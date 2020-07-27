Ініціатива Коломойського щодо підвищення цін на дизпальне коштуватиме аграріям 1,6 млрд гривень, - ЗМІ

Пропозиція "Укртатнафти" ввести спецмито на імпортне дизельне пальне призведе до додаткових витрат аграріїв у розмірі 1,6 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Монопольне мито: хто постраждає від зростання цін на дизельне пальне".

У матеріалі наголошується, що компанія "Укртатнафта", що входить в орбіту інтересів олігарха Ігоря Коломойського, вкотре намагається домогтися підвищення мит на імпорт нафтопродуктів. Зокрема, зараз вона просить Міненерго з 1 серпня ввести спецмито на імпорт дизпального з Росії в розмірі 8,46%.

За словами автора матеріалу, підвищення мита призведе до неминучого зростання цін на пальне для споживачів, що матиме додатковий тиск на українську економіку.

"При річному обсязі ринку ДП в 7 млн ​​тонн, додаткові витрати економіки від введення мит і підвищення цін можуть становити 280 млн доларів або 7,7 млрд гривень", - повідомляється в матеріалі.

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За інформацією видання, найбільших втрат зазнають аграрії, які споживають близько 1,5 млн тонн дизельного пального на рік. Підвищення мит на пальне призведе до того, що їхні додаткові витрати виростуть до 1,6 млрд грн.

"У разі введення мита і подальшого зростання цін витрати аграрного сектора на покупку дизпального в річному численні становитиме 60 млн доларів або 1,656 млрд гривень. І як результат - для аграрних підприємств збільшення витрат на пальне перед збиральною кампанією призведе до зниження їх конкурентоспроможності", - зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" зверталися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства щодо факту нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного пального і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит у розмірі 8,46%. Однак Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпального і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито.