Депутати і фахівці фармгалузі розробили законопроєкт, який регулює торгівлю ліками в інтернеті

З 2011 року в Україні діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, тоді як у країнах ЄС така торгівля медпрепаратами регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Лента.юа.

При цьому у ліцензованої онлайн-аптеки повинен бути на головній сторінці спецлоготип, що дозволяє користувачеві перейти на сайт державного наглядового органу. А там вже можна знайти повний перелік всіх онлайн-аптек в країні, які мають право продавати ліки через інтернет. Така система контролю впроваджена 10 років тому директивою Євросоюзу.

В Україні з початком пандемії Кабінет Міністрів України тимчасово скасував заборону на онлайн-торгівлю медпрепаратами. Тоді постало питання про створення повноцінної законодавчої бази з урахуванням стандартів ЄС, яка буде ще й дієва. На сьогоднішній момент, Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про дистанційну (через інтернет) торгівлю ліками і зараз ведеться його "удосконалення" народними депутатами України за участю вітчизняних фармацевтів.

"Ми врахували таку норму, безпосередньо аптечна мережа/аптека повинна відповідно відпускати і доставляти всі ці ліки. Тому, ліцензування доставки може проводитися одночасно з діяльністю аптеки. Можна додаткову ліцензію, яку аптека отримає на доставку ліків, передбачити окремою нормою закону", - розповів народний депутат Валерій Зуб.

Він пояснив, що законопроєкт готувався з урахуванням Європейських директив, де передбачено належні умови зберігання лікарських засобів під час їх транспортування. На жаль, підкреслив народний депутат, сьогодні частина ліків доставляється без належних температурних умов, що потрібні сертифікацією ліків і це треба виправляти.

Погодився з думкою колеги і народний депутат Сергій Кузьміних, і заявив, що інтернет торгівля лікарськими засобами - це реальність сьогоднішнього дня, і цього не слід уникати, а потрібно врегулювати на законодавчому рівні.

Кузьміних, уточнив, що поправки які вносяться зараз в законопроект, стосуються ліцензійних умов по доставці лікарських засобів, яких поки не існує.

"У законопроекті є штрафи від 50 тисяч до півмільйона і до отримання ліцензії, і з моменту прийняття у другому читанні законопроекту, буде термін на півроку до запуску його в дію", - зазначив Кузьміних.

За словами народного депутата Юрія Заславського, сьогодні в Україні продається так званим "електронним способом" дуже великий обсяг лікарських засобів, також багато БАДів купується, особливо молоддю, через інтернет.

"Це відбувається багато років і цей процес з кожним роком набирає все більших обсягів, і ми від цього нікуди не дінемося. Як казав мій колега Сергій Кузьміних, причиною став карантин, через який почали доставляти ліки на будинок через "Нову пошту" та інші кур'єрські служби. Ми розуміємо, що в майбутньому ці процеси ми не зупинимо. До Верховної Ради України, з 18 років я працював у фармацевтичній галузі, тому розбираюся в процесах в цій сфері. Вважаю, що нам потрібно запустити розроблений механізм, але потрібно обов'язково витримати норми якості і температурні режими доставки ліків до кінцевого споживача, оскільки дуже важливо, що б препарат зберіг свої властивості, а не заподіяв шкоди здоров'ю людини ", - розповів Заславський.

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На його думку, якщо правильно прописати норми в законі, то українці не тільки отримають легальну можливість купувати якісні медпрепарати через інтернет, але і будуть захищені як споживачі.

Юрій Заславський також звернув увагу на проблему доставки ліків оптовиками в аптеки влітку.

"Зараз в 9 ранку може бути 27 градусів тепла на вулиці, а ліки їдуть в аптеки, і в яких умовах вони транспортуються, це теж питання. Тому в законопроекті необхідно чітко прописати норми і методи доставки ліків від виробника до аптек, а потім до кінцевого споживача ", - підкреслив народний депутат.

Він пообіцяв підтримати законопроект.

"Щодо того, чи будемо ми підтримувати - звичайно, особисто я підтримую, внесемо необхідні правки, і дасть Бог, мінімізуючи ризики ми введемо чіткий механізм регулювання торгівлі медичними препаратами через інтернет", - резюмував Заславський.