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Новини
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Ініціатива Коломойського щодо підвищення цін на дизпальне коштуватиме аграріям 1,6 млрд гривень, - ЗМІ

Ініціатива Коломойського щодо підвищення цін на дизпальне коштуватиме аграріям 1,6 млрд гривень, - ЗМІ

Пропозиція "Укртатнафти" ввести спецмито на імпортне дизельне пальне призведе до додаткових витрат аграріїв у розмірі 1,6 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Монопольне мито: хто постраждає від зростання цін на дизельне пальне".

У матеріалі наголошується, що компанія "Укртатнафта", що входить в орбіту інтересів олігарха Ігоря Коломойського, вкотре намагається домогтися підвищення мит на імпорт нафтопродуктів. Зокрема, зараз вона просить Міненерго з 1 серпня ввести спецмито на імпорт дизпального з Росії в розмірі 8,46%.

За словами автора матеріалу, підвищення мита призведе до неминучого зростання цін на пальне для споживачів, що матиме додатковий тиск на українську економіку.

"При річному обсязі ринку ДП в 7 млн ​​тонн, додаткові витрати економіки від введення мит і підвищення цін можуть становити 280 млн доларів або 7,7 млрд гривень", - повідомляється в матеріалі.

Читайте також: В "Укртатнафти" немає шансів запровадити мито на імпорт нафтопродуктів, - Куюн

За інформацією видання, найбільших втрат зазнають аграрії, які споживають близько 1,5 млн тонн дизельного пального на рік. Підвищення мит на пальне призведе до того, що їхні додаткові витрати виростуть до 1,6 млрд грн.

"У разі введення мита і подальшого зростання цін витрати аграрного сектора на покупку дизпального в річному численні становитиме 60 млн доларів або 1,656 млрд гривень. І як результат - для аграрних підприємств збільшення витрат на пальне перед збиральною кампанією призведе до зниження їх конкурентоспроможності", - зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Укрнафта", "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" зверталися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства щодо факту нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного пального і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит у розмірі 8,46%. Однак Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпального і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито.

Автор: 

Коломойський Ігор (3126) мито (1107) Укртатнафта (274) паливо (895)


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Топ коментарі
+26
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5843
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27.07.2020 21:48 Відповісти
+18
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1147Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 985
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27.07.2020 21:51 Відповісти
+14
зеленожопые - чего жрать будете если овощи и фрукты подорожают еще в полтора раза?
вспомним как вы ржали от барж с арбузами по 2 гривны за кг? два года назад дело было. сколько там арбузик в маркете стоит? а помните про лук, огурцы, помидоры? а теперь умножьте на 1.5. наголосовали мозговые ампутанты? сериал "слуга народа" как программу действий принимали? а вы точно до конца сериал смотрели? а помните там жители коронки золотые на майдан несли?
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27.07.2020 21:57 Відповісти
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Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 5843
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27.07.2020 21:48 Відповісти
каламойша как всегда...во-время! и по делу))))
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27.07.2020 21:48 Відповісти
Пора Бене заезжать на зону ,ох пора ...
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27.07.2020 21:48 Відповісти
Зебы желтыми зубами скинуться и отмажут...
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27.07.2020 21:59 Відповісти
В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

За це?
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27.07.2020 22:07 Відповісти
Не, мля, за то, шо не Верит в Деда Мороза...😁
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27.07.2020 22:13 Відповісти
За все Нужно платить , - И за Выборы То же.
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27.07.2020 21:48 Відповісти
какая разница
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27.07.2020 21:50 Відповісти
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 1147Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 985
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27.07.2020 21:51 Відповісти
Голосували аграрії за ЗЕ - насолоджуйтесь !
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27.07.2020 21:52 Відповісти
хм...
будете хлеб покупать в 2 раза дороже...
и вообще я с этого дня перестаю "издеваться" над мудрым наридом...
другого у нас нет и мы часть его...
и вам то же советую...
а то путин войдет в Киев, а мы все будем продолжать пинать друг друга...
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27.07.2020 21:58 Відповісти
А що треба робити, щоб не обирали ідіотів?
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27.07.2020 22:02 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - ничего...

