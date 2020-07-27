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Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ

Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ

НАБУ і САП викрили злочинну групу з п'яти осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2017 році з бюджету на придбання житла нацгвардійцям виділили майже 86 мільйонів гривень. Дізнавшись про це, власник низки фірм вирішив організувати злочинну схему для заволодіння частиною цих коштів.

До схеми він залучив:

начальника фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;
начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;
директора ТОВ-переможця конкурсу;
адвоката, представника директора ТОВ.

Їм вдалося переконати членів конкурсної комісії, що квартири фірми, що належить фігуранту справи, відповідають вимогам.

"Насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання", - говориться в повідомленні.

Попри це, НГУ уклала договори про придбання квартир, за що фірмі підозрюваних перерахувала 17,3 млн грн.

Власнику фірм і начальнику фінансової служби управління НГУ повідомили про підозру заочно, оскільки вони втекли. Їх оголосили в розшук. Іншим фігурантам змінили підозру, тому що вони діяли організованою групою.

Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ 01

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Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ 02

Автор: 

НАБУ (5088) квартира (301) махінації (420) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+11
расстрел-за мародерство во время войны
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27.07.2020 21:43 Відповісти
+6
Пусть и живут тогда в этих квартирах, а своим отдадут Воинам. Так доходить лучше будет
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27.07.2020 21:41 Відповісти
+4
корупція буде незалежно хто президент, просто такої концентрації влади в руках президента як зараз не було.
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27.07.2020 22:26 Відповісти
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Мабуть, це ті висотки на Радужній, що вже 20 років будують. "На тобі Даниле, що мені не миле."
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27.07.2020 21:40 Відповісти
перекинули пару лямов собакову и получили возможность отчалить в заблаговременно приобретенное жилье где-нибудь в Евпатории или Ялте...классика жанра.
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27.07.2020 22:10 Відповісти
Ты откуда упал? Аваков разумеется еще тот деятель., но нац. гвардия подчиняется непосредственно президенту Украины. Зеленский лично об этом просил Верховную Раду. так что бабки пилят в офисе шута по кличке преЗедент
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27.07.2020 22:14 Відповісти
корупція буде незалежно хто президент, просто такої концентрації влади в руках президента як зараз не було.
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27.07.2020 22:26 Відповісти
з 2015 р. гривня була стабільна. Дороги будувались. До 2019 з 2015 щорічно було економічне зростання на 3-3,5%. Гривня почала падати ще за 3 місяці до обрання Порошенка з початком нападу росії і тривала до стабілізації лінії фронту і вичищення помийних банків. Ви брешете. Не по українські. Ви - катсап.
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27.07.2020 22:47 Відповісти
какой был рост ввп в 2015 году?
ответ -31.3%
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2015/
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27.07.2020 23:07 Відповісти
ты даун или просто кацапсина забредшая за порцией мазохизма ? практически полностью свой ручной парламент с монобольшинством президента это уже полная узурпация власти .
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27.07.2020 22:51 Відповісти
Тебе москалю украинский безвиз поперек горла стал? Вы еще украинским Крымом рыгать будете, с кровью. Сранное кацапское дерьмо тут сказки рассказывать будет.
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27.07.2020 23:12 Відповісти
Згоден з вами що у Порошенка більше можливостей бо має трохи мізків в голові, а Зеленський має влади більше ніж всі колишні президенти, але у нього жалюгідний мозок тупого совка.
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27.07.2020 23:18 Відповісти
а при чем тут Петя? Когда вы, зебилы, научитесь отвечать ха себя и за свой выбор?
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27.07.2020 23:08 Відповісти
у "порохоботов" с логикой как раз все в порядке. Потому и Зеленский сейчас президент. А вот с тобой действительно проблема,в том что ты дебил конечно виноваты твои родители. Небось боярку жрали и мухоморами закусывали, правда чухонь. кстати, а чего ты своего аквафреша стесняешься?
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27.07.2020 23:16 Відповісти
это твоя страна с рашкой дружит. сел и поехал. хоп и уже аквафреш на форуме.
мне же визу надо получать и не факт что дадут. да и не надо.
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27.07.2020 23:37 Відповісти
Чей Крым?
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27.07.2020 23:41 Відповісти
Что ты тут причесываешь, пригожинская подстилка? Тебя не спрашивали, что там делают крымские татары. Что думают украинцы. Вопрос один - чей Крым?
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28.07.2020 11:17 Відповісти
Что ты извиваешься как гадюка на сковородке? Скажи чей Крым. Освобождать Крым? Значит ты признаешь, что Крым это территория Украины оккупированная РФ
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28.07.2020 21:02 Відповісти
Не пиши х...ю, НГУ в составе МВС.
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27.07.2020 22:26 Відповісти
расскахываюспецом для тебя, недоумок. Главнокомандующий НГУ - Зеленский, а не Аваков. То что НГ в составе МВД жто не очем и уже недолго. Согласно законопроекту №1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", Нацгвардия Украины выводится из структуры Министерства внутренних дел Украины и подчиняется командующему НГУ, который назначается и увольняется непосредственно президентом Украины.
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27.07.2020 23:04 Відповісти
Пусть и живут тогда в этих квартирах, а своим отдадут Воинам. Так доходить лучше будет
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27.07.2020 21:41 Відповісти
расстрел-за мародерство во время войны
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27.07.2020 21:43 Відповісти
Уже нет Веры , - Хочешь свалить Человека и обгадить , нет Вопроса , был бы сам Человек , а способ Найдется.
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27.07.2020 21:45 Відповісти
Барыги ...
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27.07.2020 21:48 Відповісти
нічого страшного їм не буде - Аваков своїх ображати не дасть .
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27.07.2020 21:49 Відповісти
Загальновідомо про нетрадиційну орієнтацію Арсена Авакова , навіть Ви знаєте .
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27.07.2020 22:03 Відповісти
Лечиться не пробовал?. Ты еще про Петю, Юлю и Ющенко забыл. За них тоже народ голосовал.
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27.07.2020 22:17 Відповісти
Правильней в наших реалиях выдавать деньгами, пусть дальше сами покупают.
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28.07.2020 00:45 Відповісти
Генералы -главная беда Украины.
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28.07.2020 07:59 Відповісти
Можна подумати, що тут обійшлося без мародера Авакова!!!
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28.07.2020 08:45 Відповісти
 
 