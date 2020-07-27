Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ

НАБУ і САП викрили злочинну групу з п'яти осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2017 році з бюджету на придбання житла нацгвардійцям виділили майже 86 мільйонів гривень. Дізнавшись про це, власник низки фірм вирішив організувати злочинну схему для заволодіння частиною цих коштів.

До схеми він залучив:

начальника фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;

начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;

директора ТОВ-переможця конкурсу;

адвоката, представника директора ТОВ.

Їм вдалося переконати членів конкурсної комісії, що квартири фірми, що належить фігуранту справи, відповідають вимогам.

"Насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання", - говориться в повідомленні.

Попри це, НГУ уклала договори про придбання квартир, за що фірмі підозрюваних перерахувала 17,3 млн грн.

Власнику фірм і начальнику фінансової служби управління НГУ повідомили про підозру заочно, оскільки вони втекли. Їх оголосили в розшук. Іншим фігурантам змінили підозру, тому що вони діяли організованою групою.

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