это выше наших возможностей...
мы им не папа и не мама, и не можем их переделать..., если даже Майдан и Война их не изменили..
маленькая надежда на постепенную эволюцию..., и то...
привыкнуть нужно нам вот к такой вот реальности...
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27.07.2020 22:49 Відповісти
А шо ему -нариду, байки тереть про то шо он самый "мудрый". Так он завтра за лошадь скаковую проголосует,если ее по Ге+Ге раскручивать станут..
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27.07.2020 22:39 Відповісти
Каждый аграрий должен знать Инициатора
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27.07.2020 21:54 Відповісти
Беницион это мог сделать только из патриотичных побуждений, зебы не дадут соврать...
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27.07.2020 22:02 Відповісти
Какаяразница!
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27.07.2020 21:54 Відповісти
По словам экс-нардепа, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял на себя определенные обязательства перед нимиИсточник: https://censor.net/v3209655
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27.07.2020 21:55 Відповісти
вот сколько соломы надо иметь в башке чтобы пытаться верить чуваку который тупо продавался всем начиная с 2003 года и читает "обвинения" по бумажке?
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27.07.2020 21:59 Відповісти
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 8031
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27.07.2020 22:01 Відповісти
По словам моего знакомого бомжа - ты вполне корабельная сосна
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27.07.2020 22:02 Відповісти
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27.07.2020 22:07 Відповісти
У зебилов новый божок?
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27.07.2020 22:04 Відповісти
Ахахаах)) лохи избравшие шута каломойши презедентом - должны платить!
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27.07.2020 21:55 Відповісти
Какого этот нехороший человек еще на свободе? Или скинуться на снайпера. Дешевле выйдет. Аграрии не благодарите
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27.07.2020 21:56 Відповісти
шо ЗЕ , апять скажешь " На вайне адин Порох наживаецца " ???
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27.07.2020 21:57 Відповісти
зеленожопые - чего жрать будете если овощи и фрукты подорожают еще в полтора раза?
вспомним как вы ржали от барж с арбузами по 2 гривны за кг? два года назад дело было. сколько там арбузик в маркете стоит? а помните про лук, огурцы, помидоры? а теперь умножьте на 1.5. наголосовали мозговые ампутанты? сериал "слуга народа" как программу действий принимали? а вы точно до конца сериал смотрели? а помните там жители коронки золотые на майдан несли?
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27.07.2020 21:57 Відповісти
овощи и фрукты на хлеб не намажешь
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27.07.2020 22:03 Відповісти
вибрали- їжте!
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27.07.2020 22:00 Відповісти
Головне щоб слюнявчик не забруднився😆
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27.07.2020 22:14 Відповісти
УКРХИТРЫЙ МОЙША,октановый порог в соляре и тот превысил...
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27.07.2020 22:00 Відповісти
Как зебуины любят уходить от ответов и переводить стрелки!
Коломойский, это типичный олигарх для которого собственный карман в миллион раз важнее чем проблемы Украины.
Но ведь не Коломойский лично эти пошлины введет!
Этим будут заниматься мрази, большинство из которых, являются участниками ОПГ "СН"!
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27.07.2020 22:02 Відповісти
В частности, сейчас она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.Источник: https://censor.net/n3210408

