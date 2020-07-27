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Новини Окуповані території
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Україна запрошує Польщу до участі в міжнародній платформі з деокупації Криму, - Кулеба

Україна запрошує Польщу до участі в міжнародній платформі з деокупації Криму, - Кулеба

Україна запрошує Польщу приєднатися до участі в майбутній міжнародній платформі з деокупації анонсованого Росією Криму та стати одним із лідерів цього процесу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з очільником МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окремо я сьогодні поінформував свого польського колегу про наміри України провести міжнародну платформу з деокупації Криму. Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не тільки надійним партнером, яким вона вже є, а й одним із лідерів цього процесу", - сказав Кулеба.

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Водночас він нагадав, що Польща послідовно підтримує Україну в питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 липня заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи "Крим - це Україна" і зазначив, що спочатку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом у переговорний.

Автор: 

Крим (14185) перемовини (3007) Польща (8620) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Якщо держава не може себе захистити сама, то замість неї захищати не буде ніхто
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27.07.2020 20:58 Відповісти
+3
Правильно, пацаны. Ещё предлагаю пригласить канадских фермеров и обсудить вопрос посевной кампании на Луне. Это очень важно. Вы не зря получаете зарплату.
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27.07.2020 21:14 Відповісти
+2
Крепкая платформа, на облаке воображения. Прям диджитализация.
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27.07.2020 21:00 Відповісти
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А нужно ли оно Польше, вот в чём вопрос?
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27.07.2020 20:56 Відповісти
Якщо держава не може себе захистити сама, то замість неї захищати не буде ніхто
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27.07.2020 20:58 Відповісти
Именно так. А если просить помощи у соседней державы, то надо хотя бы чем-то её заинтересовать.
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27.07.2020 21:02 Відповісти
Дивна теза для людини, яка вірить у домовлявки вовки з фуйлом.
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27.07.2020 21:17 Відповісти
Я в це не вірю. Не придумуйте
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27.07.2020 21:27 Відповісти
Тема военной агрессии путина и деоккупации Крыма должна поддерживаться на всех саммитах и международных площадках, где бы они не проводились -24 часа в сутки 7 дней в неделю!
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27.07.2020 20:58 Відповісти
The theme of Putin's
military aggression and the de-occupation of Crimea should be supported at all
summits and international venues, wherever they are held - 24 hours a day, 7
days a week!
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27.07.2020 20:59 Відповісти
Крепкая платформа, на облаке воображения. Прям диджитализация.
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27.07.2020 21:00 Відповісти
Ето вам нє хухри-мухри, а целий "консультатівно-совіщатільный формат"...
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27.07.2020 21:07 Відповісти
Тема
військової агресії путина та деокупації Криму повинна підтримуватися на всіх самітах
і міжнародних майданчиках, де б вони не проводилися -24 години на добу, 7 днів на тиждень!
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27.07.2020 21:00 Відповісти
сами на печь, а всех приглашаем...
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27.07.2020 21:09 Відповісти
Зачем вся эта симуляция если зеленая власть решила все сдать.
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27.07.2020 21:14 Відповісти
Правильно, пацаны. Ещё предлагаю пригласить канадских фермеров и обсудить вопрос посевной кампании на Луне. Это очень важно. Вы не зря получаете зарплату.
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27.07.2020 21:14 Відповісти
А еще надо пригласить Литву, Латвию и Эстонию. И всех, кто захочет.
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27.07.2020 21:18 Відповісти
Я бы на месте Польши послал бы всех этих зеленых фанов Путина куда подальше. И пианиста-пацифиста в первую очередь.
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27.07.2020 21:19 Відповісти
Правильно. Зачем полякам себя подставлять, втягиваясь в мутные схемы маскирующихся капитулянтов.
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27.07.2020 21:24 Відповісти
Яка нахєр деокупація? Моня Зельцман вже віддає території на донбасі х@йлу, а ви про якусь деокупацію.... так скоро мокшанам лапті чистити будете...
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27.07.2020 21:47 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.07.2020 22:44 Відповісти
 
 