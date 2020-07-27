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Новини Агресія Росії проти України
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Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента

Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента

Режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі працює.

Про це РБК-Україна заявили в пресслужбі Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

В ОП зазначили, що поодинокі обстріли, які відбуваються на Донбасі після настання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, - це поширені випадки в будь-якій зоні військових дій.

"Вони не мають системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі.

Проте до обіду 27 червня російсько-окупаційні війська двічі порушували режим повного припинення вогню на Донбасі.

Дивіться також: Ситуація на Донбасі залишається повністю контрольованою, - звернення штабу ООС. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29082) Донбас (22357) перемир’я (993) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+103
Обстрелы на Донбассе не носят системного характера, режим прекращение огня работает, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 5938
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27.07.2020 21:01 Відповісти
+79
Зеленая мразь выгораживает террористов.
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27.07.2020 21:02 Відповісти
+68
Системні, це коли озброєна сепарня в повний зріст піде, проти раззброєних вояків ЗСУ!!)))
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27.07.2020 21:04 Відповісти
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3222033.html 27 июля начался "режим тишины" ЗЕлёной гниды с к*цапами. А вот и первые результаты...

Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5222

Обстріли на Донбасі не мають системного характеру, режим припинення вогню працює, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 120
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28.07.2020 11:16 Відповісти
Зеленский превратил бойцов, которые защищают Украину в парашенский тир. Вот бы его, ......, отправить туда, где безсистемно стреляют!!!
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28.07.2020 11:59 Відповісти
Зеленая тепая блд...
Тварь и дерьмо. Украина выживет. Этот сопливый нелох маловероятно.
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28.07.2020 12:04 Відповісти
"Обстрелы на Донбассе не носят системного характерA" - тепер вбивають безсистемно...Моня постарався, жаба зелена...
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28.07.2020 12:14 Відповісти
Читаешь.. и думаешь " не дурак ли я.." Что общего между " Всеобъемлющим прекращением огня, разведки, минирования, аэроразведки, отвод всех видов вооружений, снайперских групп и т.д" и вот этой фигней, которую называют странно "обстрелы не носят СИСТЕМНЫЙ характер" Товарищи "родные" ( пад-ы вы этакие) вы что там белены объелись ( натощак).
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28.07.2020 12:23 Відповісти
А на первое ещё и уху ели.
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28.07.2020 12:56 Відповісти
И ещё о суесловии и наведении тени на ясный день предательства... https://blogs.uainfo.org/2020/07/27/rozmova-dvoh-prezidentiv-visnovki-nepriemni.html
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28.07.2020 13:35 Відповісти
Они не носят системного характера,Источник: https://censor.net/n3210402

Пардон, недопонял: по мнению вашего Президента, если боец поймает пулю от несистемного открытия огня, он испытает облегчение и воскреснет?
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28.07.2020 14:46 Відповісти
Зеленский завербованный Кремлем! Он работает в интересах врага! Это очевидно!
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28.07.2020 15:03 Відповісти
Так это же супер. Переносим очередное заседание верховной рады но передовую.
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28.07.2020 23:47 Відповісти
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