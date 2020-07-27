На Хмельниччині співробітника податкової міліції затримали на хабарі 5 тис. дол., - ДБР. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі начальника підрозділу податкової міліції Головного управління ДФС у Хмельницькій області та його посередника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, начальник підрозділу податкової міліції за участю посередника вимагав та отримав хабар у сумі 5 тис. доларів за сприяння та усунення перешкод у ліквідації приватного підприємства.
Зазначених осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів, вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.
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гм..Простите . Зельху*ский!!
А! та какая разница..
и кент его Хробак?!!
дурнуватi за компьютером?
В частности, суть претензий к Мамояну в том, что в его декларации указано приобретение двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200 за... $800 😆.
Также есть вопросы в НАБУ к депутату и по поводу указанных цен на две квартиры в ЖК "Заречный" площадью 124 и 125 квадратных метров. Две квартиры он приобрел в пять (❗️) раз дешевле цен застройщика. Депутат в своей декларации указал стоимость квартир по 500 тыс. гривен.
Ну, везет человеку, что сказать? Может он "покупоном" пользуется 🤣
❗️На видео один из разговоров Мамояна с журналистами на тему его имущества.
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