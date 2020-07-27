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Новини Хабарники
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На Хмельниччині співробітника податкової міліції затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника підрозділу податкової міліції Головного управління ДФС у Хмельницькій області та його посередника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Хмельниччині співробітника податкової міліції затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 01

За попередньою інформацією, начальник підрозділу податкової міліції за участю посередника вимагав та отримав хабар у сумі 5 тис. доларів за сприяння та усунення перешкод у ліквідації приватного підприємства.

Зазначених осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Хмельниччині співробітника податкової міліції затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 02

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На Хмельниччині співробітника податкової міліції затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР 03

Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4730) податкова міліція (1495) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) ДБР (3549) Хмельницька область (980)


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Знов якусь тюльку спіймали, де корумповані акули !!!Таких тюлєк мают десятками,щодня саджати , то через рік, можливо, результати станут відчутними !!))
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27.07.2020 21:01 Відповісти
Чем больше будут ловить мелочь - тем меньше от них пойдет наверх (начальству) денег , хоть так пока ....
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27.07.2020 22:44 Відповісти
Бл**ь..когда уже Ху*ленски будет так валятся?!!
гм..Простите . Зельху*ский!!
А! та какая разница..

и кент его Хробак?!!
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27.07.2020 21:03 Відповісти
на ХмельниТЦЩСЧИне.
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27.07.2020 21:14 Відповісти
на Хмельниччинi. до чого там Т? нiколи там Т не було, навiть кацапською.
дурнуватi за компьютером?
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27.07.2020 23:01 Відповісти
Пять тысч бакинских это не пять тысч гривасов На Хмельнитчине люди побагаче будут чем на Днепровщине Что то 5ть тсч нефартовая сумма для взятки Берите по 6ть
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27.07.2020 21:17 Відповісти
Всего пяторочка? Какой то зебильный мент. Потому и слили.
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27.07.2020 21:26 Відповісти
НАБУ сегодня открыло дело против какого-то просто невероятного человека. Против нардепа из "Оппоплатформы" Суто Мамояна, которого подозревают в указании заведомо недостоверных сведений в декларации за 2019 год. Нацагентство считает, что он обесценил свое имущество на 8,5 млрд. (❗️) гривен. Подчеркнем, что эту сумму называют журналисты, в самом релизе на сайте НАБУ ее нет. Но частные цифры, о которых идет речь, всё равно примечательные.
В частности, суть претензий к Мамояну в том, что в его декларации указано приобретение двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200 за... $800 😆.
Также есть вопросы в НАБУ к депутату и по поводу указанных цен на две квартиры в ЖК "Заречный" площадью 124 и 125 квадратных метров. Две квартиры он приобрел в пять (❗️) раз дешевле цен застройщика. Депутат в своей декларации указал стоимость квартир по 500 тыс. гривен.
Ну, везет человеку, что сказать? Может он "покупоном" пользуется 🤣
❗️На видео один из разговоров Мамояна с журналистами на тему его имущества.
ЙАД (https://t.me/joinchat/AAAAAFCVDN3fAvK77WWYGA) с вами.
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27.07.2020 22:19 Відповісти
Баранами треба було брати......Так,морока .Але ж надйно
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27.07.2020 22:42 Відповісти
 
 