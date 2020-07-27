Чиновники Нацгвардії витратили 17,3 млн грн на закупівлю квартир, непридатних для проживання, - НАБУ
НАБУ і САП викрили злочинну групу з п'яти осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, у 2017 році з бюджету на придбання житла нацгвардійцям виділили майже 86 мільйонів гривень. Дізнавшись про це, власник низки фірм вирішив організувати злочинну схему для заволодіння частиною цих коштів.
До схеми він залучив:
начальника фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;
начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;
директора ТОВ-переможця конкурсу;
адвоката, представника директора ТОВ.
Їм вдалося переконати членів конкурсної комісії, що квартири фірми, що належить фігуранту справи, відповідають вимогам.
"Насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання", - говориться в повідомленні.
Попри це, НГУ уклала договори про придбання квартир, за що фірмі підозрюваних перерахувала 17,3 млн грн.
Власнику фірм і начальнику фінансової служби управління НГУ повідомили про підозру заочно, оскільки вони втекли. Їх оголосили в розшук. Іншим фігурантам змінили підозру, тому що вони діяли організованою групою.
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мне же визу надо получать и не факт что дадут. да и не надо.