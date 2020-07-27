Нідерланди підтримуватимуть санкції проти РФ через Крим і Донбас, поки є порушення, - посол де Мол

Нідерланди не визнають окупацію Криму і мають намір підтримувати санкції доти, доки порушення не припиняться.

Про це йдеться в коментарі за підсумками зустрічі посла Нідерландів в Україні Єннеса де Мола з представником президента України в АР Крим Антоном Кориневичем і його заступниками Дариною Свиридовою і Тамілою Ташевою, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили стан корінного народу Криму кримських татар, порушення прав людини на півострові, санкції, політику невизнання окупації, релігійні свободи і загрозу навколишньому середовищу в Криму.

"Нідерланди не визнають анексії Криму і вважають це порушенням міжнародного права. Ми підтримуватимемо діючі санкції доти, доки порушення не припиниться і Мінські угоди не будуть повністю виконані. Через наш фонд із прав людини ми підтримуємо юристів, громадських активістів та сім'ї політв'язнів на місцях, і ми й далі чинитимемо міжнародний тиск на Росію згідно з нашою політикою", - зазначив посол де Мол.

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