тобто - пропонується ввести додаткове мито на імпорт палива з РФ , аби Україна менше купувала в країни - агресора , але схоже соєвим зрадофілам це не подобається ?
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27.07.2020 22:06 Відповісти
Це супер ідея! Підтримую її двома руками!!!! Був їм поганим Порошенко- прийшов хароший зєлєнське!
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27.07.2020 22:13 Відповісти
Борщевые наборы добрый Бенчик еще не раздает?
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27.07.2020 22:29 Відповісти
Аграриям будет дешевле нанять снайпера
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27.07.2020 22:06 Відповісти
Бачте, як воно виходить: коли імпортувати дешеву електроенергію з Росії і Білорусі в інтересах Гудка і його надприбутків - то будь-які мита, заборони і обмеження то є війна з агресором.
А от коли мита, заборони і обмеження стосуються іпорту дизпалива із Росії - то "ви ні панімаєтє, ета другоє"
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27.07.2020 22:09 Відповісти
тут все добре! зє все правильно робить! тільки одне- все що робить жидомойський робить для себе, а не для держави. Ну як наприклад рішення ************* з ігорним бізнесом.
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27.07.2020 22:21 Відповісти
Не звизди,ботало угрюмое! Э. Энергию импортировали для Каломойши и его заводов. А другой друг детей- пан Хаметов боролся против импорта. Импорт ему бизнес ломает.
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27.07.2020 22:44 Відповісти
Що тут взагалі можна сказати? А ось що: "зробили це знову разом". Мудрому наріду палець до ріту не клади 😆😆😆
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27.07.2020 22:13 Відповісти
Головне - дискредитація главзебіла . Інше неважливо . Зебіли повинні страждати . .
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27.07.2020 22:18 Відповісти
Аве. Дуже болісно і сильно 😈😈😈
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27.07.2020 22:20 Відповісти
Я знаю . Я це відчував трохи більше року тому . Тепер ми з зебілами помінялися "ролями" .. .
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27.07.2020 22:25 Відповісти
барижная мразь зеЛя сейчас наживается на быдле знатно
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27.07.2020 22:36 Відповісти
А вы все с Россией воюете, внутри врагов хватает коломойских ахметовых и прочих
шакалов буржуев нужно отстреливать
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27.07.2020 22:42 Відповісти
О!!!! Пролетарии всех стран подтянулись.
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28.07.2020 00:45 Відповісти
Зелохи скоро положат зубы на полку. Но нечего не поделаешь, Беня должен Зеле платить хорошую зарплату.
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27.07.2020 22:45 Відповісти
Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 4738
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27.07.2020 22:46 Відповісти
Не желательный контент в Украине.
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27.07.2020 22:48 Відповісти
Чего хныкать, национализация всего, олигархам на выезд с пустыми карманами.
И будет в Украине счастье.
Вы не согласны? Тогда живите, как быдло.
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27.07.2020 22:47 Відповісти
Мадуро в Венесуэле уже донационализировался ага. Даже питьевой воды теперь нет.
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28.07.2020 00:44 Відповісти
Зебілов надо -

Инициативы Коломойского по повышению цен на дизтопливо будет стоить аграриям 1,6 млрд гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 2063. . Альо , зебіли ,, ви чому такі в'ялі сьогодні .? .
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27.07.2020 22:49 Відповісти
Хавай-ТЕ!
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27.07.2020 22:54 Відповісти
Хавай-ТЕ ЗЕ-булки,ЗЕ-вареники и ЗЕ-пирожки и ЗЕпивайте пивасиком с видосиком ЗЕ-билы!
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28.07.2020 00:02 Відповісти
Интересно, не из импортной, случайно, нефти Беня бодяжит свою соляру?
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27.07.2020 23:53 Відповісти
Какая милота.

Ну шо, аграрии, итить-колотить, проголосовали за ЗЕ?
А теперь назад в колхозы уже немытыми крестьянами за трудодни.
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28.07.2020 00:43 Відповісти
Меня вот интересует, как это Коломойскому удаётся одновременно быть ВРадой, президентом, КАБМином и при этом сидеть в кресле дома, а домов у него много, да ещё и руководить всей этой чехардой. А может просто наши чиновники не свой хлеб жрут?
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28.07.2020 11:41 Відповісти
 
 