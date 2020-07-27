На Хмельниччині співробітника податкової міліції затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника підрозділу податкової міліції Головного управління ДФС у Хмельницькій області та його посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, начальник підрозділу податкової міліції за участю посередника вимагав та отримав хабар у сумі 5 тис. доларів за сприяння та усунення перешкод у ліквідації приватного підприємства.

Зазначених осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.