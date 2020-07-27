Україна запрошує Польщу до участі в міжнародній платформі з деокупації Криму, - Кулеба
Україна запрошує Польщу приєднатися до участі в майбутній міжнародній платформі з деокупації анонсованого Росією Криму та стати одним із лідерів цього процесу.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з очільником МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України провести міжнародну платформу з деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не тільки надійним партнером, яким вона вже є, а й одним із лідерів цього процесу", - сказав Кулеба.
Водночас він нагадав, що Польща послідовно підтримує Україну в питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 липня заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зазначив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом у переговорний.
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military aggression and the de-occupation of Crimea should be supported at all
summits and international venues, wherever they are held - 24 hours a day, 7
days a week!
військової агресії путина та деокупації Криму повинна підтримуватися на всіх самітах
і міжнародних майданчиках, де б вони не проводилися -24 години на добу, 7 днів на тиждень!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!