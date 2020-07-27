Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента
Режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі працює.
Про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
В ОП зазначили, що поодинокі обстріли, які відбуваються на Донбасі після настання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, - це поширені випадки в будь-якій зоні військових дій.
"Вони не мають системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес", - зазначили в ОП.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.
Проте до обіду 27 червня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.
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Тварь и дерьмо. Украина выживет. Этот сопливый нелох маловероятно.
Пардон, недопонял: по мнению вашего Президента, если боец поймает пулю от несистемного открытия огня, он испытает облегчение и воскреснет?