Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента

Режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі працює.

Про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

В ОП зазначили, що поодинокі обстріли, які відбуваються на Донбасі після настання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, - це поширені випадки в будь-якій зоні військових дій.

"Вони не мають системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Проте до обіду 27 червня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.

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