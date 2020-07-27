Київ виступає за повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з контролю і координації, - Резніков
Українська сторона хоче, щоб російські офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у коментарі hromadske.
"Ми сподіваємося, що буде відновлено роботу СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, який працює", - зазначив міністр.
На його переконання, це дозволить рухатися в напрямку досягнення постійного режиму тиші і деескалації. Резніков також зазначив, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.
"Це наше очікування, тому що про це йшлося і в Парижі, коли була зустріч лідерів, і російська сторона, скажімо так, в особі їхнього президента, категорично не відмовляється від такої участі. Просто вони висувають свої певні умови для цього. Ми ці умови обговорюємо. Але мені здається є дипломатичний шлях, який дозволяє працювати офіцерам російської армії у складі цієї СЦКК", - сказав чиновник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Совместно - Украинские местные и ОРДЛО...
да, это он, пушистый белый зверек.
Тими, кого обрали 73%.
оце хвокус !!!
Алё, киевляне, вы там совсем ?
"Киев сказал, Киев сделал, Киев заявил" - это шаблон кремлядской КГБешной пропагандон-машины.
Они не говорят "Украина сказала, Украина сделала, Украина заявила..."
Раньше и украинские СМИ или чиновники так не говорили.
Сейчас - пожалуйста.
Даю рупь за сто, шо то кремляді так написали
ТАК НАПИСАЛ ЦЕНЗОР
от тупо по кремлёвским лекалам.
ХАВАЙТЕ
Кацапів ??
То давайте може вже голубі шоломи з раши запрошувати ?
Залетевшая Мандель может преждевременно разродиться.
Пару десятков черенков от лопат хватит.
Что за фамилия у этой "украинской стороны"?
Огонь прекращен Украиной в одностороннем порядке. ********* отрицает свою причастность к обстрелам. При этом русню зовут в сцкк, на что она выдвигает дополнительные требования.
Млядский квартал.
Кадровых парашных разведчиков ГРУ в состав СЦКК!
Нам к такому МО и такому ГОВНОкомандующему только этого не хватало!
Но не зазывает кацапню.
Помниться, что их не устраивало ограничения на шастание на подконтрольной Украине территории да еще и в сопровождении представителей Украины.Тогда в 2017 по инету гуляли слухи, что пребывание рашистов в СЦКК возможно было только по биометрическим паспортам ( а как все знают там есть отпечатки пальцев ) что не устраивало запоребрик т.к. агентов не хотелось светить.Так какие же они теперь выдвигают условия пребывания ?
Ці зеленські паскуди безупинно працюють над визнанням війни громадянською, кацапів спостерігачами і виводять фуйло з під санкцій.
конкретно - кто выступает??? сивошка ??? вышкибойка? мертвесук??? хто???
фамилии будьте любезны... ибо "Киев" слишком громко и обтекаемо...
ох уж это вечное украинское "скоро".
Правду кажи, мерзото, що це ви хочете - зрадники і вороги України, капітулянти і україноненависники.
Я так розумію, що всі зе-гниди, які обрали кагал - в екстазі ?
Повторюю: не дай Бог я побачу, що очна зебільна тварюка десь прокувікає про свій =патріотизм= і =любов до України=, обкладу так, що не буде знати, звідки воно на неї взялося.
Від них ледве здихались...
Вам не достатньо цапових шпигунів в ОБСЄ, з інших країн???
Только риторику слегка поменять - если москали не вернуться до среды то всем считать, что это именно они и убили СЦКК, а за это им добавить санкций по самое нимагу.
Отправьте офицеров ФСБ сидящих в Раде-блок ЖОПж и половина
"Слуг олигархов" Две роты наберется. Одну возглавит Мертвечук а другую Ермак