісти
Ще точно. Зебіли шпарять чітко по написаному в кремлі. Слово в слово.
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27.07.2020 20:50 Відповісти
а самое интересное тут, шо так выразился не Резников.

ТАК НАПИСАЛ ЦЕНЗОР

от тупо по кремлёвским лекалам.

ХАВАЙТЕ
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27.07.2020 21:10 Відповісти
Киевляне - теперь есть здрышнувшая из ордла плесень, типо сивохи! И эти твари *уйловские нам опять бойка наголосоют! Дальше матюки....!!!)
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29.07.2020 21:21 Відповісти
заголовок по кремлёвским лекалам написал киевлянин, работающий на Цензоре
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29.07.2020 22:01 Відповісти
Замість європейців ??
Кацапів ??
То давайте може вже голубі шоломи з раши запрошувати ?
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27.07.2020 20:20 Відповісти
Подождітє, нє всьо сразу.
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27.07.2020 20:21 Відповісти
Гиркин и Безлер уже снова примеряют форму?
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27.07.2020 20:34 Відповісти
А українских прибрати зовсім. Так, пане Рєзников?
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27.07.2020 20:20 Відповісти
Может нас США поддержат дружественным огнем: десять "томагавков" по Грушевского и штук пять по Банковой?
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27.07.2020 20:20 Відповісти
Та не, то жестоко.
Залетевшая Мандель может преждевременно разродиться.
Пару десятков черенков от лопат хватит.
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27.07.2020 20:36 Відповісти
Тобто тепер прогинаються перед ****** і не ховаються. Ви зробили це разом, зебіли.
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27.07.2020 20:21 Відповісти
Украинская сторона хочет
Что за фамилия у этой "украинской стороны"?
Огонь прекращен Украиной в одностороннем порядке. ********* отрицает свою причастность к обстрелам. При этом русню зовут в сцкк, на что она выдвигает дополнительные требования.
Млядский квартал.
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27.07.2020 20:22 Відповісти
Та может сразу их в Киев пригласить ,парочку дивизий ....
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27.07.2020 20:22 Відповісти
Потєрпітє, всьо будєт!
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27.07.2020 20:23 Відповісти
ЦЕ - ПЗДЦ !!!
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27.07.2020 20:22 Відповісти
росиських охфицеров на танках и с градами-буками ? или как...???
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27.07.2020 20:23 Відповісти
Может их еще посадить на каждый наш ВОП ?....
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27.07.2020 20:24 Відповісти
Дружба народов. Фронтовое братство. Здобули, панове.
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27.07.2020 20:25 Відповісти
Здобули........😡
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27.07.2020 20:27 Відповісти
Вітаю мудрий нарід з черговою перемогою! Потерпіть ще чючють, скоріш за все що розв'язка вже близько. Але як мінімум десятирічний запас чистих штанів вам таки необхідно буде зробити.
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27.07.2020 20:29 Відповісти
Зачем бл#ть мелочится, давай сразу на Крещатик их пригласим
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27.07.2020 20:29 Відповісти
На Кресте им нечего делать. На Воздухофлотский, в ГШ их сразу.
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27.07.2020 20:33 Відповісти
Ни...-в кончесалупу их всех...
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27.07.2020 21:09 Відповісти
всё верно. грушники и так там есть и всем командуют.
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27.07.2020 20:30 Відповісти
ВОТ ЭТО ПОСАДОБЛЬ!
Кадровых парашных разведчиков ГРУ в состав СЦКК!
Нам к такому МО и такому ГОВНОкомандующему только этого не хватало!
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27.07.2020 20:32 Відповісти
Давайте сразу уже каждый раз у них спрашивать разрешение открыть огонь. Тогда точно мир наступит.
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27.07.2020 20:32 Відповісти
Так так уже и есть.
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27.07.2020 20:33 Відповісти
Дедушка резников - молодожен. Жена на 20 лет моложе. Ему тяжело. Поэтому хню всякую несьот. Да, деменция -это вам не шутки 95-го квартала...(((
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27.07.2020 20:35 Відповісти
Там різниця років 30 ...
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27.07.2020 20:40 Відповісти
Та пусть он живет хоть с тремя неграми-трансвеститами.
Но не зазывает кацапню.
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27.07.2020 20:45 Відповісти
У него,видать с Киева взгляд вместе с .... стоит в одну сторону-между Таганрогом и Ялтой...
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27.07.2020 20:51 Відповісти
" они выдвигают свои определенные условия для этого " Источник: https://censor.net/n3210396
Помниться, что их не устраивало ограничения на шастание на подконтрольной Украине территории да еще и в сопровождении представителей Украины.Тогда в 2017 по инету гуляли слухи, что пребывание рашистов в СЦКК возможно было только по биометрическим паспортам ( а как все знают там есть отпечатки пальцев ) что не устраивало запоребрик т.к. агентов не хотелось светить.Так какие же они теперь выдвигают условия пребывания ?
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27.07.2020 20:35 Відповісти
Дешёвые слова.
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27.07.2020 20:41 Відповісти
Може дати воду в Крим вимагають?
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27.07.2020 20:43 Відповісти
кто этот мужественный сын сиона ?
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27.07.2020 20:36 Відповісти
Якщо ви, зебіли, не здатні впоратися з ситуацією, то якого хріна ви поперлись у владу, валіть нахрін, капітулянти срані.
Ці зеленські паскуди безупинно працюють над визнанням війни громадянською, кацапів спостерігачами і виводять фуйло з під санкцій.
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27.07.2020 20:37 Відповісти
