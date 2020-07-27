УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12428 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 323 9

Нідерланди підтримуватимуть санкції проти РФ через Крим і Донбас, поки є порушення, - посол де Мол

Нідерланди підтримуватимуть санкції проти РФ через Крим і Донбас, поки є порушення, - посол де Мол

Нідерланди не визнають окупацію Криму і мають намір підтримувати санкції доти, доки порушення не припиняться.

Про це йдеться в коментарі за підсумками зустрічі посла Нідерландів в Україні Єннеса де Мола з представником президента України в АР Крим Антоном Кориневичем і його заступниками Дариною Свиридовою і Тамілою Ташевою, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили стан корінного народу Криму кримських татар, порушення прав людини на півострові, санкції, політику невизнання окупації, релігійні свободи і загрозу навколишньому середовищу в Криму.

"Нідерланди не визнають анексії Криму і вважають це порушенням міжнародного права. Ми підтримуватимемо діючі санкції доти, доки порушення не припиниться і Мінські угоди не будуть повністю виконані. Через наш фонд із прав людини ми підтримуємо юристів, громадських активістів та сім'ї політв'язнів на місцях, і ми й далі чинитимемо міжнародний тиск на Росію згідно з нашою політикою", - зазначив посол де Мол.

Читайте також: Змінити ставлення РФ до кримського питання можна тільки посиленням санкцій і тиску, - заступниця голови МЗС Джапарова

Автор: 

Крим (14185) Нідерланди (1585) росія (65974) санкції (12079) Донбас (22357) Єннес де Мол (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Нидерландов вообще уникальная ситуация : будучи одной из самых высокоразвитых стран мира, являясь одним из самых крупных торговых партнёров НаРоссии, получила за всё это сбитый Боинг со своими гражданами. Вот так иметь дело с неадекватами, потерявшимися в исторических дебрях. Спасибо за поддержку господин де Мол
показати весь коментар
27.07.2020 20:27 Відповісти
О каких именно нарушениях идёт речь весёлые голландцы ребята ,плана пыхнут и называют преступления нарушениями ...
показати весь коментар
27.07.2020 20:28 Відповісти
Раз в неделю не забывают эту фразу
показати весь коментар
27.07.2020 20:30 Відповісти
Слова, слова, где ваша сладость? Слова прошли, осталась гадость.
показати весь коментар
27.07.2020 20:37 Відповісти
Та никто из ЕС и США не будет поддерживать Украину если Украину вонючие гондоны из 95 квартета НАШУ СТРАНУ УКРАИНУ кацапам под предводительством клоуна из 95 квартета товарищу сашке Маслякову, лучшему дружаньки путлера не сдадут.
показати весь коментар
27.07.2020 20:39 Відповісти
А какие были все в орнжевом в далеком пыхе...трава дело обсуждений,санкций,процедуры легализованны...
показати весь коментар
27.07.2020 20:40 Відповісти
Ребятки, я вам напишу... А вы ругайте меня, мож полегчает... Чей Крым, украинский? Ну да... Так должно быть , так положено. Тока он кацапий. Он должен быть украинский, по всем мыслимым и немыслимым законам. А так- руку на сердце- он нам нужен? Закон требует, справедливость требует, а разум... А разум начинает сбоить... Нельзя давать прецедента, так требует Европа. Европа, которая сама некисло так сбоит... Которая неплохо так и двуличничает. Наш Крым, наш. Просто его украли. И вор должен отвечать. Вопрос должен быть решенным. А его задают и задают... А зачем? Смысла то нет... Ну ответит кацап так или иначе- что изменится? Как самим измениться, кто знает?
показати весь коментар
27.07.2020 20:42 Відповісти
Нідерланди підтримуватимуть санкції проти РФ через Крим і Донбас, поки є порушення, - посол де Мол - Цензор.НЕТ 9969
показати весь коментар
27.07.2020 21:14 Відповісти
 
 