Точно так, як вони вже зробили з нашими моряками і видачею Цемаха, як приклад.
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27.07.2020 20:52 Відповісти
этот сурикат что-то перегрелся...
конкретно - кто выступает??? сивошка ??? вышкибойка? мертвесук??? хто???
фамилии будьте любезны... ибо "Киев" слишком громко и обтекаемо...
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27.07.2020 20:38 Відповісти
Судя по моральным уродам, которых уже 2й презик назначает в мин оккупированных - надо разформировать этот гадюшник. От них кроме вреда ничего не было за все года существования.
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27.07.2020 20:39 Відповісти
Презик у нас сейчас не 2-й, а пол-шестой.
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27.07.2020 20:45 Відповісти
Похоже что этих тварей вынесут-и довольно скоро.
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27.07.2020 20:40 Відповісти
не вынесут. аваков даст добро и всех выносителей дубинками вразумят.
ох уж это вечное украинское "скоро".
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27.07.2020 21:13 Відповісти
Не забудьте пригласить ишаков кадырова.
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27.07.2020 20:41 Відповісти
может сразу их ахфицеров расейских на банковую сразу пригласить?
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27.07.2020 20:42 Відповісти
так они ж сегодня уже не "сторона кофликта", песок так сказал...
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27.07.2020 20:42 Відповісти
А Зелю это не волнует. Он сделал свой выбор - ползать на коленях и то что рашики взяли за правило стебаться с него - Зелю не волнует совершенно. Надо будет - и отсосет в бане.
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27.07.2020 20:50 Відповісти
А потім Рєзніков буде закликати путіна прийти?
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27.07.2020 20:44 Відповісти
А хіба зеля не це нашіптував фуйлу на вушку ?
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27.07.2020 20:46 Відповісти
Зе лох роет яму для украинцев ,,,роет несмотря ни на что ,,, мразь
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27.07.2020 20:45 Відповісти
Давайте сразу уже каждый раз у них спрашивать разрешение открыть огонь. Тогда точно мир наступит.
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27.07.2020 20:48 Відповісти
Падаль !!!
Правду кажи, мерзото, що це ви хочете - зрадники і вороги України, капітулянти і україноненависники.
Я так розумію, що всі зе-гниди, які обрали кагал - в екстазі ?
Повторюю: не дай Бог я побачу, що очна зебільна тварюка десь прокувікає про свій =патріотизм= і =любов до України=, обкладу так, що не буде знати, звідки воно на неї взялося.
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27.07.2020 20:51 Відповісти
*якась (замість очна ?)
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27.07.2020 20:51 Відповісти
Зеленый осел потеряет все - жену, детей, рейтинг, карьеру, деньги и возможно жизнь. Политическая сцена Украины совсем не такая как в квартале 95
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27.07.2020 20:51 Відповісти
Это Майдан Вова жесткий и беспощадный для тебя.
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27.07.2020 20:53 Відповісти
НА-ФУ-Я???
Від них ледве здихались...
Вам не достатньо цапових шпигунів в ОБСЄ, з інших країн???
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27.07.2020 20:53 Відповісти
Это уже дно, или ещё нет?
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27.07.2020 20:56 Відповісти
ще ні.
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27.07.2020 21:00 Відповісти
а хто головніший - камандір, чи ахвіцер? (с)
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27.07.2020 21:03 Відповісти
Ты, **** лупатая, с тобой все ясно, дороги назад у тебя нету, в ростов, или на гиляку.
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27.07.2020 21:20 Відповісти
маланцы резниковы решают судьбу Украины.
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27.07.2020 21:23 Відповісти
А в обсе и в офисе шморкли вам предателей мало?
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27.07.2020 21:27 Відповісти
на кой ляд там россияне? ониже не являются "той стороной", не имеют влияния, и вообще в СЦКК должны быть только украинцы! так как по россми "это внутренний конфликт"
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27.07.2020 21:46 Відповісти
Та може бери свои пожитки и нах на кацапский край... чучело
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27.07.2020 21:58 Відповісти
спогойно ! Резников на самом деле лучшее, что у нас есть в наличии.
Только риторику слегка поменять - если москали не вернуться до среды то всем считать, что это именно они и убили СЦКК, а за это им добавить санкций по самое нимагу.
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27.07.2020 22:05 Відповісти
Ну що,успіють ці тварюкі втекти з України чи ні?
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27.07.2020 22:13 Відповісти
так в чем проблема??
Отправьте офицеров ФСБ сидящих в Раде-блок ЖОПж и половина
"Слуг олигархов" Две роты наберется. Одну возглавит Мертвечук а другую Ермак
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27.07.2020 22:42 Відповісти
Из прочитанного можно сделать неутешительный вывод, что пиЗедотой пробито очередное дно. С чем и поздравляю зебилов. Очередное зробилово состоялось, радуйтесь. Следующим этапом предлагаю поддержать инициативу деда трампа о возвращении ***** в Г7.
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27.07.2020 23:20 Відповісти
Бла-бла-бла, і нічого більше, народ.
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28.07.2020 07:08 Відповісти
Пригласить оккупантов, чтобы помогали контролировать оккупантов..мощно,отличное решение!!... Зеленожопые простофили с ума посходили))...Не проще ли их уничтожать потихоньку??))
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28.07.2020 08:37 Відповісти
Кароче, я помню эту Крису очкасту, коли воно Перший Майдан, тіпо відстоювало. А тепер йому підставили інста-тьолку на 30 рочків молодшу!) Старічкі - за зєлєнь! Бо там каломойша обіцяв забашляти! Но это нє точно!)))
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29.07.2020 21:54 Відповісти
 
 